Καρυστιανού: «Το όνειρο μου είναι να έρθω σε ένα ντιμπέιτ με τον Μητσοτάκη»

Με αιχμές προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και ξεκάθαρη πρόθεση να διευρύνει την πολιτική της ατζέντα πέρα από την υπόθεση των Τεμπών, η Μαρία Καρυστιανού έστειλε το μήνυμα ότι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» φιλοδοξεί να διαδραματίσει ενεργό και καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Στο δεύτερο μέρος της πρώτης συνέντευξής της μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος, επιχείρησε να εξηγήσει τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών στις επόμενες εκλογές, παρουσιάζοντας το ευρύτερο πολιτικό της όραμα.

Κατά τη συνέντευξή της στον ΑΝΤ1 την Τετάρτη (03/06), η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι η απόφασή της να εισέλθει στην πολιτική σκηνή αποτελεί μια ξεχωριστή πρωτοβουλία από τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών. Όπως υποστήριξε, η πολιτική της δράση δεν εξαντλείται στο τραγικό δυστύχημα, στο οποίο έχασε την κόρη της, Μάρθη, αλλά επεκτείνεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων και προτάσεων για τη χώρα.

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Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζοντας την επιθυμία να αναμετρηθεί μαζί του σε δημόσιο ντιμπέιτ, προκειμένου να συζητηθούν ανοιχτά οι πολιτικές θέσεις και οι επιλογές της κυβέρνησης.

«Το όνειρό μου είναι να έρθω σε ένα ντιμπέιτ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι θέλει να θέσει ερωτήματα όχι μόνο ως πολιτικός αρχηγός αλλά και ως πολίτης. «Θέλω να τον ρωτήσω πολλά πράγματα. Θέλω να τον ρωτήσω για τα δημόσια ταμεία. Θέλω να τον ρωτήσω πόσο κοστίζει το Μαξίμου κάθε μήνα και πόσο κοστίζει η ζωή των πολιτικών», είπε.

Η επικεφαλής της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» διεύρυνε την κριτική της και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι τόσο στη Ρωσία όσο και στην Τουρκία. Χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένες αποφάσεις, έκανε λόγο για λανθασμένους χειρισμούς και για στάση που, κατά την άποψή της, δεν ανταποκρίνεται στα εθνικά συμφέροντα.

«Και για τα εθνικά θα τον ρωτήσω», είπε αναφερόμενη στον πρωθυπουργό, ενώ συνέδεσε την κριτική της με την πορεία της οικονομίας και της παραγωγής. «Γιατί δεν αναπτύσσεται ο πρωτογενής τομέας; Γιατί δεν βλέπουμε την ανάπτυξη όπως μας την παρουσιάζουν;» διερωτήθηκε, αμφισβητώντας ευθέως το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην τραγωδία των Τεμπών, επιμένοντας ότι οι συνέπειές της ξεπερνούν τα όρια μιας μεμονωμένης υπόθεσης. «Τα Τέμπη δυστυχώς είχαν πολλές μάνες. Πολλές ορφάνεψαν εκείνο το βράδυ», ανέφερε, επιχειρώντας να συνδέσει το δυστύχημα με ευρύτερα ζητήματα κρατικής λειτουργίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Παράλληλα, παρουσίασε τοβ«Το κίνημα Ελπίδα απευθύνεται σε όλους όσοι βλέπουν υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα», σημείωσε, απευθύνοντας κάλεσμα σε πολίτες που, όπως είπε, έχουν απογοητευθεί από το υπάρχον πολιτικό σύστημα.