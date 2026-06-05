Μαρία Τζομπανάκη: Το μήνυμα αγάπης στον Ορφέα Αυγουστίδη για τα γενέθλιά του

Η Μαρία Τζομπανάκη είχε έναν ιδιαίτερο λόγο να γιορτάζει, καθώς ο γιος της, Ορφέας Αυγουστίδης, είχε τα γενέθλιά του. Με αφορμή τη μέρα αυτή, η γνωστή ηθοποιός θέλησε να του απευθύνει δημόσιες ευχές μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση που προκάλεσε συγκίνηση στους διαδικτυακούς της ακολούθους.

Στη φωτογραφία που ανάρτησε, η ίδια εμφανίζεται μαζί με τον γιο της, τον οποίο αγκαλιάζει και φιλά στο κεφάλι, σε μια εικόνα που αποτυπώνει έντονα τη μητρική αγάπη και τη στενή τους σχέση. Με την κίνησή της αυτή, εξέφρασε δημόσια την αγάπη και τη βαθιά συναισθηματική της σύνδεση με τον γιο της, που αποτελεί κεντρικό πρόσωπο στη ζωή της.

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Με το τραγούδι “Beautiful Boy” του John Lennon συνόδευσε την ανάρτηση της, το οποίο έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτυπώνει τη μοναδική σχέση μητέρας και γιου.

Άλλωστε, η Μαρία Τζομπανάκη δεν έχει κρύψει ποτέ την αδυναμία που έχει στον γιο της και δημοφιλή ηθοποιό, μιλώντας συχνά με περηφάνια για την προσωπική και επαγγελματική του πορεία.

Σε συνέντευξη της, η Μαρία Τζομπανάκη είχε μιλήσει για την σχέση της με τον γιο της: «Δεν είμαι παρεμβατική στη ζωή του γιου μου. Από την αρχή τον εμπιστευόμουν. Ας πούμε, στα 8 του χρόνια του έδωσα το χαρτζιλίκι της εβδομάδας και του είπα “θα το χειριστείς όπως θέλεις”. Και το έκανε καλά. Κάποια στιγμή τον είδα και μου λέει “έχω μαζέψει αυτά τα λεφτά. Θέλω να πάρω αυτό”.

Έμαθε από νωρίς να στηρίζεται στη λογική και τα σχέδιά του. Ήταν και τρελούλης βέβαια, εντάξει. Δε λέω ότι ήταν ένα παιδί μούχλα ή ένα παιδί που έλεγες το τέλειο παιδί. Για μένα βέβαια είναι τέλειος. Ήταν πάντα τέλειος».