Γεραπετρίτης κατά Σαμαρά: «Ας κάνει πρώτα την αυτοκριτική του» – Τι είπε για την Τουρκία

Αιχμηρή απάντηση στην κριτική που ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην Τουρκία έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μιλώντας στο vidcast «15 Λεπτά με τον Γιώργο Παπαχρήστο» της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», ο υπουργός Εξωτερικών υπερασπίστηκε τον διάλογο με την Άγκυρα και υποστήριξε ότι η κριτική του πρώην πρωθυπουργού «δεν ερείδεται σε κανένα απολύτως αντικειμενικό δεδομένο».

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Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια από την Τουρκία για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου, ενώ παραδέχθηκε ότι Αθήνα και Άγκυρα δεν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για προσφυγή στη Χάγη.

«Ο κ. Σαμαράς ας κάνει πρώτα την αυτοκριτική του»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε αρχικά ότι σέβεται την πολιτική διαδρομή τόσο του Αντώνη Σαμαρά όσο και του Κώστα Καραμανλή και το δικαίωμά τους να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για την εξωτερική πολιτική.

Πέρασε, ωστόσο, στην αντεπίθεση απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι και ο ίδιος συνομιλούσε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της θητείας του.

«Ο κ. Σαμαράς, όχι απλώς συζήτησε με τον κ. Ερντογάν, ενώ σήμερα θεωρεί ότι δεν πρέπει καν να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, αλλά πήγε στην Τουρκία το 2013 και υπέγραψε 25 συμφωνίες», υποστήριξε ο υπουργός.

Υπενθύμισε επίσης ότι το 2014 ο Αντώνης Σαμαράς είχε συναντήσει τον Τούρκο πρόεδρο στο Κάρντιφ, σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν καταγραφεί περίπου 2.500 παραβιάσεις.

«Κάποιος ο οποίος κάνει κριτική, ας κάνει πρώτα την αυτοκριτική του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Υπερασπίστηκε τη Διακήρυξη των Αθηνών

Ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι θα συνυπέγραφε και σήμερα τη Διακήρυξη των Αθηνών, παρά την ένταση που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Όπως υποστήριξε, ο δομημένος διάλογος της τελευταίας τριετίας συνέβαλε στη σημαντική μείωση των παραβιάσεων και των παράτυπων μεταναστευτικών ροών, ενώ ενισχύθηκαν το διμερές εμπόριο και ο τουρισμός.

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Παραδέχθηκε, πάντως, ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στο καθοριστικό ζήτημα της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει ως μοναδική διαφορά με την Τουρκία την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Αντιθέτως, η Άγκυρα θέτει στο τραπέζι τις λεγόμενες «γκρίζες ζώνες», την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και άλλα ζητήματα.

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«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τη βασική της θέση ότι η διαφορά μας είναι μία», τόνισε.

«Δεν είμαστε κοντά σε προσφυγή στη Χάγη»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο σύνταξης συνυποσχετικού για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ο υπουργός Εξωτερικών αναγνώρισε ότι οι δύο χώρες απέχουν ακόμη σημαντικά από μια τέτοια εξέλιξη.

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«Αν με ρωτάτε αν είμαστε κοντά σε αυτό, η απάντηση είναι ότι δεν είμαστε κοντά», ανέφερε.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η πάγια διεθνής νομολογία αναγνωρίζει πως όλα τα νησιά διαθέτουν κυριαρχικά δικαιώματα και επήρεια σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.

Κατά τον ίδιο, η πλήρης εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων προϋποθέτει την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

«Ποτέ δεν θα υπάρξει απόλυτη ηρεμία στις σχέσεις μας, εάν δεν οριοθετήσουμε τις θαλάσσιες ζώνες μας», είπε, προσθέτοντας ότι μόνο τότε μπορεί να εξασφαλιστεί μακρά ειρήνη στην περιοχή.

«Δεν θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο πρόγραμμα έρευνας και πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας–Κύπρου και στα γεγονότα που είχαν καταγραφεί ανοιχτά της Κάσου.

Ο υπουργός απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο η ενημέρωση που προβλέπεται για την εκτέλεση των εργασιών να συνιστά αναγνώριση τουρκικών δικαιωμάτων στην περιοχή.

Όπως εξήγησε, το έργο διέρχεται από ελληνική υφαλοκρηπίδα και από μη οριοθετημένη ΑΟΖ και αδειοδοτείται αποκλειστικά από την Ελλάδα.

Η έκδοση NAVTEX, πρόσθεσε, αποτελεί διαδικασία ενημέρωσης των παραπλεόντων και των γειτονικών κρατών για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο.

«Άδεια δεν πρόκειται να ζητηθεί ούτε από την Ελλάδα ούτε από τη Γαλλία», ξεκαθάρισε.

Τι είπε για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν σχετικός προγραμματισμός.

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η προοπτική συνάντησης. Δεν έχει υπάρξει πρόσκληση», δήλωσε.

Για το ενδεχόμενο δικής του συνάντησης με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, ανέφερε ότι δεν έχει προγραμματιστεί επαφή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, χωρίς να αποκλείσει μια συνάντηση το επόμενο διάστημα.

«Η Ελλάδα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων»

Ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε, τέλος, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε ισχυρότερη διπλωματική θέση και δεν περιορίζεται πλέον στο να απαντά στις πρωτοβουλίες της Τουρκίας.

Ως παραδείγματα ανέφερε τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, τις έρευνες των Chevron και ExxonMobil και την ενίσχυση των διεθνών συμμαχιών της χώρας.

«Η Ελλάδα θέτει τα επιχειρήματα και η Τουρκία αντιδρά. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική επιδιώκει τη διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας χωρίς υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις.