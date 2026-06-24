Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι αλλάζει στον τρόπο υπολογισμού των τόκων – Ποιοι ωφελούνται από τη ρύθμιση “ανάσα”

Σημαντικές αλλαγές για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών, που ψηφίζεται σήμερα Τετάρτη στη Βουλή.

Ουσιαστικά, ξεκαθαρίζει οριστικά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας, προβλέποντας μικρότερες μηνιαίες δόσεις, αναδρομικό «κούρεμα» στους τόκους και γρηγορότερη εξόφληση των δανείων για πάνω από 100.000 οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους.

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Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι αλλάζει στον τρόπο υπολογισμού των τόκων

Η βασική αλλαγή αφορά στον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Πλέον, οι τόκοι θα υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι στο συνολικό υπόλοιπο της οφειλής.

Αυτό σημαίνει μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση για τους συνεπείς οφειλέτες, αλλά και σημαντική μείωση του συνολικού κόστους αποπληρωμής.

«Δανειολήπτης – πάρτε ένα παράδειγμα, Ιανουάριος του ‘24 – που είχε υπόλοιπο οφειλής 144.500 ευρώ. Με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού θα πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες. Τι κάνουμε τώρα; Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού η δόση γίνεται 483 ευρώ. Το οποίο τι είναι; Είναι 482 ευρώ αποπληρωμή κεφαλαίου χρεολύσιο και 1 ευρώ τόκος μόλις», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο του «5ου Cantina Academy».

Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αναγνωρίζονται αναδρομικά ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής ή τον αριθμό των δόσεων που απομένουν.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο δανειολήπτης έχει καταβάλει επιπλέον 7.440 ευρώ την τελευταία διετία, ποσό το οποίο θα αφαιρεθεί από τις επόμενες δόσεις. Έτσι, αντί να του απομένουν 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου, θα πληρώσει τελικά 255 δόσεις των 483 ευρώ και το συνολικό ποσό των τόκων αντί για 74.852 ευρώ περιορίζεται μόλις στα 411 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται

Την ίδια ώρα, αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πρόβλεψη πως η νέα ρύθμιση δεν αφορά όσους έχασαν τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη ή όσους έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους.

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Ειδικότερα, η νομοθετική διάταξη εξαιρεί ρητά τις ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, και σε αυτές η μηνιαία δόση θα υπολογίζεται ως τοκοχρεολυτική δόση επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης όπως ισχύει δηλαδή για όλα τα στεγαστικά δάνεια.

«Κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχτηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. Να επανέρχονται οι δικαστικές ρυθμίσεις σε ισχύ και να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι αναδρομικά να υπαχθούν στη ρύθμιση», είπε στο ΕΡΤnews Radio 105,8, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

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«Δεν υπήρχαν ασάφειες και δεν χρειάζονται ισορροπίες σε μία καθαρή απόφαση, πρέπει να εφαρμοστεί. Και αυτό μόνο μπορούμε να περιμένουμε στη Βουλή γιατί έχουμε και μία επιφύλαξη για το τι θα υποβληθεί τελικά. Να μην υπάρχουν περίεργοι όροι που να αποκλείουν κάποιους δανειολήπτες», σημείωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Το ότι η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να παρουσιάσει το αυτονόητο ως επιτυχία, είναι τουλάχιστον προκλητικό για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που σε συνδυασμό με το κύμα ακρίβειας αντιμετωπίζουν συνθήκες ασφυξίας», ανέφερε το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ.

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«Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απωλέσθηκε στο μεταξύ.», επεσήμανε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.