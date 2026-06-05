Σοφία Πανάγου: «Ήμουν από τους υπέρμαχους της επιστροφής της σειράς “Το σόι σου” – Ήταν μεγάλη συγκίνηση»

Η ηθοποιός Σοφία Πανάγου βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Happy Day» το πρωινό της Παρασκευής (05/06) και μεταξύ άλλων μίλησε για την επιστροφή της σειράς «Το σόι σου».

Αρχικά η γνωστή ηθοποιός εκμυστηρεύτηκα ότι: «Ήταν μεγάλη συγκίνηση για εμάς η επιστροφή στο “Σόι σου”. Πολλά συναισθήματα. Συγκίνηση, μια αίσθηση ασφάλειας και οικειότητας με ανθρώπους που αγαπάς και εκτιμάς. Ήμουν από τους υπέρμαχους αυτής της επιστροφής και από τους αισιόδοξους ότι θα πάει πολύ καλά».

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«Το βλέπαμε όλο αυτό στον κόσμο, σαν ένα κύμα αγάπης. Υπήρχε μια προσμονή. Ο κόσμος, όπου και να πήγαινα, το ζήταγε και μας ρωτούσε γι’ αυτό. Έλεγα δηλαδή πως δεν μπορεί, αφού το θέλουν τόσο πολύ, αποκλείεται να μην πάει καλά», πρόσθεσε.

«Το θετικό σ’ όλη αυτή την ιστορία , που δεν έχει ξαναγίνει, είναι ότι γυρίσαμε μετά από έξι χρόνια και ήμασταν όλοι. Δεν έλειπε κανείς, είμαστε οικογένεια πια, είμαστε σόι κανονικό», συμπλήρωσε, ακόμα, η Σοφία Πανάγου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στην πρωινή εκπομπή.