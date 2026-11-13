Sniper: Συνδικαλιστής αστυνομικός επέστρεψε στο κομματικό μαντρί – Έστελνε μηνύματα στις 3 τα ξημερώματα!

Ξάγρυπνος –κυριολεκτικά– έμεινε το βράδυ της Παρασκευής γνωστός συνδικαλιστής της Ελληνικής Αστυνομίας και στέλεχος μεγάλου κόμματος. Η αγωνία του να γνωστοποιήσει ότι επέστρεψε στο κομματικό μαντρί, από το οποίο είχε διαγραφεί πριν από μερικούς μήνες, ήταν τέτοια που έστελνε μηνύματα μέσω Viber σε γνωστούς και φίλους στις 3 τα ξημερώματα!

Και εκεί που ο Sniper ξύπνησε μέσα στη νύχτα για μια… επιδρομή στο ψυγείο, τσουπ, εμφανίστηκε στην οθόνη το μήνυμα του αγνού κομματικού στελέχους.

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Μάλιστα, δεν επρόκειτο για μια πρόχειρη ενημέρωση. Το μήνυμα συνοδευόταν από την επίσημη απόφαση του κόμματος για την επιστροφή του στο μαντρί, με τη βούλα και όλα τα απαραίτητα κομματικά παράσημα.

Πρόκειται για ακόμη έναν συνδικαλιστή που ποντάρει στις ψήφους των συναδέλφων του, επιχειρώντας να τους πείσει ότι η εκλογή του θα λύσει τα προβλήματά τους. Φανταζόμαστε με την ίδια αποτελεσματικότητα με την οποία έλυσε μέχρι σήμερα και τα συνδικαλιστικά τους ζητήματα…

Αλίμονο στους αστυνομικούς που περιμένουν από τέτοιους τύπους να δώσουν λύσεις στα σοβαρά προβλήματα του κλάδου. Ελπίζουμε, πάντως, να παραμένει το ίδιο ξάγρυπνος και μετά την ενδεχόμενη εκλογή του, ειδικά όταν θα έρθει η ώρα να ασχοληθεί με τις δύσκολες συνθήκες εργασίας και, κυρίως, με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί.

Ο Sniper εντοπίζει και βάζει στη «διόπτρα» του τα καλά, τα στραβά και τα άσχημα, καταγράφοντας όσα οι άλλοι δεν αναφέρουν.