Ακυρώθηκε το ραντεβού Μητσοτάκη με Ερντογάν στη Νέα Υόρκη – Οι “δικαιολογίες” της Άγκυρας και η απάντηση της Αθήνας

Ακυρώθηκε οριστικά η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, όπως επιβεβαίωσε εμμέσως τα ξημερώματα της Τετάρτης κυβερνητική πηγή.

Αθήνα και Άγκυρα, μετά το τουρκικό αίτημα για αναβολή της συνάντησης, που ήταν προγραμματισμένη για χθες Τρίτη 23/9 στις 21:00 ώρα Ελλάδος στο «Σπίτι της Τουρκίας», επικοινώνησαν προκειμένου να βρεθεί νέα ώρα σήμερα Τετάρτη, ωστόσο αυτό φαίνεται σχεδόν ανέφικτο, με βάση το πρόγραμμα των δύο ηγετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», τόνισε η ανώτατη κυβερνητική πηγή από τη Νέα Υόρκη, σχετικά με το ραντεβού των δύο ηγετών που ήταν προγραμματισμένο για την Τρίτη 23/9 στις 21:00 ώρα Ελλάδος.

Επίσης, η ίδια πηγή, απάντησε στο δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Milliyet που ανέφερε ότι το ραντεβού ματαιώθηκε με πρωτοβουλία της Τουρκίας λόγω της διαρροής του από την ελληνική πλευρά.

«Από εκεί και πέρα, δεν ξέρουμε αν τελικά θα γίνει η συνάντηση. Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτήν τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ αύριο (σ.σ. την Τετάρτη). Αλλά κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας» πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το παρασκήνιο ακύρωσης της συνάντησης θα δώσει από μέρους της ελληνικής πλευράς και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που έχει προγραμματισμένη συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Το παρασκήνιο ακύρωσης της συνάντησης

Υπενθυμίζεται ότι η τουρκική αντιπροσωπεία ενημέρωσε την ελληνική το απόγευμα της Τρίτης ότι τελικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα προλάβει να πάει στο ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μόλις τέσσερις ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση.

Αρχικά, η ελληνική πλευρά δέχθηκε ως δικαιολογημένη την ανακοίνωση, λόγω της μίνι διάσκεψης που θα οργάνωνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες των αραβικών και μουσουλμανικών χωρών για το Παλαιστινιακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, το γραφείο του Έλληνα πρωθυπουργού μέχρι αργά χθες το βράδυ έκανε διαβουλεύσεις με το επιτελείο του Τούρκου προέδρου, με σκοπό να βρεθεί νέος χρόνος συνάντησης.

Ωστόσο, το γεγονός ότι η διάσκεψη υπό τον Τραμπ άρχισε με καθυστέρηση περίπου μιάμιση ώρας και ενδιάμεσα ο Ερντογάν είχε συναντήσεις με άλλους ηγέτες δεν άφηναν περιθώρια για παρερμηνείες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τω μεταξύ, αργά το βράδυ ένα δημοσίευμα της Milliyet έδειχνε ξεκάθαρα το τι συνέβη, καθώς η Άγκυρα διεμήνυε μέσω της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας ότι η Ελλάδα παραβίασε τη συμφωνία και δημοσιοποίησε πρόωρα την ημέρα και την ώρα της συνάντησης, κάτι που δυσαρέστησε την Τουρκία, προκαλώντας την αναβολή της συνάντησης.

Το βαρύ πρόγραμμα των δύο ηγετών για σήμερα

Πάντως, το πρόγραμμα και των δύο ηγετών σήμερα είναι πολύ φορτωμένο, με τον Τούρκο πρόεδρο να αναχωρεί από τη Νέα Υόρκη στις 18:00 το απόγευμα (ώρα Αμερικής), προκειμένου να μεταβεί στην Ουάσινγκτον, όπου αύριο Πέμπτη θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του στον Λευκό Οίκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, στις 08:15 (ώρα Νέας Υόρκης) θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10:30 έχει προγραμματίσει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ και στις 12:30 θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έπειτα, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ – Σάρα και στις 15:00 θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Τέλος, στις 20:30 έχει προγραμματιστεί ομιλία του στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.

Ο Τούρκος πρόεδρος στις 11:00 (ώρα Νέας Υόρκης) θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Τουρκο-Αμερικανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, και Αμερικανούς Διευθύνοντες Συμβούλους, στις 13:00 συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και στις 14:00 ομιλία στη Σύνοδο Κορυφής του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κλίμα.

Στις 15:30 έχει προγραμματίσει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο του Βιετνάμ Luong Cuong και στις 16:30 συνάντηση με Τούρκους δημοσιογράφους, πριν αναχωρήσει στις 18:00 για την Ουάσινγκτον.