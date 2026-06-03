Δημοσκόπηση GPO: Συνεχίζεται η κυριαρχία της ΝΔ – «Κλειδώνει» τη δεύτερη θέση η «ΕΛ.Α.Σ.» του Τσίπρα
Τι λένε οι πολίτες για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού
Την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας για μια ακόμη φορά έδειξαν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR το απόγευμα της Τετάρτης 3/6.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,6%, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα στο 15,1%, το ΠΑΣΟΚ στο 12,4%, η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού στο 10,5%, ενώ ακολουθούν οι Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 8,6, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Φωνή Λογικής με 2.4%, η Νίκη με 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%.
Από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση ψήφου, με την ΕΛΑΣ να είναι στο 13,2%, το ΠΑΣΟΚ στο 10,8% και η Ελπίδα για Δημοκρατία στο 9,2%.
Η ΕΛΑΣ αντλεί περισσότερες ψήφους από τον ΣΥΡΙΖΑ 64,9%, τη Νέα Αριστερά 33,3% , το Μέρα 25 10,5% και την Πλεύση Ελευθερίας 9,1%.
Η Ελπίδα για την Δημοκρατία αντλεί τις περισσότερες ψήφους από τη Νίκη 25,7%, την Φωνή Λογικής 25%, την Ελληνική Λύση 13,2% και την Πλεύση Ελευθερίας 12,1%.
Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο Πρωθυπουργό η πρώτη πεντάδα διαμορφώνεται ως εξής: Κ. Μητσοτάκης 26,3%, Α.Τσίπρας 15,1%, Ν.Ανδρουλάκης 8,2%, Κ. Βελόπουλος 7,3%, Μ.Καρυστιανού 7,1%. Κανένας απαντά αυθόρμητα το 18,7%.
Μετά τις εκλογές, το 27,5% θα ήθελε να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση η ΝΔ με Πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη ενώ το 69,1% θα ήθελε να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση.
Οι πολίτες πιστεύουν ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση η ΕΛΑΣ 15,2%, το ΠΑΣΟΚ 12,4%, η Ελληνική Λύση 7,8%, η Ελπίδα για την Δημοκρατία 7,8% το ΚΚΕ 4,4% και η Πλεύση Ελευθερίας 3%. Κανένα απαντά το 29,3%.
Τα θετικά και μάλλον θετικά συναισθήματα για την ίδρυση του κόμματος της Μ. Καρυστιανού είναι 33,6% και για το κόμμα του Α. Τσίπρα 32,6%.
πηγή στην Google
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