Το Abeille Marengo συνεχίζει την αποστολή του – Το Σάββατο η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Γεραπετρίτη

Προς την Κάρπαθο και την κυπριακή ΑΟΖ συνεχίζει να κινείται το γαλλικό ερευνητικό Abeille Marengo, με φόντο την επανέναρξη των ερευνητικών διαδικασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι, οι αντι-NAVTEX που εξέδωσαν Αθήνα και Λευκωσία ακύρωσαν την παράνομη NAVTEX της Τουρκίας, με την οποία η Άγκυρα επιχείρησε να παρουσιαστεί ως αδειοδοτούσα το έργο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, όπως αναφέρει και το ΕΡΤNews, τις τελευταίες εξελίξεις και τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης αναμένεται να παρουσιάσει στους πολιτικούς αρχηγούς ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την ενημέρωση που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Στο πεδίο, το γαλλικό ερευνητικό έχει βάλει πλώρη στα ανοιχτά από το λιμάνι του Ηρακλείου. Μόλις ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος των συστημάτων του, θα χαράξει πορεία για την περιοχή νότια της Κάσου, ακολουθώντας τις συντεταγμένες των NAVTEX Αθήνας και Λευκωσίας.

Σύμφωνα με το έργο, το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές Αρχές.

Παρά τις τουρκικές αιτιάσεις, το ερευνητικό πρόγραμμα συνεχίζεται βάσει σχεδιασμού, με την Αθήνα να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις στο πεδίο, διατηρώντας παράλληλα ανοιχτούς τους διπλωματικούς διαύλους.

Προβλέποντας την επόμενη ημέρα στην εξέλιξη του έργου, ο διπλωματικός συντάκτης του ΕΡΤnews Νίκος Μελέτης, εκτίμησε ότι «έως το απόγευμα της Πέμπτης, το πλοίο θα φτάσει στην επίμαχη περιοχή και εκεί θα δοκιμαστεί η αξιοπιστία της συνεννόησης που έχει γίνει. Πάντως όλα μέχρι στιγμής δείχνουν να είναι ομαλά, να κινούνται απρόσκοπτα. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια κίνηση εκ μέρους της Τουρκίας, περισσότερο για δήλωση παρουσίας ή προβολής σημαίας, αλλά δεν νομίζω ότι θα τολμήσει -με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί- να προχωρήσει σε κάποια πιο δυναμική αντίδραση».

Τo Σάββατο ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς για τις κινήσεις που έχουν γίνει στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν εξειδικεύει την ατζέντα της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών με τους πολιτικούς αρχηγούς, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διανεμηθεί και το κείμενο της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, καθώς η Αθήνα προσδοκά και επιδιώκει τον συντονισμό και τη διαμόρφωση εθνικής γραμμής.

Η Αθήνα σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο πεδίο, διατηρώντας ανοιχτούς τους διπλωματικούς διαύλους αλλά και την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχίζεται η πολιτική κόντρα

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τους κυβερνητικούς χειρισμούς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, με την αντιπολίτευση να ζητάει απαντήσεις και τον Παύλο Μαρινάκη να επικρίνει τα κόμματα για υπερβολική και αδικαιολόγητη βιασύνη σε θέματα εξωτερικής πολιτικής επισημαίνοντας ότι το πλοίο κινείται με ελληνική και κυπριακή άδεια.

«Δεν θεωρώ ότι υπάρχουμε περισσότερο ή λιγότερο πατριώτες, είτε στο πολιτικό σύστημα είτε γενικά. Όλοι αγαπάμε το ίδιο την πατρίδα μας και ο καθένας το εκδηλώνει με τον δικό του τρόπο. Κάποιοι προσπαθούν στο όνομα των ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής επί τη ευκαιρία ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής, να δημιουργούν θέματα από το πουθενά για να επιβιώσουν πολιτικά», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ ζητά καθαρές απαντήσεις για το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας προς την Τουρκία.

«Η κυβέρνηση είναι σαν να λέει τι; Σιωπητήριο. Όποιος μιλάει και κάνει κριτική για τον τρόπο που ασκούμε κάποια θέματα, υπονομεύει τη χώρα. Να μιλήσει με τον Ερντογάν. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Αύριο, αν έχουμε κάποιο άλλο έργο, θα χρειαστούμε μια αντίστοιχη Γαλλία για να προχωρήσουμε;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο ΕΡΤnews.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Κυβέρνηση πρέπει εδώ και τώρα πρέπει να αφήσει τις υπεκφυγές και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό σχετικά με το περιεχόμενο της ρηματικής διακοινώσης που απέστειλε το γαλλικό κράτος στην Τουρκία σχετικά με την έναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και το Ισραήλ» τόνισε σε ομιλία του στη Λήμνο ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Άμεση σύγκληση συμβουλίου πολίτικων αρχηγών ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, «για αξιόπιστη ενημέρωση όπως έχει χρέος να πράξει η κυβέρνηση και όχι να διαβάζουμε τις αντιφάσεις του υπουργείου Εξωτερικόν», όπως ανέφερε μιλώντας στη Βουλή, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, Ρένα Δούρου.

«Η Ελληνική Λύση θα παρευρεθεί στην ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών», ανέφερε σε δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Υποψιαζόμαστε ότι και εδώ οδηγηθήκαμε σε μια ταπεινωτική ήττα. Όλα επιτέλους στο φως», ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος του κόμματος «Νίκη», Δημήτρης Νάτσιος.

«Πρέπει να έχουν οργιάσει οι ανεπίσημες συμφωνίες και η μυστική διπλωματία», σχολίασε από τη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας.

«Όταν ενημερώνεις υπό το καθεστώς απειλής με το έργο παγωμένο για δυο χρόνια, δεν ενημερώνεις. Ζητάς άδεια», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου.