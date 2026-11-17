Σε κλίμα ανείπωτης οδύνης γράφτηκε στη Νέα Αλικαρνασσό η τελευταία πράξη της τραγωδίας που συγκλόνισε το Ηράκλειο και ολόκληρη την Κρήτη.

Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν το απόγευμα της Τρίτης (17/11) τον μόλις 18 μηνών Ζαχαρία–Ευάγγελο Λαμπρινουδάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά την κατάποση βενζίνης στο σπίτι της οικογένειάς του.

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Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού, με τους συντετριμμένους γονείς του μικρού αγοριού να βιώνουν την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους.

Το σπαρακτικό μήνυμα του πατέρα

Λίγο πριν από την κηδεία, ο πατέρας του 18 μηνών παιδιού αποχαιρέτησε τον γιο του με μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ποιος θα τρέχει να με παίρνει αγκαλιά όταν γυρίζω σπίτι;», έγραψε, αποτυπώνοντας το τεράστιο κενό που αφήνει πίσω του ο μικρός Ζαχαρίας–Ευάγγελος.

Συγγενείς και άνθρωποι από το περιβάλλον της οικογένειας βρέθηκαν στον Ιερό Ναό για να συμπαρασταθούν στους γονείς και να συνοδεύσουν το αγοράκι στην τελευταία του κατοικία.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, μέσα στο σπίτι της οικογένειας στη Νέα Αλικαρνασσό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το παιδί βρισκόταν στο μπάνιο μαζί με τη μητέρα του. Την ώρα που εκείνη έπλενε τα χέρια της στον νιπτήρα, ο μικρός φέρεται να άνοιξε ένα χαμηλό ντουλάπι και να πήρε ένα μπουκάλι που περιείχε καθαρή βενζίνη.

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Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα κατάφερε να πιει μικρή ποσότητα, χωρίς να γίνει αμέσως αντιληπτός.

Κατά τη διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή.

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Το DEBATER είχε μεταδώσει από την πρώτη στιγμή την ανείπωτη τραγωδία με το παιδί που κατάπιε βενζίνη στη Νέα Αλικαρνασσό.

Η μάχη των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ

Ο 18 μηνών Ζαχαρίας–Ευάγγελος έφτασε στο ΠΑΓΝΗ χωρίς σφυγμό, με τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό των Επειγόντων να κινητοποιούνται άμεσα.

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Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και κατάφεραν αρχικά να επαναφέρουν το παιδί. Ακολούθησε η διασωλήνωσή του και η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Παρά τις συνεχείς και επίμονες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το μικρό αγοράκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

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Οι γονείς του βρίσκονταν στο νοσοκομείο και παρακολουθούσαν την αγωνιώδη προσπάθεια των γιατρών να σώσουν το παιδί τους.

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι γονείς

Μετά την τραγωδία, οι γονείς του παιδιού, ηλικίας 31 και 37 ετών, συνελήφθησαν και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ανηλίκου κατά συναυτουργία.

Τη Δευτέρα (16/11) οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών του Ηρακλείου και, μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων.

Το DEBATER παρουσίασε αναλυτικά την απολογία των γονέων και την απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι χωρίς όρους.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Πηγή: neakriti.gr