Η Ανθή Βούλγαρη δεν επέστρεψε ούτε σήμερα, Τρίτη (17/11), στο πόστο της στην πρωινή εκπομπή του MEGA «Κοινωνία Ώρα Mega», με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να καλημερίζει και πάλι μόνος του τους τηλεθεατές. Η δημοσιογράφος απουσιάζει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα από την ενημερωτική εκπομπή, καθώς ένα απρόοπτο την κράτησε μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Την απουσία της είχε γνωστοποιήσει από την προηγούμενη ημέρα ο συμπαρουσιαστής της, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη.

“Όπως βλέπετε σήμερα είμαι και πάλι μόνος μου…Με άφησε μόνο μου πάλι η Ανθή Βούλγαρη”, είπε χαρακτηριστικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη της εκπομπής, δίχως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τον λόγο της απουσίας της.