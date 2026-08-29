Από τον ΣΥΡΙΖΑ ως την ΕΛΑΣ: Παλιά δάνεια, νέοι χρηματοδότες;

Η προπαγάνδα στηρίζεται στη λήθη. Αυτό έκανε ο Τσίπρας όταν ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό κάνει και τώρα που παριστάνει τον αρχηγό ενός άλλου κόμματος, καθώς προσπαθεί να μας πει πως δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος, πως είναι κάποιος άλλος από αυτόν που έχασε (ξανά) τις εκλογές του 2023.

Φυσικά, ακόμη και τα μικρά παιδιά καταλαβαίνουν πως ο άνθρωπος δεν αλλάζει μέσα σε τρία χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ο κ. Τσίπρας έχει βάλει τα νεοφώτιστα στελέχη του να πιπιλάνε την γνωστή καραμέλα για τα δάνεια των άλλων κομμάτων.

Λογικό, αφού την δική του καμπούρα δεν την κοιτάει ποτέ. Για τον εαυτό του έχει αποφασίσει πως το μόνο που του αξίζει είναι το φωτοστέφανο του… έντιμου οσιομάρτυρα του Τρίτου Μνημονίου.

Οπότε θεωρεί πως δεν χρωστάει καμιά εξήγηση. Ούτε για το πώς χρηματοδοτεί το νέο πολιτικό του εγχείρημα, ούτε για το ποιους ευνόησε με τον Ποινικό Κώδικα που ψήφισε άρον άρον τον Ιούνιο του 2019, κρατώντας ανοιχτή τη Βουλή, ενώ είχε ανακοινώσει πρόωρες εκλογές.

Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, λοιπόν:

Ίσως να το έχουν οι πιο πολλοί ξεχάσει, αλλά τον Απρίλιο του 2016 ο κ. Τσίπρας και οι τότε πραιτοριανοί του έστησαν μια εξεταστική επιτροπή για τα δάνεια των τραπεζών προς τα κόμματα και τα μέσα ενημέρωσης.

Πορεύτηκαν με τοξικότητα μέχρι τον Ιανουάριο του 2017, οπότε και κατέληξαν στο πόρισμα, βάσει του οποίου δεν βρέθηκαν στοιχεία για πολιτικούς. Και έστειλαν πίσω στη Δικαιοσύνη την υπόθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, εκείνη η εξεταστική αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη.

Μπορεί να μην προέκυψε τίποτε το επιβαρυντικό γι’ αυτούς που ο κ. Τσίπρας είχε στοχοποιήσει, ωστόσο προέκυψε πως ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε το μοναδικό κόμμα που έλαβε δάνειο μετά το 2012 με εγγύηση την κρατική χρηματοδότηση: Συνέβη το 2014 όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε δάνειο με εκχώρηση της κρατικής χρηματοδότησης ως το… 2020!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προηγουμένως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε φροντίσει να καταψηφίσει το άρθρο 5 του νόμου Σαμαρά (4304/2014) που απαγόρευε την εκχώρηση της κρατικής χρηματοδότησης για πάνω από έναν χρόνο.

Δεν περιορίστηκε μόνο σ’ αυτό ο κ. Τσίπρας…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 14/12/2010, είχε στείλει επιστολή σε τράπεζα ζητώντας να δοθεί στον ΣΥΡΙΖΑ δάνειο «κατά παρέκκλιση πιστοληπτικών κριτηρίων»!

Για ποιο λόγο; Έτσι! Επειδή ήταν ωραίοι… επαναστάτες!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 16/3/2016 με επιστολή του προς την Εθνική Τράπεζα, ο κ. Τσίπρας ζητούσε μετάθεση πληρωμής χρεολυτικών δόσεων επί τη βάσει της υπόσχεσης για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης που θα αύξανε την κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων.

Δηλαδή είχε προαναγγείλει νομοθετική ρύθμιση που τον βόλευε!

Όλα αυτά έχουν παρελθόν: Το 1998 η ΕΑΡ, πρόγονος του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε το μοναδικό κόμμα που κατάφερε να κουρευτεί το 65% του δανείου του!

Η συνήθης απάντηση που λαμβάνουμε επ’ αυτού είναι ότι το δάνειο ήταν σε… δραχμές και μόνο 400 εκατομμύρια!

Τώρα προσπαθεί να θολώσει τα νερά. Λέει ότι βοηθούν οικονομικά οι εθελοντές και άλλα τέτοια. Στοιχεία για ΑΦΜ, εθελοντές και ποσά δεν δίνει. Θα τα δώσει μας λένε κάθε τόσο!

Μα αν είναι έτσι, τότε γιατί γύρευε δάνεια κατά παρέκκλιση ως ΣΥΡΙΖΑ; Έχει βρει καλύτερους «εθελοντές» σήμερα;

Μήπως αφού δεν μπορεί να απαντήσει για τα σημερινά να μας έδινε καμιά απάντηση για τα παλιά;