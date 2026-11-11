Αντι-NAVTEX και από την Κύπρο για το “Abeille Marengo”: “Οι έρευνες έχουν άδεια από τη Λευκωσία” – Ηχηρή απάντηση στην Τουρκία

Απάντηση στην αναγγελία της Τουρκίας για τις έρευνες του «VB Abeille Marengo», για την ηλεκτρική διασύνδεσή της με την Ελλάδα, έδωσε και η Κύπρος εκδίδοντας αντι-NAVTEX σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η Κύπρος εξέδωσε αντι-NAVTEX με αριθμό 352/26, στις 06:00 το πρωί, με σκοπό να απαντήσει στις προκλήσεις της Τουρκίας, που για ακόμα μία φορά δημιουργεί αναστάτωση στην ανατολική Μεσόγειο. Με τη σειρά της, η Λευκωσία ξεκαθαρίζει πως οι εργασίες εντός της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας έχουν αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες κυπριακές αρχές και ότι η τουρκική NAVTEX δεν έχει εκδοθεί κατόπιν συντονισμού μαζί τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται πως οι ερευνητικές δραστηριότητες του «Abeille Marengo» εντός της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας έχουν εγκριθεί με την άδεια 05/2026 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι συγκεκριμένες εργασίες έχουν ήδη γνωστοποιηθεί με την κυπριακή ναυτιλιακή προειδοποίηση NW 345/26, η οποία εκδόθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας.

Η Λευκωσία υπογραμμίζει επίσης ότι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος σταθμός για την έκδοση αναγγελιών NAVTEX στην περιοχή ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το JRCC Larnaca/Cyprus Radio/5BA.

Η κυπριακή αντι-NAVTEX θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 20 Μαρτίου 2027.

Αντι-NAVTEX και από την Ελλάδα

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα ο σταθμός NAVTEX Ηρακλείου εξέδωσε προειδοποίηση (NAVWARN 1441/26) με την οποία κηρύσσει «άκυρο και ανυπόστατο» προγενέστερο μήνυμα που εξέπεμψε «μη εξουσιοδοτημένος σταθμός». Στο μήνυμα ανακοινώνονταν ερευνητικές δραστηριότητες για την εγκατάσταση του υποβρύχιου καλωδίου Great Sea Interconnector (GSI), έργου κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ, από το γαλλικής σημαίας σκάφος VB Abeille Marengo.

Με τη νέα NAVTEX ακυρώνεται ουσιαστικά η τουρκική NAVTEX. Το μήνυμα που κηρύσσεται άκυρο φέρει τον αριθμό FA76-1127/26 και ταυτίζεται με την τουρκική NAVTEX 1127/26, η οποία εκδόθηκε το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου και ανέφερε ότι η Τουρκία έδωσε τη συγκατάθεσή της για να ξεκινήσουν οι έρευνες.

Σύμφωνα με τη NAVTEX, σημαντικό μέρος των γραμμών έρευνας, που ορίζονται από δύο σειρές 11 συντεταγμένων η καθεμία, βρίσκεται εντός της ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, όπως αυτές καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τον νόμο 4001/2011.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ηράκλειο υπενθυμίζει ότι οι έρευνες στις ελληνικές περιοχές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τους όρους των ελληνικών αδειών 31373/07.06.2024, 9020/11.02.2026 και 65808/06.11.2026. Στο ίδιο μήνυμα διευκρινίζεται ότι ισχύει η NAVWARN HA15-1411/26.