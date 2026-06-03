Αυγερινός: “Η Καρυστιανού χρηματοδοτεί το κόμμα – Οι θέσεις μας θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα”

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θανάσης Αυγερινός.

Ο κ. Αυγερινός, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε: «Συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία θέλοντας να αφήσουμε μια ισχυρή σφραγίδα, που δεν νομίζω ότι καταγράφεται ακόμα η δυναμική του στις δημοσκοπήσεις».

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Στη συνέχεια, χαρακτήρισε το κόμμα ως «ένα κοινωνικό και πολιτικό κίνημα, συνενώνονται Έλληνες πολίτες με διαφορετικές ιδεολογικές, πολιτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές αφετηρίες. Είναι δύσκολο το εγχείρημα, μας ενώνει όμως μία τεράστια ανάγκη, να υπερβούμε κάποια τεράστια ελλείμματα στη δημοκρατία μας. Τα «Τέμπη» είναι πολλά στην ελληνική κοινωνία, στα εργοστάσια και στις υποδομές που καταρρέουν, που συρρικνώνουν τον πληθυσμό μας, την ισχύ μας και διώχνουν τα παιδιά, τους νέους ανθρώπους στο εξωτερικό. Θέλουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για να τεθεί επί τάπητος η επιστροφή τους».

Όσον αφορά τα περί επιρροής από τη Ρωσία, είπε ότι θεωρεί: «αστείες, ενοχλητικές και προβοκατόρικες τις κατηγορίες. Ένας γυρολόγος του διαδικτύου έλαβε δύο μηνύσεις και το ίδιο θα κάνουμε και στο μέλλον».

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του κόμματος, ο Θανάσης Αυγερινός απάντησε: «Η κυρία Καρυστιανού. Δεν έχουμε εταιρείες ή χορηγούς που να μας κάνουν rebrading. Μπορεί να μοιάζει ασυνήθιστο, αλλά είναι κανονικό. Σύντομα θα έχουμε ΑΦΜ και θα καλέσουμε σε οικονομική ενίσχυση τους πολίτες». «Οι θέσεις μας θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

«Δεν βλέπουμε στο πολιτικό σκηνικό αυτό τον πιθανό εταίρο. Πρέπει να απεγκλωβιστούν οι δυνάμεις από το πολιτικό σκηνικό. Πρέπει να επιχειρηθεί κάτι νέο στη χώρα. Η χώρα παρακμάζει. Χρειάζεται να ενεργοποιηθούν πρωτοφανείς δυνάμεις», είπε για την πιθανότητα μετεκλογικών συνεργασιών.