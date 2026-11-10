Καιρίδης: «Δεν έχουμε τη γαλλική ρηματική διακοίνωση» – Νέα σύγκρουση με το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή

Νέος κύκλος αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβερνητικής πλειοψηφίας και της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώθηκε στη Βουλή, με επίκεντρο τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Μετά τις παρεμβάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, τον λόγο έλαβε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, δηλώνοντας ότι το περιεχόμενο της γαλλικής διακοίνωσης δεν βρίσκεται στην κατοχή της ελληνικής κυβέρνησης.

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Η αντιπαράθεση αφορά το έργο Great Sea Interconnector – GSI και τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» ανατολικά της Κρήτης και της Κάσου. Η Ελλάδα εξέδωσε NAVTEX, ενώ ακολούθησε τουρκική αντι-NAVTEX και η γνωστοποίηση της γαλλικής πλευράς προς την Άγκυρα.

Καιρίδης: «Τη διακοίνωση δεν την έχουμε εμείς»

Ο Δημήτρης Καιρίδης υποστήριξε ότι η ρηματική διακοίνωση αποτελεί υπόθεση μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας και ότι, εάν περιείχε κάποια αναφορά που θα μπορούσε να αξιοποιήσει η Άγκυρα, αυτή θα είχε ήδη δημοσιοποιηθεί.

«Τη γαλλική ρηματική διακοίνωση δεν την έχουμε εμείς. Είναι μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας. Αν είχε το παραμικρό, εγώ σας λέω ότι, υπό την πίεση που έχει ο Ταγίπ Ερντογάν στο εσωτερικό του, αυτό θα είχε ήδη διαρρεύσει», ανέφερε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ τόνισε ότι η άδεια για την εκτέλεση των εργασιών δόθηκε αποκλειστικά από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές.

«Αδειοδότηση έδωσε μόνο η χώρα μας. Και πετύχαμε και το καλώδιο να προχωρήσει και ένταση να μην έχουμε και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα να υπερασπιζόμαστε», πρόσθεσε.

«Κάθε τουρκικό F-16 κρύβεται όταν σηκώνεται ελληνικό Rafale»

Κατά την τοποθέτησή του, ο Δημήτρης Καιρίδης αναφέρθηκε και στην αεροπορική ισχύ της Ελλάδας, απαντώντας στις επικρίσεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα εθνικά θέματα.

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«Για πρώτη φορά η χώρα μας έχει πετύχει αεροπορική υπεροπλία, με τα Rafale και τα αναβαθμισμένα F-16. Κάθε φορά που σηκώνεται ένα τουρκικό F-16, κρύβεται όταν σηκώνεται το ελληνικό Rafale», υποστήριξε.

Μάντζος: «Τι άλλαξε μέσα σε λίγες ημέρες;»

Στην τοποθέτηση του Δημήτρη Καιρίδη απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, ζητώντας από την κυβέρνηση να εξηγήσει τι άλλαξε σε σχέση με τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις της.

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Ο Δημήτρης Μάντζος υπενθύμισε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε δηλώσει πως, εάν χρειαζόταν κάποια ενημέρωση, αυτή θα γινόταν από τις ανάδοχες εταιρείες. Επικαλέστηκε επίσης την τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος είχε αναφέρει ότι δεν θα ζητηθεί άδεια από τρίτη χώρα.

«Εν τέλει απαντήστε τι είναι η ρηματική διακοίνωση και αν είναι ένα ήπιο ή επίσημο, θεσμικό, γραπτό και ισχυρό μέσο επικοινωνίας μιας κυβέρνησης με μια άλλη», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

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Έθεσε, επίσης, το ερώτημα για ποιον λόγο κρίθηκε απαραίτητη η γαλλική διακοίνωση, εφόσον η Ελλάδα είχε ήδη εκδώσει NAVTEX:

«Η ρηματική διακοίνωση γίνεται, όπως μας είπε ο κ. Μαρινάκης, για την εξασφάλιση της ναυσιπλοΐας; Τότε γιατί τη NAVTEX την εκδώσαμε; Γιατί χρειάστηκε η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, για την οποία λέτε ότι δεν έχετε γνώση;».

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Καιρίδης: «Εάν υπήρξε αναδίπλωση, αυτή είναι της Τουρκίας»

Απαντώντας εκ νέου, ο Δημήτρης Καιρίδης χαρακτήρισε τις ρηματικές διακοινώσεις γραπτά κείμενα επικοινωνίας μεταξύ κυβερνήσεων, τα οποία χρησιμοποιούνται καθημερινά από τις διπλωματικές υπηρεσίες.

«Ρηματικές διακοινώσεις εκδίδονται κατά εκατοντάδες ή και χιλιάδες κάθε μέρα από τις διάφορες διπλωματίες των χωρών του κόσμου. Είναι γραπτά κείμενα ανταλλαγής μεταξύ κυβερνήσεων», είπε.

Υποστήριξε, παράλληλα, ότι η πλευρά που αναδιπλώθηκε ήταν η Τουρκία, καθώς αρχικά μιλούσε για την ανάγκη άδειας και προειδοποιούσε για κλιμάκωση.

«Εάν υπήρξε αναδίπλωση, αυτή είναι σίγουρα της Τουρκίας. Μιλούσε μέχρι χθες για άδεια, απειλούσε με κλιμάκωση. Βλέπετε ότι τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Δεν γίνεται διότι η διπλωματική μας προσπάθεια αποδίδει», ανέφερε.

Επανέλαβε, πάντως, ότι η ελληνική πλευρά δεν διαθέτει το έγγραφο:

«Δεν την έχουμε εμείς τη ρηματική διακοίνωση. Οι Τούρκοι την έχουν. Αν υπήρχε οτιδήποτε, ο Ερντογάν θα το είχε πει».

Ανδρουλάκης: «Ένα εθνικό θέμα δεν απαντάται με υποθέσεις»

Η νέα απάντηση του Δημήτρη Καιρίδη προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος επέμεινε ότι η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει επίσημα σε τέσσερα ερωτήματα:

Εάν γνώριζε εκ των προτέρων ότι η Γαλλία θα αποστείλει ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία.

Εάν η ελληνική κυβέρνηση είχε συμφωνήσει με τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο της διακοίνωσης.

Τι μεσολάβησε ώστε ένα έργο που είχε παγώσει να επανεκκινήσει.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι ένα σοβαρό εθνικό ζήτημα, το οποίο συνδέεται με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, δεν μπορεί να απαντάται με υποθέσεις σχετικά με το τι θα είχε ή δεν θα είχε δημοσιοποιήσει η τουρκική πλευρά.

Νωρίτερα, είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι επέτρεψε στη Γαλλία να προχωρήσει σε μια διπλωματική ενέργεια την οποία, κατά τον ίδιο, επιδίωκε η Τουρκία από την κρίση της Κάσου το 2024.

Τι υποστηρίζει η κυβέρνηση για τη γαλλική διακοίνωση

Η κυβερνητική θέση είναι ότι η γαλλική ρηματική διακοίνωση είχε αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα, δεν αποτελεί αίτημα αδειοδότησης και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα ως προς τις τουρκικές διεκδικήσεις.

Ο Σταύρος Παπασταύρου έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που έδωσε άδεια για τις εργασίες, απορρίπτοντας την ερμηνεία ότι η γαλλική ενέργεια συνιστά έμμεσο αίτημα άδειας προς την Άγκυρα.

Στην ίδια γραμμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η ενημέρωση της Τουρκίας δεν δημιουργεί νομικό προηγούμενο και δεν μπορεί να εκληφθεί ως αναγνώριση αρμοδιότητας ή κυριαρχικού δικαιώματος.

Την ίδια ώρα, το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» βρίσκεται έτοιμο για απόπλου από το Ηράκλειο, με τις έρευνες να επικεντρώνονται αρχικά στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης και της Κάσου.