Δημοσκόπηση ALCO: Προβάδισμα της ΝΔ με 23,5%, δεύτερος ο Τσίπρας με 12,8% – Παλεύουν για την 3η θέση ΠΑΣΟΚ-Καρυστιανού

Πολλές ανακατανομές στην πολιτική σκηνή δείχνει η δημοσκόπηση της ALCO για το flash.gr που μετράει την πρόθεση ψήφου για τα νέα κόμματα που εισέβαλλαν στην πολιτική αρένα της χώρας.

Τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού δείχνουν την δυναμική τους μετά την επίσημη παρουσίαση τους την περασμένη βδομάδα. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην πρώτη επίσημη καταγραφή τόσο της πρόθεσης ψήφου που αφορά τα νεοσύστατα κόμματα και τόσο και την κινητικότητα που υπάρχει μεταξύ πολιτικών δυνάμεων.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη με 23,5%, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα, την ώρα όμως που ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει μόλις 1,5% με τεράστιες απώλειες μετά την εμφάνιση του “ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη”. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται από την πρώτη της μέτρηση στο 12,8%, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει 9,5%, επιβεβαιώνοντας ότι η νέα πολιτική πρωτοβουλία αποκτά ισχυρή εκλογική επιρροή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αντίδραση του κόσμου απέναντι στους δύο νέους πολιτικούς φορείς σύμφωνα πάντα με την δημοσκόπηση της ALCO. Για την ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, κυριαρχούν η απογοήτευση (28%) και η ανασφάλεια (24%), ενώ η ελπίδα συγκεντρώνει 17%. Αντίστοιχα, για την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, η απογοήτευση παραμένει το κυρίαρχο συναίσθημα με 32%, ωστόσο η ελπίδα καταγράφει υψηλότερο ποσοστό, φτάνοντας το 20%

Δημοσκόπηση ALCO: Ο αντίπαλος Μητσοτάκη

Όσον αφορά το ποιος πολιτικός θα αποτελέσει τον πιο σκληρό αντίπαλο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται πρώτος με 25%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Νίκο Ανδρουλάκη με 15% στην σχετική μέτρηση της δημοσκόπησης.

Η Μαρία Καρυστιανού ακολουθεί με 7%, ενώ το 29% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να απειλήσει ουσιαστικά τον πρωθυπουργό. Στις δημοτικότητες των πολιτικών προσώπων, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζει την υψηλότερη θετική γνώμη μεταξύ των πολιτικών αρχηγών που μετρήθηκαν, με 32% θετικές και 45% αρνητικές γνώμες. Ακολουθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28% θετικές γνώμες και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 27%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει 24% θετικές και 65% αρνητικές γνώμες. Στο ίδιο εύρος κινούνται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 24% θετικές γνώμες και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 20%, ενώ ιδιαίτερα υψηλά αρνητικά ποσοστά καταγράφουν ο Στέφανος Κασσελάκης (73%), η Αφροδίτη Λατινοπούλου (70%) και ο Γιάνης Βαρουφάκης (70%).

Την ίδια ώρα, η εικόνα για την κυβέρνηση παραμένει επιβαρυμένη, καθώς το 76% των πολιτών δηλώνει ότι είναι «λίγο» ή «καθόλου» ικανοποιημένο από το κυβερνητικό έργο. Συγκεκριμένα, το 52% απαντά ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο και το 24% λίγο, έναντι μόλις 22% που δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο.