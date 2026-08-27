Ανδρουλάκης: 120 δόσεις και προστασία πρώτης κατοικίας – Οι 10+1 προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος

Ένα συνολικό πλαίσιο 10+1 παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προαναγγέλλοντας ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ θα κατατεθούν τις επόμενες ημέρες στη Βουλή ως ολοκληρωμένη πρόταση νόμου.

Μιλώντας στην εκδήλωση με τίτλο «Ιδιωτικό χρέος: Αλλάζουμε τους κανόνες – Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟΚ», ο πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και τη στήριξη της παραγωγής και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

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«Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια», ανέφερε.

«Δεύτερη ευκαιρία με κανόνες και διαφάνεια»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε τη βασική φιλοσοφία του σχεδίου του ΠΑΣΟΚ με τρεις διακριτές κατηγορίες οφειλετών.

Όπως είπε, όποιος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει οφείλει να το κάνει, εκείνος που επιθυμεί να είναι συνεπής πρέπει να μπορεί να εξασφαλίσει μία βιώσιμη ρύθμιση, ενώ οι πολίτες που βρίσκονται σε πραγματική οικονομική αδυναμία πρέπει να έχουν μία δεύτερη ευκαιρία.

«Αυτή είναι η δική μας αντίληψη για μια δίκαιη οικονομία. Μια οικονομία που δεν μετρά την επιτυχία της μόνο από τους αριθμούς, αλλά από το αν δημιουργεί δυνατότητες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν», τόνισε.

Οι 10+1 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Το πλαίσιο που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

Επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας, με σύγχρονα και αντικειμενικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις για τις οφειλές προς το Δημόσιο. Ουσιαστική αλλαγή του εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε να προκύπτουν πραγματικά βιώσιμες ρυθμίσεις. Αυστηρότεροι κανόνες και λογοδοσία για τους servicers, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και κυρώσεις όταν δεν τις τηρούν. Δικαίωμα προαίρεσης για τον δανειολήπτη πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του σε fund. Κατοχύρωση δικαιωμάτων του οφειλέτη απέναντι στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. Οριστική λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών. Προστασία της αναγκαίας αγροτικής γης. Δικαιότεροι κανόνες για τους εγγυητές δανείων. Θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.

Αιχμές για servicers και πλειστηριασμούς

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, σημειώνοντας ότι καταγράφουν υψηλή κερδοφορία την ώρα που οι συμβολαιογραφικές πράξεις πλειστηριασμού, όπως υποστήριξε, έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2019.

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Έθεσε, επίσης, ζήτημα ελέγχου των εταιρειών ακινήτων που συνδέονται με τη διαχείριση «κόκκινων» δανείων και αποκτούν ακίνητα μέσω πλειστηριασμών.

«Δεν μπορεί αυτός που διαχειρίζεται την περιουσία και πολλές φορές την ίδια την κατοικία ενός πολίτη να έχει μόνο δικαιώματα. Πρέπει να έχει και συγκεκριμένες υποχρεώσεις», υπογράμμισε.

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Κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παρουσιάζει επιλεκτικά την πορεία της οικονομίας ως success story και αποφεύγει τις συγκρίσεις της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Αμφισβήτησε, παράλληλα, την κυβερνητική ανάγνωση για τη μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, υποστηρίζοντας ότι αυτή συνδέεται αφενός με το παλαιότερο «κούρεμα» και τη ρύθμιση του χρέους και αφετέρου με την επίδραση του πληθωρισμού στις τιμές και στα κρατικά έσοδα.

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Κατά τον ίδιο, η πραγματική ανάπτυξη κινήθηκε κοντά στο 2% ετησίως, ενώ η ακρίβεια εξακολουθεί να επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις που παραμένουν εγκλωβισμένα σε οφειλές.

Βολές και κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους από προηγούμενες κυβερνήσεις.

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Υπερασπίστηκε τον νόμο Κατσέλη ως δύσκολη αλλά εφαρμόσιμη παρέμβαση, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε καλλιεργήσει την προσδοκία πως τα χρέη θα μπορούσαν να εξαφανιστούν «με έναν νόμο και ένα άρθρο».

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ ότι, παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις για διαγραφή χρεών, επί των ημερών της περιορίστηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας, δημιουργήθηκε το πλαίσιο μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων δανείων σε funds και servicers και προχώρησαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί.

Στη Νέα Δημοκρατία καταλόγισε ότι μέσω του προγράμματος «Ηρακλής» και του πτωχευτικού κώδικα του 2020 κατήργησε πλήρως το προηγούμενο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας, χωρίς να το αντικαταστήσει με αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους.

«Θα φέρει η κυβέρνηση την πρόταση στη Βουλή;»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι οι 10+1 παρεμβάσεις θα κατατεθούν στη Βουλή ως ενιαία πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ.

Κάλεσε, μάλιστα, την κυβέρνηση να διευκρινίσει εάν θα επιτρέψει την κοινοβουλευτική συζήτησή της.

«Θα φέρει προς συζήτηση στη Βουλή την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ; Θα επιτρέψει να γίνει μια ουσιαστική κοινοβουλευτική συζήτηση και να αναλάβει κάθε πολιτική δύναμη την ευθύνη της;», διερωτήθηκε.