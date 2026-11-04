Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;

Η μεγάλη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στις 3 Νοεμβρίου 2026 δημιουργεί νέα δεδομένα στην αμερικανική πολιτική σκηνή και θέτει ένα κρίσιμο ερώτημα: Βρισκόμαστε μπροστά στην αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Ντόναλντ Τραμπ ή πρόκειται για μια σοβαρή, αλλά αναστρέψιμη, εκλογική ήττα;

Οι Δημοκρατικοί ανέκτησαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, περιορίζοντας τη δυνατότητα του Αμερικανού προέδρου να προωθεί τη νομοθετική του ατζέντα χωρίς τη συνεργασία της αντιπολίτευσης.

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Το εκλογικό αποτέλεσμα έρχεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων, με τον πόλεμο στο Ιράν, την οικονομία και το κόστος ζωής να βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, απέδωσε μάλιστα την ήττα των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο στο Ιράν, ενώ ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ζήτησε τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Διαβάστε στο DEBATER: ΗΠΑ: Πολιτικός σεισμός μετά την ήττα Τραμπ – Ο Βανς «δείχνει» το Ιράν, ο Σούμερ ζητά τέλος στον πόλεμο.

Γιατί η εκλογική ήττα μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής

Η απώλεια της πλειοψηφίας και στα δύο σώματα του Κογκρέσου αποτελεί σημαντικό πολιτικό εμπόδιο για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με τους Δημοκρατικούς να αποκτούν τον έλεγχο των κοινοβουλευτικών επιτροπών, η κυβέρνηση θα βρεθεί αντιμέτωπη με ενισχυμένο έλεγχο, πιθανές έρευνες και μεγαλύτερες δυσκολίες στην προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Παράλληλα, η εκλογική ήττα ενδέχεται να προκαλέσει εσωκομματικές ανακατατάξεις στους Ρεπουμπλικανούς, ιδιαίτερα ενόψει της προεδρικής αναμέτρησης του 2028.

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Η δημόσια παραδοχή του Τζέι Ντι Βανς ότι ο πόλεμος στο Ιράν κόστισε εκλογικά στο κόμμα αναδεικνύει την πίεση για επανεξέταση της πολιτικής στρατηγικής.

Για όσους θεωρούν ότι η ήττα σηματοδοτεί την αρχή της υποχώρησης της επιρροής του Τραμπ, το αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι η εκλογική του απήχηση δεν αρκεί πλέον για να εξασφαλίζει τον έλεγχο των βασικών θεσμών της ομοσπονδιακής εξουσίας.

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Γιατί ο Τραμπ εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική ισχύ

Από την άλλη πλευρά, η απώλεια του Κογκρέσου δεν σημαίνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει την προεδρία ή τις εξουσίες που απορρέουν από αυτήν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει στον Λευκό Οίκο έως τον Ιανουάριο του 2029, διατηρώντας σημαντικές αρμοδιότητες στην εξωτερική πολιτική, την ομοσπονδιακή διοίκηση και την άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας.

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Επιπλέον, εξακολουθεί να διαθέτει πολιτική επιρροή στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και μια εκλογική βάση που μπορεί να επηρεάσει τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Η αμερικανική πολιτική ιστορία έχει δείξει ότι οι ενδιάμεσες εκλογές μπορούν να λειτουργήσουν ως έκφραση δυσαρέσκειας προς την εκάστοτε κυβέρνηση, χωρίς να καθορίζουν υποχρεωτικά τη μελλοντική πολιτική πορεία ενός προέδρου ή του κόμματός του.

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Επομένως, μια μεγάλη εκλογική ήττα μπορεί να περιορίσει την πολιτική ισχύ του Τραμπ, χωρίς να συνεπάγεται αυτομάτως το τέλος της επιρροής του.

Το ερώτημα της επόμενης ημέρας

Το νέο πολιτικό σκηνικό στις ΗΠΑ διαμορφώνει μια περίοδο αυξημένης αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο.

Οι αποφάσεις για τον πόλεμο στο Ιράν, την οικονομική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις θα αποτελέσουν κρίσιμα πεδία στα οποία θα δοκιμαστούν οι νέοι συσχετισμοί.

Το ερώτημα, ωστόσο, ξεπερνά τις άμεσες νομοθετικές δυσκολίες της κυβέρνησης: Η νίκη των Δημοκρατικών αποτελεί την αρχή μιας βαθύτερης αλλαγής στην αμερικανική πολιτική ή ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί τη δυνατότητα να καθορίζει τις εξελίξεις;

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