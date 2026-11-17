Η αντιπαράθεση γύρω από το Great Sea Interconnector (GSI) δεν αφορά μόνο ένα υποθαλάσσιο καλώδιο, ένα ερευνητικό πλοίο ή την έκδοση μιας NAVTEX.

Στην πραγματικότητα, αφορά και κάτι πολύ ευρύτερο: ποια πλευρά θα καταφέρει να επιβάλει τη δική της ερμηνεία για τα γεγονότα, να επηρεάσει την αντίληψη τρίτων χωρών και να εμφανίσει τις θέσεις της ως φυσικές, εύλογες και τελικά νομιμοποιημένες.

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Η Τουρκία δεν επιχειρεί απλώς να παρέμβει στις έρευνες για το έργο. Προσπαθεί να διαμορφώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο η διεθνής κοινότητα θα τις αντιλαμβάνεται. Να μετατρέψει, δηλαδή, μια ενημέρωση σε διαβούλευση, τη διαβούλευση σε αναγνώριση αρμοδιότητας και την αναγνώριση σε απαίτηση προηγούμενης συναίνεσης.

Αυτή είναι η ουσία της μάχης για τη γνωσιακή πλαισίωση των γεγονότων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από την ενεργειακή υποδομή στη μάχη της αφήγησης

Η γνωσιακή πλαισίωση είναι ο τρόπος με τον οποίο ένα γεγονός εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο ερμηνευτικό σχήμα.

Δεν αλλάζει κατ’ ανάγκη το ίδιο το γεγονός. Επηρεάζει, όμως, τον τρόπο με τον οποίο αυτό γίνεται αντιληπτό:

Ποιος εμφανίζεται να έχει αρμοδιότητα;

Ποιος ενεργεί νόμιμα;

Ποιος ζητά άδεια;

Ποιος ενημερώνεται;

Ποιος υποχωρεί και ποιος επιβάλλει τους όρους του;

Όποιος απαντήσει πρώτος και πειστικότερα σε αυτά τα ερωτήματα αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα. Όχι απαραίτητα στο επίπεδο του Διεθνούς Δικαίου, αλλά στο πεδίο της πολιτικής αντίληψης και της διπλωματικής επιρροής.

Στην περίπτωση του GSI, η Τουρκία επιδιώκει να εγκαθιδρύσει την εντύπωση ότι κανένα έργο στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αξιώσεις της.

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NAVTEX, αντι-NAVTEX και «Abeille Marengo»

Στις 6 Νοεμβρίου 2026, οι αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές εξέδωσαν NAVTEX για την πραγματοποίηση ερευνών βυθού κατά μήκος της σχεδιαζόμενης διαδρομής του GSI από το ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo». Λίγες ημέρες αργότερα, το πλοίο απέπλευσε από το Ηράκλειο για να αρχίσει τις προβλεπόμενες εργασίες.

Η Τουρκία απάντησε με αντι-NAVTEX, υποστηρίζοντας ότι τμήμα των δραστηριοτήτων βρισκόταν σε περιοχή τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας και ότι απαιτούνταν συντονισμός με τις τουρκικές αρχές.

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Η Λευκωσία απέρριψε τις τουρκικές αξιώσεις, επισημαίνοντας ότι οι έρευνες είχαν αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες κυπριακές αρχές. Το DEBATER παρουσίασε αναλυτικά την κυπριακή απάντηση στην τουρκική αντι-NAVTEX για το «Abeille Marengo».

Το ερευνητικό πλοίο συνέχισε κανονικά την αποστολή του βάσει των αδειών που είχαν εκδοθεί από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Η πορεία του «Abeille Marengo» και η συνέχιση των ερευνών βρέθηκαν στο επίκεντρο τόσο των διπλωματικών χειρισμών όσο και της εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης.

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Η γαλλική ρηματική διακοίνωση

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέκτησε η ρηματική διακοίνωση που, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, απέστειλε η Γαλλία στην Τουρκία σχετικά με τη δραστηριότητα του γαλλικής σημαίας ερευνητικού πλοίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διακοίνωση επισημαινόταν ότι η ενημέρωση δεν συνιστούσε τοποθέτηση επί νομικών ή κυριαρχικών ζητημάτων, αλλά αποτελούσε διπλωματική ενέργεια χωρίς αναγνώριση υποχρέωσης λήψης άδειας.

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Η Άγκυρα, ωστόσο, επιχείρησε να εντάξει την κίνηση αυτή στο δικό της αφήγημα: ότι η Γαλλία θεώρησε αναγκαίο να ενημερώσει την Τουρκία και, συνεπώς, αποδέχθηκε στην πράξη ότι η τουρκική πλευρά διαθέτει ρόλο στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

Το περιεχόμενο και η σημασία της διακοίνωσης προκάλεσαν έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, με βασικό ερώτημα αν επρόκειτο για απλή ενημέρωση ή για κίνηση με ευρύτερες διπλωματικές προεκτάσεις.

Ενημέρωση δεν σημαίνει συναίνεση

Στη διπλωματία, οι λέξεις δεν είναι λεπτομέρειες. Παράγουν πολιτικά και, υπό προϋποθέσεις, νομικά αποτελέσματα.

Υπάρχει σαφής διαφορά ανάμεσα στην:

Ενημέρωση , με την οποία γνωστοποιείται μια ενέργεια.

, με την οποία γνωστοποιείται μια ενέργεια. Διαβούλευση , κατά την οποία ζητείται ή ανταλλάσσεται άποψη.

, κατά την οποία ζητείται ή ανταλλάσσεται άποψη. Συναίνεση , που προϋποθέτει αποδοχή από την άλλη πλευρά.

, που προϋποθέτει αποδοχή από την άλλη πλευρά. Αδειοδότηση, η οποία αναγνωρίζει αρμοδιότητα λήψης δεσμευτικής απόφασης.

Η αποστολή μιας ρηματικής διακοίνωσης δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με αίτημα άδειας. Ούτε η ενημέρωση μιας χώρας συνεπάγεται αναγνώριση των διεκδικήσεών της.

Η πολιτική μάχη, όμως, δεν διεξάγεται μόνο γύρω από το τι προβλέπει νομικά ένα έγγραφο. Διεξάγεται και γύρω από το πώς αυτό θα παρουσιαστεί στη διεθνή κοινή γνώμη, στις κυβερνήσεις, στα μέσα ενημέρωσης και στους οικονομικούς φορείς που εμπλέκονται στο έργο.

Τα επτά στάδια από το γεγονός στην επιρροή

Η μετάβαση από ένα πραγματικό περιστατικό στην άσκηση πολιτικής επιρροής μπορεί να αποτυπωθεί σε επτά διαδοχικά στάδια.

1. Το γεγονός

Ένα ερευνητικό πλοίο πραγματοποιεί εργασίες στο πλαίσιο ενός ενεργειακού έργου, έχοντας λάβει τις προβλεπόμενες άδειες από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Γαλλία ενημερώνει διπλωματικά την Τουρκία για την παρουσία και τη δραστηριότητα πλοίου που φέρει τη γαλλική σημαία.

2. Η ερμηνεία

Η Τουρκία δεν παρουσιάζει την ενημέρωση ως μια συνήθη διπλωματική πρακτική. Την ερμηνεύει ως ένδειξη ότι η τουρκική θέση δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Το πραγματικό περιστατικό παραμένει το ίδιο. Το νόημά του, όμως, αρχίζει να μεταβάλλεται.

3. Η πλαισίωση

Το γεγονός εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο: «Καμία δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς συνεννόηση με την Τουρκία».

Μέσα από αυτήν την πλαισίωση, η ενημέρωση παύει να παρουσιάζεται ως πράξη διπλωματικής προφύλαξης και εμφανίζεται ως αποδοχή τουρκικής αρμοδιότητας.

4. Η αφήγηση

Η ερμηνεία επαναλαμβάνεται και αποκτά συνοχή:

«Η Τουρκία προειδοποίησε, οι άλλες χώρες την ενημέρωσαν και το έργο προχώρησε μόνο αφού ελήφθη υπόψη η τουρκική θέση».

Η αφήγηση δεν χρειάζεται να αποδεικνύεται πλήρως. Αρκεί να επαναλαμβάνεται σταθερά και να μην αντιμετωπίζεται εγκαίρως.

5. Η αντίληψη

Τρίτες χώρες, εταιρείες, επενδυτές και διεθνείς οργανισμοί ενδέχεται να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν την τουρκική συμμετοχή ως πολιτικά αναγκαία, ακόμη και αν δεν τη θεωρούν νομικά υποχρεωτική.

Εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο: η αντίληψη μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά πριν ακόμη υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στο νομικό καθεστώς.

6. Η νομιμοποίηση

Όταν η πρακτική επαναλαμβάνεται, δημιουργείται η εντύπωση μιας καθιερωμένης διαδικασίας.

Η Τουρκία μπορεί στη συνέχεια να επικαλεστεί προηγούμενες ενημερώσεις, επαφές ή επιχειρησιακούς συντονισμούς ως απόδειξη ότι ο ρόλος της έχει αναγνωριστεί στην πράξη.

7. Η επιρροή

Το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι απαραίτητα η επίσημη αποδοχή των τουρκικών θέσεων.

Μπορεί να είναι κάτι περισσότερο έμμεσο, αλλά εξίσου σημαντικό: κυβερνήσεις και εταιρείες να τροποποιούν διαδρομές, να καθυστερούν έργα, να προχωρούν σε πρόσθετες διαβουλεύσεις ή να αποφεύγουν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν τουρκική αντίδραση.

Αυτή είναι η επιρροή μέσω της διαμόρφωσης της αντίληψης.

Η Τουρκία δεν χρειάζεται να κερδίσει νομικά για να αποδώσει πολιτικά η στρατηγική της

Η τουρκική στρατηγική δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το αν οι θέσεις της θα γίνουν αποδεκτές βάσει του Διεθνούς Δικαίου.

Αρκεί να δημιουργηθεί διεθνώς η πεποίθηση ότι η παράκαμψη της Τουρκίας συνεπάγεται αυξημένο πολιτικό, επιχειρησιακό ή οικονομικό κόστος.

Με αυτόν τον τρόπο, η Άγκυρα επιχειρεί να αποκτήσει έναν άτυπο ρόλο «αναγκαίου συνομιλητή». Όχι επειδή της αναγνωρίζεται υποχρεωτικά δικαιοδοσία, αλλά επειδή τρίτοι φορείς μπορεί να θεωρήσουν ασφαλέστερη τη συνεννόηση μαζί της.

Η επανάληψη του αφηγήματος μπορεί, επομένως, να δημιουργήσει ένα διπλωματικό αντανακλαστικό: πριν από κάθε έργο ή έρευνα στην περιοχή, να προηγείται η ερώτηση «πώς θα αντιδράσει η Τουρκία;».

Το πλεονέκτημα της πρώτης αφήγησης

Στη στρατηγική επικοινωνία, εκείνος που παρουσιάζει πρώτος ένα γεγονός αποκτά σημαντικό προβάδισμα.

Η πρώτη εξήγηση συχνά λειτουργεί ως το βασικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αξιολογούνται όλες οι επόμενες πληροφορίες. Η διάψευση ή η διόρθωση που ακολουθεί βρίσκεται αναγκαστικά σε αμυντική θέση.

Εάν η Τουρκία παρουσιάσει πρώτη τη γαλλική ενημέρωση ως «αναγνώριση», η Ελλάδα και η Κύπρος δεν αρκεί να δηλώσουν αργότερα ότι επρόκειτο απλώς για διπλωματική τυπικότητα. Πρέπει να ανατρέψουν μια ερμηνεία που έχει ήδη εισέλθει στον δημόσιο διάλογο.

Η έγκαιρη επικοινωνία δεν είναι, επομένως, επικοινωνιακή πολυτέλεια. Αποτελεί μέρος της άσκησης εξωτερικής πολιτικής.

Τι απαιτείται από την ελληνική πλευρά

Η απάντηση στην τουρκική στρατηγική δεν μπορεί να περιορίζεται στην έκδοση ανακοινώσεων μετά την εκδήλωση κάθε έντασης.

Απαιτείται ένας μόνιμος και προληπτικός μηχανισμός στρατηγικής επικοινωνίας, ο οποίος θα περιλαμβάνει:

Άμεση παρουσίαση των πραγματικών και νομικών δεδομένων σε πολλές γλώσσες.

Σαφή διάκριση μεταξύ ενημέρωσης, διαβούλευσης, συναίνεσης και αδειοδότησης.

Συντονισμό Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και ευρωπαϊκών θεσμών πριν από κρίσιμες επιχειρησιακές φάσεις.

Έγκαιρη ενημέρωση ξένων κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και μεγάλων ειδησεογραφικών δικτύων.

Δημοσιοποίηση χαρτών, αδειών και τεχνικών στοιχείων, στον βαθμό που αυτό είναι επιχειρησιακά εφικτό.

Σταθερή ανάδειξη του ευρωπαϊκού και ενεργειακού χαρακτήρα του έργου.

Το ζητούμενο δεν είναι η συμμετοχή σε έναν ανταγωνισμό προπαγάνδας. Είναι η γρήγορη, τεκμηριωμένη και συνεπής παρουσίαση των γεγονότων πριν παγιωθεί μια στρεβλή ερμηνεία τους.

Το GSI ως ευρωπαϊκό έργο

Η ισχυρότερη ελληνική και κυπριακή αφήγηση δεν είναι ότι το GSI αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης.

Είναι ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό ενεργειακό έργο, το οποίο ενισχύει τη διασύνδεση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα και υπηρετεί την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Η μετατροπή του σε αποκλειστικά διμερές ζήτημα Ελλάδας–Τουρκίας εξυπηρετεί την Άγκυρα, καθώς περιορίζει το πολιτικό του εύρος και μεταφέρει τη συζήτηση από την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική στις τουρκικές θαλάσσιες διεκδικήσεις.

Αντίθετα, η σταθερή ευρωπαϊκή πλαισίωση του έργου αυξάνει τον αριθμό των κρατών και των θεσμών που έχουν συμφέρον από την ολοκλήρωσή του.

Η ισχύς βρίσκεται και στον καθορισμό του νοήματος

Στην Ανατολική Μεσόγειο, ισχύς δεν είναι μόνο η δυνατότητα ενός κράτους να στείλει πλοία, να εκδώσει NAVTEX ή να παρεμβαίνει επιχειρησιακά.

Ισχύς είναι και η ικανότητά του να πείθει τρίτους για το τι ακριβώς συνέβη, ποιος είχε δικαίωμα να ενεργήσει και τι σημαίνει κάθε διπλωματική κίνηση.

Η Ελλάδα μπορεί να διαθέτει ισχυρά νομικά και θεσμικά επιχειρήματα. Εάν, όμως, επιτρέψει σε μια άλλη πλευρά να καθορίσει πρώτη και χωρίς αντίλογο το νόημα των γεγονότων, κινδυνεύει να χάσει μέρος του πολιτικού πλεονεκτήματος που της προσφέρει η νομιμότητα των ενεργειών της.

Το GSI αποτελεί, επομένως, κάτι περισσότερο από δοκιμασία για την ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Αποτελεί δοκιμασία για την ικανότητα της χώρας να συνδυάζει την επιχειρησιακή δράση, τη διπλωματία και τη στρατηγική επικοινωνία.

Γιατί στη σύγχρονη διεθνή πολιτική δεν αρκεί να ενεργείς νόμιμα. Πρέπει να μπορείς και να εξηγείς, έγκαιρα και πειστικά, γιατί ενεργείς νόμιμα.