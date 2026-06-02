Μαρία Καρυστιανού: Νέα επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα – “Είναι ξαναζεσταμένο φαγητό, δεν θα μπορούσαμε να συναντηθούμε πολιτικά”

Η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος της Ελπίδας για την Δημοκρατία, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντας “γκλάμουρ” την παρουσίαση της ΕΛΑΣ. αναφερόμενη στο σχόλιο περί “περισσότερων κομμάτων από αυτά που μπορούμε να καταναλώσουμε.

Η κυρία Καρυστιανού στράφηκε προσωπικά κατά του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας: «Ξαναζεσταμένο φαγητό ο κ. Τσίπρας -χρησιμοποιώ την φράση του Άδωνι Γεωργιάδη για εμάς». Συνέχισε υποστηρίζοντας ότι «είναι περισσότερο επικοινωνιακό το θέμα του κ. Τσίπρα, παρά ουσίας».

Η Μαρία Καρυστιανού απέκλεισε το ενδεχόμενο πολιτικής σύμπλευσης με την ΕΛΑΣ: «Δεν θα μπορούσαμε να συναντηθούμε πολιτικά με τον κ. Τσίπρα». Εξήγησε το σκεπτικό της με αναφορά σε ζητήματα πολιτικής και θεσμών: «Εμείς μιλάμε για το πρόβλημα με τα funds και αυτός υπέγραψε το 2015 για τα funds. Όρισε την ηγεσία της Δικαιοσύνης, έκανε πράγματα που για εμάς είναι κόκκινες γραμμές».

Παράλληλα απαντώντας σε ερώτηση για ενδεχόμενες συνεργασίες με άλλα κόμματα , τόνισε ότι «εμείς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το παλαιό σύστημα», προσθέτοντας ότι αυτό συνδέεται και με την ανάγκη διατήρησης της πολιτικής ταυτότητας σημειώνοντας ότι «δεν θέλουμε να χάσουμε την ταυτότητά μας». Στο ίδιο σημείο, διευκρίνισε ότι δεν μηδενίζει συνολικά το Κοινοβούλιο, λέγοντας: «Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μέσα στους 300 άνθρωποι τίμιοι που ζορίζονται το βράδυ, είναι όμως, η μειοψηφία στη Βουλή».