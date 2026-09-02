Δάνεια νόμου Κατσέλη: Πότε θα αποσταλούν στους δανειολήπτες τα νέα δοσολόγια

✍️ Της Κατερίνας Φραγκάκη

Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω

Εν αναμονή των νέων δοσολογίων βρίσκονται χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους μέσω του νόμου Κατσέλη.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, έως τα τέλη Οκτωβρίου ή, το αργότερο, τις αρχές Νοεμβρίου, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων –οι γνωστοί servicers– αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει την αποστολή των νέων δοσολογίων προς τους δικαιούχους.

Η διαδικασία ακολουθεί την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των τόκων και οδηγεί σε σημαντικά χαμηλότερες μηνιαίες καταβολές.

Υπενθυμίζεται ότι η αναδρομική εφαρμογή της ρύθμισης αφορά τους ενήμερους δανειολήπτες της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Τι αλλάζει στον υπολογισμό των τόκων

Η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι ευνοϊκή για τους δανειολήπτες, καθώς προβλέπει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων.

Δεν θα υπολογίζεται, δηλαδή, για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης έως την καταβολή κάθε δόσης.

Με τον τρόπο αυτό εφαρμόζεται στην πράξη η κρίσιμη ερμηνεία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία το επιτόκιο πρέπει να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου.

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Μια σημαντική οικονομική ανάσα

Το στεγαστικό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων να έχουν αυξηθεί σημαντικά, επιβαρύνοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η απόφαση του Αρείου Πάγου προσφέρει μια ουσιαστική οικονομική ανάσα στους δανειολήπτες που έχουν εντάξει τις οφειλές τους στον νόμο Κατσέλη.

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Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να καταβάλλουν πλέον μικρότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων.

Η απόφαση δικαιώνει τους δανειολήπτες που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, πολλοί από τους οποίους θα δουν τις δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών τους να μειώνονται αισθητά.

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Πώς εφαρμόζεται η απόφαση

Σύμφωνα με το σκεπτικό της υπ’ αριθμόν 6/2026 απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, το επιτόκιο υπολογίζεται αυτοτελώς επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου της οφειλής.

Έτσι, εάν ένας δανειολήπτης έχει οφειλή 100.000 ευρώ και η δικαστικά καθορισμένη μηνιαία δόση του ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, ο τόκος θα υπολογίζεται επί των 1.000 ευρώ και όχι επί του συνολικού ποσού των 100.000 ευρώ.

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Η διαφοροποίηση αυτή οδηγεί σε σημαντικές μειώσεις τόσο στη μηνιαία δόση όσο και στη συνολική επιβάρυνση του δανειολήπτη.

Παραδείγματα μείωσης των δόσεων

Για δάνειο 100.000 ευρώ, με αποπληρωμή σε 20 χρόνια και επιτόκιο 4,5%, η μηνιαία δόση ανέρχεται σήμερα σε 616 ευρώ.

Μετά την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, η δόση υπολογίζεται στα 417 ευρώ. Το μηνιαίο όφελος ανέρχεται σε 199 ευρώ και το ετήσιο σε 2.388 ευρώ.

Αντίστοιχα, για δάνειο 50.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής 20 ετών και επιτόκιο 4,5%, η σημερινή μηνιαία δόση των 308 ευρώ περιορίζεται στα 209 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, το μηνιαίο όφελος είναι 99 ευρώ και το ετήσιο 1.188 ευρώ.

Τα συγκεκριμένα ποσά είναι ενδεικτικά, καθώς κάθε ρύθμιση καθορίζεται από τη δικαστική απόφαση που αφορά τον συγκεκριμένο δανειολήπτη.

Πώς καθορίζεται το επιτόκιο

Στα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί μέσω του νόμου Κατσέλη εφαρμόζεται το επιτόκιο που προβλέπει η αντίστοιχη δικαστική απόφαση.

Εφόσον πρόκειται για σταθερό επιτόκιο, αυτό παραμένει αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Στις περιπτώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου λαμβάνεται υπόψη το επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο καταβολής κάθε δόσης.

Πότε πρέπει να προσφύγει ο δανειολήπτης στη Δικαιοσύνη

Οι οφειλέτες θα χρειαστεί να προσφύγουν εκ νέου στη Δικαιοσύνη μόνο εφόσον οι τράπεζες ή οι servicers δεν εφαρμόσουν ορθά την απόφαση του Αρείου Πάγου.

Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων οφείλουν να αποστείλουν στους δανειολήπτες αναλυτικά και σαφή δοσολόγια, ώστε να γνωρίζουν με ακρίβεια το ύψος των μηνιαίων καταβολών τους και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε ο επανυπολογισμός.

Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, καθώς βασίζεται σε ξεχωριστή δικαστική απόφαση. Για τον λόγο αυτό, ο δανειολήπτης, σε συνεργασία με τον δικηγόρο του, πρέπει αρχικά να απευθυνθεί στην τράπεζα ή στον servicer που διαχειρίζεται το δάνειό του.

Εάν δεν υπάρξει ορθή εφαρμογή της απόφασης ή ικανοποιητική ανταπόκριση, τότε μπορεί να εξεταστεί η προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια.