Παναθηναϊκός: Κοντά στην απόκτηση του Ουναΐ με 16 εκατ. ευρώ, γράφουν στην Ισπανία

Ακόμη πιο κοντά στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό εμφανίζεται ο Αζεντίν Ουναΐ, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από την Ισπανία.

Το ισπανικό ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις των «πράσινων» με την Τζιρόνα έχουν προχωρήσει και ότι η μεταγραφή του διεθνούς Μαροκινού μέσου μπορεί να ολοκληρωθεί έναντι ποσού που φτάνει τα 16 εκατομμύρια ευρώ.

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Πρόκειται για νέα εξέλιξη σε μια υπόθεση που παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, καθώς τις τελευταίες ώρες έχουν κυκλοφορήσει διαφορετικές πληροφορίες για τη μορφή και το οικονομικό ύψος της συμφωνίας.

Το ισπανικό δημοσίευμα για τα 16 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Ουναΐ με κανονική μεταγραφή.

Το συνολικό κόστος της συμφωνίας φέρεται να ανέρχεται στα 16 εκατ. ευρώ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν ολόκληρο το ποσό θα είναι εγγυημένο ή εάν ένα μέρος του θα συνδέεται με μπόνους επίτευξης στόχων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον Παναθηναϊκό ή την ισπανική ομάδα, επομένως τα συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα αποδίδονται αποκλειστικά στο δημοσίευμα.

Εφόσον η πληροφορία επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές υπερβάσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι «πράσινοι» για την ενίσχυση του ρόστερ τους.

Οι αντικρουόμενες πληροφορίες για το deal

Το νέο ισπανικό ρεπορτάζ έρχεται έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων που παρουσίαζαν διαφορετικές εκδοχές για τη διαπραγμάτευση.

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Αρχικά, το Africafoot είχε υποστηρίξει ότι ο Παναθηναϊκός βρισκόταν «μια ανάσα» από την επιστροφή του Ουναΐ, κάνοντας λόγο για σημαντική πρόοδο στις επαφές.

Άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι η Τζιρόνα δεν είχε αποδεχθεί την προηγούμενη πρόταση του «τριφυλλιού» και ανέμενε βελτιωμένη προσφορά. Παράλληλα, δημοσιεύματα από τη Γαλλία παρουσίασαν σενάριο δανεισμού με υψηλή οψιόν αγοράς.

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Η νεότερη εκδοχή από την Ισπανία κάνει πλέον λόγο για συμφωνία που πλησιάζει τα 16 εκατ. ευρώ, χωρίς να θεωρεί ακόμη ολοκληρωμένη τη μεταγραφή.

Η επιθυμία του Παναθηναϊκού και του παίκτη

Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει έμπρακτα ότι θεωρεί τον Ουναΐ βασικό στόχο για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και εμφανίζεται διατεθειμένος να πραγματοποιήσει μεγάλη οικονομική υπέρβαση.

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Καθοριστική παράμετρος στις διαπραγματεύσεις θεωρείται και η στάση του 26χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα, το ελληνικό πρωτάθλημα και το περιβάλλον της Αθήνας.

Ο Μαροκινός είχε φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού ως δανεικός από τη Μαρσέιγ τη σεζόν 2024-2025, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις με την απόδοσή του.

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Μάλιστα, είχε αναδειχθεί κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού για τη συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο και είχε συμπεριληφθεί στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος.

Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία του στη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ, όταν είχε πραγματοποιήσει μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με την πράσινη φανέλα.

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Η υπόθεση μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία, με τον Παναθηναϊκό να πιέζει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής και την Τζιρόνα να επιδιώκει το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό αντάλλαγμα.

Ο ανταγωνισμός που είχε εκδηλωθεί από ευρωπαϊκές ομάδες φαίνεται να έχει περιοριστεί, με τους «πράσινους» να εμφανίζονται πλέον ως ο πιθανότερος προορισμός του Ουναΐ.

Οι επόμενες ώρες θα δείξουν εάν το δημοσίευμα για συμφωνία στα 16 εκατ. ευρώ θα επιβεβαιωθεί και εάν ο Μαροκινός μέσος θα επιστρέψει οριστικά στον Παναθηναϊκό.