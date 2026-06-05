ΣΥΡΙΖΑ: Η Πολιτική Γραμματεία ενέκρινε την πρόταση Φάμελλου για άνοιγμα προς τον Τσίπρα

Σε κλίμα βαθιάς πολιτικής και στρατηγικής διαφωνίας συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αποτυπώνοντας το εσωκομματικό ρήγμα με φόντο την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) από τον Αλέξη Τσίπρα.

Η συνεδρίαση, η οποία θεωρείται μία από τις κρισιμότερες στην ιστορία του κόμματος, ανέδειξε δύο διαφορετικές προτάσεις για τη στάση της Κουμουνδούρου στις επόμενες εθνικές κάλπες, με την πλειοψηφία τελικά να εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου, Σωκράτη Φάμελλου.

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Φάμελλος: «Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ»

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, επιλέγοντας μια γραμμή προσέγγισης και συμπόρευσης με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Στην τοποθέτησή του ανέφερε: «Η διακήρυξη και η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μία θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά».

Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως μια πρωτοβουλία που ενεργοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και συμβάλλει στην ανασύνθεση του χώρου.

«Στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του κόμματος έθεσε ως στόχο την ευρεία ενωτική σύγκλιση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, επισημαίνοντας: «Σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μία ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη.

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Στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού-προοδευτικού χώρου».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν η Αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη, και ο Εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Ζαχαριάδης.

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Η κ. Γεροβασίλη τάχθηκε ξεκάθαρα κατά της καθόδου ενός αντιπαραθετικού ψηφοδελτίου, ενώ ο κ. Ζαχαριάδης υπογράμμισε ότι «είναι αδιανόητο να κατέβει αντιπαραθετικά ψηφοδέλτιο», καλώντας το κόμμα να παρακολουθήσει και να συμβάλλει θετικά στις διεργασίες ανάσυνθεσης.

Νίκος Παππάς: Ζήτησε επίσημη επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα

Στον αντίποδα, ο πρώην Υπουργός Νίκος Παππάς άσκησε κριτική στην τρέχουσα στρατηγική, τονίζοντας την ανάγκη αλλαγών που θα βγάλουν το κόμμα από τα χαμηλά ποσοστά του.

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Ο κ. Παππάς ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελλο να πραγματοποιήσει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε η Πολιτική Γραμματεία να ενημερωθεί επισήμως για τις προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού.

Απαντώντας στο αίτημα, ο κ. Φάμελλος ξεκαθάρισε πως «η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις».

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Παύλος Πολάκης: «Όχι στη ρευστοποίηση – Αυτόνομη εκλογική ετοιμότητα»

Ιδιαίτερα επικριτικός για το κλίμα αναμονής εμφανίστηκε ο Βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο απαξίωσης και διάλυσης του κόμματος. Προκρίνοντας ένα ενιαίο μέτωπο αλλά με ισχυρή την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε:

«Επειδή η τακτική της διαρκούς και χωρίς τέλους αναμονής οδηγεί στη σταδιακή απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και νομοτελειακά στη διάλυση του, καλώ όλες και όλους σε μια political απόφαση που θα διατρανώνει δημόσια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι και αύριο εδώ, πιστός στο όραμα της Αριστεράς για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο».

Παράλληλα, ο κ. Πολάκης έθεσε τους όρους για τις συμμαχίες. «Βάζουμε τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στόχος μας ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι «δανείζοντας» στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες.

Αν οι προσπάθειες μας για ενωτικό σχήμα δεν ευοδωθούν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει στις εκλογές με τις προοδευτικές δυνάμεις και τα πρόσωπα που συνεκτιμούν την αναγκαιότητα και το επιθυμούν».

Προκειμένου να αποφευχθεί η «χειμερία νάρκη», ο ίδιος πρότεινε την άμεση ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού μέσω της Κεντρικής Επιτροπής, ζητώντας τη συγκρότηση επιτροπών για τα ψηφοδέλτια, το πρόγραμμα και την οργανωτική προετοιμασία των εκλογών.

«Η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί από όλες και όλους μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και του ιστορικού μας καθήκοντος», κατέληξε.

Ρένα Δούρου: Κριτική για έλλειψη ενημέρωσης και παραπολιτικά

Σφοδρή κριτική στην ηγεσία για τη λειτουργία του κόμματος τους τελευταίους τρεις μήνες άσκησε η βουλευτής Δυτικής Αττικής, Ρένα Δούρου, σημειώνοντας ότι το όργανο λειτούργησε χωρίς ουσιαστική ενημέρωση και με «ψευδοδιλήμματα», γεγονός που διέρρηξε την εσωκομματική εμπιστοσύνη.

Η κ. Δούρου χαρακτήρισε την εισήγηση του Προέδρου ως οπισθοδρόμηση σε σχέση με τις θέσεις του Μαρτίου και πρότεινε τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής με σαφές χρονοδιάγραμμα, οι προτάσεις της οποίας θα τεθούν επίσημα στον Αλέξη Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ και στα υπόλοιπα προοδευτικά σχήματα.