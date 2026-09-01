Πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι: Η προσγείωση των παιδιών στη νέα σχολική χρονιά δεν γίνεται με διακόπτη

✍️ Του Νίκου Βασιλάκου

Το πρώτο κουδούνι χτυπάει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Μέσα στα περισσότερα σπίτια, όμως, ο χρόνος έχει μείνει κάπου στον Ιούλιο: ξενύχτια, γεύματα χωρίς ώρα, οθόνη ανοιχτή σχεδόν όλη μέρα. Και κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται η ίδια αναποτελεσματική λύση: το τελευταίο Σαββατοκύριακο ο γονιός κλείνει απότομα την οθόνη, στέλνει το παιδί για ύπνο τρεις ώρες νωρίτερα απ’ ό,τι είχε συνηθίσει όλο το καλοκαίρι και περιμένει τη Δευτέρα να «μπει στη ρότα», σαν να πατήσαμε διακόπτη.

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Δεν δουλεύει έτσι. Ο ύπνος δεν είναι διακόπτης, ούτε η διατροφή, ούτε —πολύ περισσότερο— η σχέση ενός παιδιού με την οθόνη του. Και οι τρεις είναι δομές που χτίστηκαν σταδιακά μέσα σε δύο μήνες και χρειάζονται εξίσου σταδιακή αποδόμηση.

Στη δουλειά μου βλέπω το ίδιο μοτίβο κάθε Σεπτέμβριο: γονείς που μπαίνουν σε σύγκρουση με τα παιδιά τους ακριβώς τις μέρες που θα έπρεπε να χτίζουν συμμαχία μαζί τους για τη νέα χρονιά. Η αρχή που εφαρμόζω εδώ και χρόνια στο Safer Kids είναι απλή: στηρίζω, δεν τιμωρώ. Η επιστροφή στο σχολείο δεν είναι η στιγμή να τιμωρηθεί το καλοκαιρινό χαλάρωμα. Είναι η στιγμή να συμφωνηθεί, μαζί με το παιδί, πώς θα μοιάζει η καθημερινότητά του τους επόμενους εννιά μήνες.

Έχουμε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα. Αρκετά — αν ξεκινήσουμε τώρα, όχι το βράδυ της 10ης.

Ο έφηβος δεν κάνει πείσματα. Το βιολογικό ρολόι του έχει πράγματι μετακινηθεί

Αυτό είναι το σημείο που οι περισσότεροι γονείς το διαβάζουν ως ανυπακοή. Δεν είναι. Στην εφηβεία το βιολογικό ρολόι μετατοπίζεται φυσιολογικά προς τα πίσω κατά μία έως δύο ώρες: ο έφηβος αντικειμενικά δεν νυστάζει στις 23:00, ακόμη κι όταν θέλει να κοιμηθεί. Δύο μήνες καλοκαιριού μεγεθύνουν αυτή τη μετατόπιση.

Ρεαλιστικά, το ρολόι μετακινείται περίπου 15 με 30 λεπτά την ημέρα. Γι’ αυτό χρειάζεται δεκαήμερο, όχι Σαββατοκύριακο. Και μετακινείται πιο αποτελεσματικά από την ώρα αφύπνισης παρά από την ώρα κατάκλισης: ένα σταθερό πρωινό ξύπνημα, με φως και κίνηση μέσα στην πρώτη ώρα, ρυθμίζει το σύστημα καλύτερα απ’ όσο η πίεση να πέσει κάποιος στο κρεβάτι όταν δεν νυστάζει — που συνήθως καταλήγει σε μισή ώρα ταβάνι και μία ώρα κρυφό κινητό.

Όσο για τις οθόνες πριν από τον ύπνο: η κουβέντα για το «μπλε φως» έχει υπερτιμηθεί. Το πραγματικό πρόβλημα είναι διπλό και πολύ πιο πεζό. Η οθόνη κρατάει τον εγκέφαλο σε εγρήγορση και, κυρίως, τρώει την ίδια την ώρα του ύπνου — το επόμενο βίντεο δεν τελειώνει ποτέ. Η πρακτική συνέπεια είναι η ίδια: συσκευές εκτός υπνοδωματίου, φόρτιση έξω από το δωμάτιο και μια σταθερή τελετουργία κλεισίματος της ημέρας.

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Το πρωινό είναι το πρώτο μάθημα της ημέρας

Το καλοκαίρι σπάει τη ρουτίνα των γευμάτων σχεδόν παντού: αργά δείπνα, σνακ ανά πάσα ώρα, πρωινό που χάνεται επειδή κανείς δεν είναι εκεί να το πιέσει. Δεν χρειάζεται ανατροπή σε μία μέρα — χρειάζεται επαναφορά ρυθμού και ξεκινάει από τη σταθερή ώρα, όχι από το περιεχόμενο του πιάτου.

Επαναφέρετε σταθερές ώρες για τα τρία βασικά γεύματα από τώρα. Αν το πρωινό είχε χαθεί, ξαναμπείτε σε αυτό σταδιακά· κάτι μικρό είναι σαφώς καλύτερο από άδειο στομάχι στο πρώτο τρίωρο. Και κρατήστε ένα κοινό γεύμα την ημέρα χωρίς οθόνες στο τραπέζι — κάνει διπλή δουλειά, ρυθμίζει το σώμα και ανοίγει χώρο για κουβέντα, κάτι που θα το χρειαστείτε παραπάνω τις πρώτες εβδομάδες.

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Το κινητό ανά ηλικία: αφετηρία διαπραγμάτευσης, όχι συνταγή

Εδώ οφείλω μια διευκρίνιση που σπάνια γίνεται. Δεν υπάρχει αριθμός ωρών με επιστημονικό κύρος για παιδιά άνω των έξι. Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής έχει σταματήσει από το 2016 να δίνει συγκεκριμένο όριο για αυτές τις ηλικίες· μιλάει για σταθερά όρια και για το τι εκτοπίζει η οθόνη — ύπνο, κίνηση, φαγητό, κουβέντα. Οι μόνες αριθμητικές συστάσεις με ευρεία συναίνεση αφορούν τις μικρές ηλικίες: αποχή από οθόνες πριν από τους 18-24 μήνες, έως μία ώρα ημερησίως στην προσχολική ηλικία.

Ο πιο χρηστικός οδηγός για τα υπόλοιπα παραμένει η μέθοδος «3-6-9-12» του παιδοψυχιάτρου Σερζ Τισερόν: καμία οθόνη πριν από τα 3, καμία προσωπική κονσόλα πριν από τα 6, καμία ανεπιτήρητη πλοήγηση πριν από τα 9, κανένα κοινωνικό δίκτυο πριν από τα 12. Δεν είναι νόμος. Είναι αναπτυξιακή λογική.

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Μεταφράζοντάς το σε βαθμίδες του ελληνικού σχολείου —με τους αριθμούς ως σημείο εκκίνησης της συζήτησης, όχι ως ιατρική οδηγία—:

Προσχολική (3-5): έως μία ώρα, με ενήλικα δίπλα και περιεχόμενο που επιλέγετε εσείς, όχι ο αλγόριθμος.

έως μία ώρα, με ενήλικα δίπλα και περιεχόμενο που επιλέγετε εσείς, όχι ο αλγόριθμος. Δημοτικό, μικρές τάξεις (6-9): μισή ώρα με σαράντα λεπτά τη σχολική μέρα, λίγο περισσότερο το Σαββατοκύριακο. Η συσκευή μένει σε κοινόχρηστο χώρο. Κάτω των 9, καμία προσωπική κονσόλα.

μισή ώρα με σαράντα λεπτά τη σχολική μέρα, λίγο περισσότερο το Σαββατοκύριακο. Η συσκευή μένει σε κοινόχρηστο χώρο. Κάτω των 9, καμία προσωπική κονσόλα. Δημοτικό, μεγάλες τάξεις (9-12): πρώτη επιτηρούμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο μετά τα μαθήματα. Ποτέ «όποτε θέλει».

πρώτη επιτηρούμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο μετά τα μαθήματα. Ποτέ «όποτε θέλει». Γυμνάσιο (12-15): εδώ ανοίγει η συζήτηση για το πρώτο κινητό και τους λογαριασμούς. Το κινητό βγαίνει από το υπνοδωμάτιο το βράδυ — αυτός είναι ο κανόνας που αξίζει να κρατήσετε, αν κρατήσετε μόνο έναν.

εδώ ανοίγει η συζήτηση για το πρώτο κινητό και τους λογαριασμούς. Το κινητό βγαίνει από το υπνοδωμάτιο το βράδυ — αυτός είναι ο κανόνας που αξίζει να κρατήσετε, αν κρατήσετε μόνο έναν. Λύκειο (15-18): ο έλεγχος υποχωρεί, ο διάλογος μεγαλώνει. Ο στόχος δεν είναι πια να επιβάλλετε όριο, αλλά να έχει χτιστεί κριτήριο: να καταλαβαίνει μόνος του πότε η οθόνη τρώει τον ύπνο ή τη διάθεσή του, πριν το προλάβετε εσείς.

Μια σημείωση για το νομικό σκέλος, επειδή τα δύο νούμερα μπερδεύονται. Το 12 του Τισερόν και το 15 του ελληνικού δικαίου δεν συγκρούονται: το πρώτο σας λέει τι αντέχει αναπτυξιακά το παιδί, το δεύτερο τι επιτρέπει ο νόμος. Σήμερα, η ηλικία ψηφιακής συναίνεσης στην Ελλάδα είναι τα 15 έτη — κάτω από αυτήν, η επεξεργασία των δεδομένων του παιδιού απαιτεί γονική συναίνεση. Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει αυστηρότερη απαγόρευση πρόσβασης για τους κάτω των 15, με την ευθύνη επαλήθευσης να μεταφέρεται στις πλατφόρμες· το σχέδιο έχει δεχθεί κριτική ότι, χωρίς λειτουργικό μηχανισμό επαλήθευσης ηλικίας, επαναλαμβάνει το ήδη ισχύον. Μέχρι να ξεκαθαρίσει, ο έλεγχος παραμένει στον γονιό, όχι στον νομοθέτη.

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Πέντε βήματα για την επόμενη εβδομάδα

Συμφωνήστε, μην επιβάλλετε. Μισή ώρα οικογενειακής κουβέντας, όπου γράφετε μαζί τους κανόνες για ύπνο, γεύματα και οθόνη. Ένας κανόνας που το παιδί βοήθησε να διαμορφωθεί τηρείται· ένας που επιβλήθηκε, παρακάμπτεται. Μετακινήστε 15-20 λεπτά την ημέρα. Όχι τρεις ώρες τη μία νύχτα. Σταθερή ώρα αφύπνισης, φως και κίνηση το πρωί. Δουλεύει καλύτερα από κάθε απαγόρευση. Δώστε το παράδειγμα. Κανένα παιδί δεν αφήνει το κινητό βλέποντας τον γονιό του σκυμμένο στο δικό του. Μειώστε, μην αφαιρέσετε. Η σταδιακή μείωση κρατάει. Η απότομη απαγόρευση προκαλεί αντίδραση και σπάνια αντέχει πάνω από μία εβδομάδα.

Η προσγείωση δεν είναι τιμωρία

Το γράφω και ως πατέρας τριών παιδιών, σε τρεις εντελώς διαφορετικές ηλικίες. Ξέρω ότι στις 22:30 ενός Σεπτεμβρίου η θεωρία αξίζει ελάχιστα και ότι η εύκολη λύση —«κλείσ’ το τώρα»— είναι πάντα εκεί, διαθέσιμη, δελεαστική. Την έχω χρησιμοποιήσει. Κρατάει ακριβώς μία βραδιά.

Το καλοκαίρι δεν ήταν λάθος. Ήταν ξεκούραση, ελευθερία, χρόνος χωρίς πρόγραμμα — πράγματα που χρειάζεται κάθε παιδί, όπως τα χρειαζόμαστε κι εμείς. Η επιστροφή στο σχολείο δεν σημαίνει ότι αυτή η ελευθερία πρέπει να ακυρωθεί με σφιχτό έλεγχο τριών ημερών.

Σημαίνει ότι για λίγες μέρες θα βοηθήσουμε το παιδί να ξαναβρεί έναν ρυθμό που ήδη ξέρει — γιατί τον έζησε όλη την προηγούμενη χρονιά. Αυτό δεν είναι πειθαρχία. Είναι στήριξη. Και είναι η μόνη μέθοδος που κρατάει και μετά τις 11 Σεπτεμβρίου.

Και μην ξεχνάτε να το λέτε πάντα στα παιδιά σας: «Όταν ανοίγει ένα κινητό, κλείνει μια παρέα».