Ραφήνα: Καρέ – καρέ η αιματηρή συμπλοκή σε βενζινάδικο ανάμεσα σε πελάτη και υπάλληλο – Τρεις τραυματίες και δύο συλλήψεις

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο ντοκουμέντο από το άγριο επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (05.06) σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Ραφήνα, το οποίο κατέληξε στον τραυματισμό τριών ατόμων και στη σύλληψη δύο εμπλεκομένων.

Όπως έγραφε το DEBATER, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί, σε βενζινάδικο στη συμβολή των λεωφόρων Δημοκρατίας και Φλέμινγκ.

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Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 52χρονος άνδρας εισήλθε στον χώρο της καφετέριας του πρατηρίου και, σύμφωνα με μαρτυρίες, παρενόχλησε μια εργαζόμενη.

Το χρονικό της επίθεσης

Η αντίδραση των παρευρισκόμενων ήταν άμεση. Ένας πελάτης παρενέβη προκειμένου να προστατεύσει την υπάλληλο, με αποτέλεσμα να ανάψουν τα αίματα.

Ακούγοντας τις φωνές, ένας υπάλληλος που βρισκόταν στις αντλίες έσπευσε στο σημείο και προσπάθησε να απομακρύνει τον 52χρονο, μια σκηνή που έχει καταγραφεί ξεκάθαρα στο σχετικό βίντεο.

Η κατάσταση ξεφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου όταν ο 52χρονος ανέσυρε μαχαίρι από την τσέπη του. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυμάτισε δύο άνδρες στα χέρια.

Παρά την αιματηρή επίθεση, ένα από τα θύματα αντέδρασε, πήγε στο αυτοκίνητό του και πήρε ένα μακρύ αντικείμενο που έμοιαζε με κοντάρι, με τη μάχη να συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Καταδίωξη και συλλήψεις

Ο 52χρονος επιχείρησε να διαφύγει πεζός από το σημείο, όμως ο τραυματισμένος άνδρας επιβιβάστηκε στο όχημά του και άρχισε να τον καταδιώκει. Κατάφερε τελικά να τον εμβολίσει και να τον ακινητοποιήσει περίπου 30 μέτρα μακριά από το πρατήριο.

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Στο σημείο έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες πέρασαν χειροπέδες τόσο στον 52χρονο όσο και στον οδηγό του οχήματος. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα των επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 52χρονος δράστης είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν, ενώ κατά το παρελθόν είχε κινηθεί εις βάρος του διαδικασία απέλασης από τη χώρα.