ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις σε βάρος των 14 συλληφθέντων για το κύκλωμα σε Αγρίνιο και Κοζάνη

Ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου Ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα 14 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο, οι οποίοι εμπλέκονται σε μια εκτεταμένη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη συνολική ζημία για τα ταμεία να αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

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Η δικαστική δίωξη που έχει ασκηθεί εις βάρος τους αφορά τα κακουργήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ποσό που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν τη νόμιμη προθεσμία από τις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τη δικογραφία και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα εικοσιτετράωρα.