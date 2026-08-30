Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη για το ιδιωτικό χρέος: «Η κυβέρνηση εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds»

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την κυβερνητική πολιτική στο ιδιωτικό χρέος και τους πλειστηριασμούς εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκανε καμία αναφορά στο ιδιωτικό χρέος, παρά την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει γύρω από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες.

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«Στη σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του, περιμέναμε από τον πρωθυπουργό να εκθειάσει την πολιτική της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος και να μας πει ξανά πόσο “ανεύθυνο” είναι το ΠΑΣΟΚ με όσα προτείνει. Σιωπή από τον κ. Μητσοτάκη», δήλωσε.

«Ρεκόρ πλειστηριασμών και κατασχέσεων»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι κατά τα επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας καταγράφηκε ρεκόρ πλειστηριασμών και κατασχέσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, 70.000 προγράμματα πλειστηριασμών αναρτήθηκαν μέσα στο 2025.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εμφανίζει ως προστασία της πρώτης κατοικίας ρυθμίσεις που, κατά την ερμηνεία του ΠΑΣΟΚ, ενισχύουν τις δυνατότητες των funds να προχωρούν σε αναγκαστική εκτέλεση.

«Έφτασαν να ισχυρίζονται πως νομοθέτησαν την προστασία της πρώτης κατοικίας, τη στιγμή που ψήφισαν ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή τη δυνατότητα των funds να προχωρούν σε αναγκαστική κατάσχεση με εκτελεστό τίτλο τη σύμβαση αναδιάρθρωσης του εξωδικαστικού μηχανισμού», ανέφερε.

Η αναφορά σε πρόταση της ΝΔ από το 2018

Ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η σημερινή στάση της κυβέρνησης έρχεται σε αντίθεση με όσα πρότεινε η Νέα Δημοκρατία πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

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Υπενθύμισε ότι το 2018 ο τότε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Κώστας Τζαβάρας, είχε καταθέσει στη Βουλή πρόταση που προέβλεπε να δίνεται στους δανειολήπτες η δυνατότητα εξαγοράς του δανείου τους από την τράπεζα, πριν από τη μεταβίβασή του σε fund.

Όπως σημείωσε, η Νέα Δημοκρατία ασκούσε τότε έντονη κριτική στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επειδή δεν είχε νομοθετήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα.

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«Τι απέγινε αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας; Και εδώ εξαπάτηση και φθηνός λαϊκισμός», σχολίασε.

«Έλεγε ψέματα τότε ή τώρα;»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον πρωθυπουργό να διευκρινίσει γιατί μία πρόταση που η Νέα Δημοκρατία υποστήριζε ως αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται πλέον ανέφικτη.

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«Ο πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει: Έλεγε ψέματα τότε που το πρότεινε ή τώρα που λέει πως είναι ανέφικτο;», ανέφερε.

Παράλληλα, συνέδεσε το συγκεκριμένο ζήτημα με άλλες προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας αναφορά στην οριζόντια μείωση του ΦΠΑ και στην πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.

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«Το πάρτι των funds θα τελειώσει»

Κλείνοντας, ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αρνείται να υιοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ επειδή επιλέγει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds.

«Οι δανειολήπτες ξέρουν πια. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds. Αρνείται να νομοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, όχι γιατί δεν είναι εφαρμόσιμη αλλά γιατί δεν θέλει», υποστήριξε.

«Το ΠΑΣΟΚ θα βάλει κανόνες και το πάρτι των funds θα τελειώσει», κατέληξε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.