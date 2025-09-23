Milliyet: Η Τουρκία ανέβαλε τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν λόγω πρόωρης ανακοίνωσης από την Αθήνα
Η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε πρόωρα τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, παραβιάζοντας την άτυπη συμφωνία
Τα τουρκικά ΜΜΕ επιρρίπτουν στην Αθήνα την ευθύνη για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.
Η τουρκική εφημερίδα Milliyet μεταδίδει ότι η Άγκυρα ζήτησε αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, καθώς η ελληνική πλευρά ανακοίνωσε πρόωρα το ραντεβού, αντί να γίνει «από κοινού» όπως είχε συμφωνηθεί.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρωτοβουλία για τη συνάντηση ξεκίνησε από την Αθήνα, αλλά λόγω του φορτωμένου προγράμματος του Τούρκου Προέδρου αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί αργότερα με κοινή ανακοίνωση. Η πρόωρη ανακοίνωση της Ελλάδας θεωρήθηκε παραβίαση της άτυπης συμφωνίας, οδηγώντας την Τουρκία να ζητήσει αναβολή.
Το δημοσίευμα της “Milliyet“
Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι η καθυστέρηση συνδέεται με τη συμμετοχή Ερντογάν σε άλλη συνάντηση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, και το ραντεβού είχε προγραμματιστεί για τις 21:00 στο «Σπίτι της Τουρκίας», ως πρώτη κορυφαία ελληνοτουρκική συνάντηση μετά τον περυσινό Σεπτέμβριο.
