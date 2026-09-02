Δανάη Μπάρκα: Το βίντεο μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της – «Ξυπνάω και θέλω να γκρεμίσω το σπίτι»

Η Δανάη Μπάρκα διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, η παρουσιάστρια και ηθοποιός κοινοποίησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα χιουμοριστικό βίντεο.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

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“Εγώ που τις τελευταίες 10 μέρες ξυπνάω και θέλω να γκρεμίσω το σπίτι και να αλλάξω κουζίνα, μπάνιο, ντουλάπα, αλλά δεν ξέρω από πού ν’ αρχίσω”, έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram Story της η Δανάη Μπάρκα.

Υπενθυμίζεται ότι η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την ευχάριστη είδηση, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα.

“Από αγάπη, γεννιέται αγάπη κι έτσι ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα…κι απ τους τρεις μας!”, έγραψε χαρακτηριστικά η Δαναή Μπάρκα στη λεζάντα της ανάρτησής της.