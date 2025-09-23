Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά το βράδυ της Τρίτης 23/9 η συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Νέα Υόρκη.

Όπως επισημαίνουν οι κυβερνητικές πηγές, η αναβολή της συνάντησης έγινε «κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχή του Τούρκου Προέδρου ο οποίος θα συμμετάσχει σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, την οποία διοργανώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πηγές επισημαίνουν: «Αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη».

Το τετ α τετ των δύο ηγετών ήταν προγραμματισμένο για τις 21:00 (ώρα Ελλάδος) και θα φιλοξενηθεί στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που διεξάγεται σε ένα εκρηκτικό διεθνές περιβάλλον.