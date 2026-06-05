Πυρά Πολάκη κατά Φάμελλου λόγω Τσίπρα: «Τέρμα στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ – Με την αδράνεια μας οδήγησες στο 1,5%»

Βαθύ ρήγμα στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου προκαλεί η στρατηγική προσέγγισης με τη νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Κατά τη διάρκεια της θυελλώδους συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας, ο Παύλος Πολάκης εξέφρασε την πλήρη και κάθετη διαφωνία του με τη γραμμή που εισηγήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον του κόμματος.

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Ο βουλευτής Χανίων έθεσε με δραματικό τόνο ζήτημα πολιτικής επιβίωσης του ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας κάθε λογική άκριτης προσέγγισης με την ΕΛΑΣ.

Αντιτάχθηκε σθεναρά στο ενδεχόμενο να μετατραπεί το κόμμα σε μια απλή «δεξαμενή στελεχών» για ατομικές διευθετήσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να διατηρήσει την αυτοτελή πολιτική του υπόσταση και να προετοιμαστεί αυτόνομα για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Προχωρώντας σε μια εκτενή πολιτική αναδρομή από το 2012 έως σήμερα, ο Π. Πολάκης υπεραμύνθηκε του κυβερνητικού έργου της περιόδου 2015-2019, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον τομέα της Υγείας, ενώ παράλληλα επέρριψε ευθύνες τόσο στην προηγούμενη όσο και στη σημερινή ηγεσία.

Στο πλαίσιο αυτό, άφησε αιχμηρές αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, καταλογίζοντάς του έλλειμμα ουσιαστικής αντιπολίτευσης την τετραετία 2019-2023.

Ταυτόχρονα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη σημερινή ηγεσία υπό τον Σωκράτη Φάμελλο, υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική που ακολουθήθηκε από το 2024 μέχρι σήμερα εγκλώβισε το κόμμα στην αδράνεια, καθηλώνοντάς το σε δημοσκοπικά ποσοστά της τάξης του 1%-1,5%.

«Η τακτική της διαρκούς και χωρίς τέλος αναμονής οδηγεί στη σταδιακή απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ και νομοτελειακά στη διάλυσή του», φέρεται να είπε, καλώντας το κόμμα να διατρανώσει δημόσια ότι «θα είναι και αύριο εδώ», πιστό, όπως ανέφερε, στο όραμα της Αριστεράς για έναν πιο δίκαιο κόσμο.

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Οι όροι για τις προοδευτικές συνεργασίες και το σχέδιο αναδιοργάνωσης

Αν και ο Παύλος Πολάκης τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός κοινού, ενωτικού ψηφοδελτίου των προοδευτικών δυνάμεων, έθεσε έναν απαράβατο όρο. Τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει σε επίπεδο κομμάτων και όχι μέσω «δανεισμού» προσώπων στη βάση προσωπικών συμφωνιών.

Η αποστροφή του αυτή ερμηνεύεται ως ευθεία βολή στα σενάρια σταδιακής απορρόφησης του ΣΥΡΙΖΑ από το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

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Προκειμένου να αποφευχθεί μια παρατεταμένη πολιτική «χειμερία νάρκη», ο βουλευτής Χανίων κατέθεσε συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την άμεση εκλογική και οργανωτική ετοιμότητα του κόμματος.

Συγκεκριμένα, πρότεινε προς την Κεντρική Επιτροπή τη συγκρότηση τριών βασικών οργάνων:

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Επιτροπή ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και προοδευτικού πόλου

Επιτροπή προγράμματος

Εκλογική οργανωτική επιτροπή

Η δυναμική αυτή παρέμβαση φέρνει στην επιφάνεια δύο εκ διαμέτρου αντίθετες στρατηγικές για την επόμενη ημέρα της Κουμουνδούρου.

Από τη μία πλευρά, η ηγεσία Φάμελλου επιλέγει την τακτική των χαμηλών τόνων και της συντροφικής προσέγγισης με τις υπόλοιπες δυνάμεις.

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Από την άλλη, ο Παύλος Πολάκης απαιτεί πολιτική αυτονόμηση, άμεση οργανωτική αντεπίθεση και ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να αυτοκαταργηθεί.

«Η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί από όλες και όλους μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και του ιστορικού μας καθήκοντος», φέρεται να κατέληξε ο Παύλος Πολάκης, σφραγίζοντας μια τοποθέτηση που εκλαμβάνεται πλέον ως σαφής προειδοποίηση για το μέλλον του κόμματος.