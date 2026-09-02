Κυψέλη: Προφυλακίστηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφους

Προφυλακίστηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του βρέφους στην Κυψέλη, μετά την εκτέλεση των ενταλμάτων που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους.

Η νέα εξέλιξη ακολούθησε την άσκηση ποινικών διώξεων για όσα αποδίδονται στους εμπλεκομένους, με το ζευγάρι να αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος του βρέφους.

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Σε βάρος του τρίτου κατηγορουμένου, ενός 26χρονου, ασκήθηκε δίωξη για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο.

Εκτελέστηκαν τα εντάλματα

Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν ήδη οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών για το αρχικό σκέλος της δικογραφίας, το οποίο αφορούσε, μεταξύ άλλων, τη διακίνηση ναρκωτικών και τη μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Μετά τα νέα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για τον θάνατο του βρέφους και την άσκηση των πρόσθετων ποινικών διώξεων, εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα, τα οποία πλέον εκτελέστηκαν.

Νωρίτερα, οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν οδηγηθεί στον ανακριτή, με τον 43χρονο να εμφανίζεται με σκυμμένο το κεφάλι κατά την προσαγωγή του.

Η υπόθεση είχε πάρει νέα τροπή όταν αποκαλύφθηκαν τα ευρήματα στο σώμα του βρέφους. Όπως είχε γράψει το DEBATER, το παιδί έφερε δέκα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη, ενώ οι Αρχές άρχισαν να εξετάζουν συνολικά τις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων στο διαμέρισμα.

Οι αρχικές διώξεις και οι ισχυρισμοί του 43χρονου

Κατά το πρώτο στάδιο της έρευνας, στους τρεις συλληφθέντες είχε ασκηθεί δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού σε βαθμό πλημμελήματος.

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Παράλληλα, ο 43χρονος είχε προβάλει ακραίους ισχυρισμούς κατά την εξέτασή του από τις Αρχές, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το βρέφος είχε αλλαχθεί στο μαιευτήριο και ήταν «σατανισμένο».

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν όσα φέρεται να υποστήριξε ο ίδιος και αξιολογούνται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

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Η ξεχωριστή δικογραφία για μαστροπεία

Την ίδια στιγμή, σε βάρος του 43χρονου εκκρεμεί ξεχωριστή δικογραφία για υπόθεση μαστροπείας, η οποία αφορά την περίοδο 2020-2021 και περιλαμβάνει και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Η δικογραφία είχε αρχικά σχηματιστεί από εισαγγελική Αρχή της περιφέρειας. Από το 2025, ωστόσο, η έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

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Ο 43χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές και κατά την παρουσία του στην Εισαγγελία για την υπόθεση του βρέφους. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, είχε προκαλέσει σοβαρό επεισόδιο, επιχειρώντας να σπάσει τις χειροπέδες του και κινούμενος επιθετικά προς αστυνομικούς.

Οι δικαστικές και αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση τόσο του θανάτου του βρέφους όσο και των υπόλοιπων υποθέσεων που έχουν προκύψει.