Σοκ προκαλεί η υπόθεση ενός κοριτσιού ηλικίας μόλις 12 ετών, το οποίο διακομίστηκε από την Αργαλαστή στο Νοσοκομείο Βόλου σε πολύ άσχημη κατάσταση, έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η 12χρονη φέρεται να είχε καταναλώσει επτά ποτά με βότκα και δύο ενεργειακά ποτά, με αποτέλεσμα να εμφανίσει βαριά συμπτώματα μέθης.

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Το κορίτσι έφτασε στα Επείγοντα με μυδρίαση –έντονη διαστολή της κόρης των ματιών– και η κατάστασή του ήταν τόσο σοβαρή, ώστε βρέθηκε στο όριο της διασωλήνωσης.

Τεράστια κινητοποίηση στο Νοσοκομείο Βόλου

Η άφιξη της 12χρονης προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση στα Επείγοντα, με γιατρούς και νοσηλευτές να σπεύδουν για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό.

Έπειτα από έντονες προσπάθειες, το ιατρικό προσωπικό κατάφερε να σταθεροποιήσει το παιδί και τελικά δεν κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή του.

Η ανήλικη υποβλήθηκε στις απαραίτητες κλινικές, εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, μεταξύ των οποίων και αξονική τομογραφία. Από τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε κάποια βλάβη στον εγκέφαλο.

Κατά τις τελευταίες πληροφορίες, η 12χρονη άρχισε σταδιακά να επανέρχεται από την επίδραση του αλκοόλ και νοσηλεύεται υπό στενή παρακολούθηση στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου.

Γιαννάκος: «Έτρεξαν όλοι στο κορίτσι για να το σώσουν»

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος βρισκόταν στο Νοσοκομείο Βόλου την ώρα του περιστατικού, περιέγραψε την αγωνιώδη κινητοποίηση του προσωπικού:

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«Ξαφνικά άρχισαν να τρέχουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό στα Επείγοντα. Διακομίστηκε κορίτσι 12 ετών από την Αργαλαστή σε πολύ άσχημη κατάσταση, με μυδρίαση, στο όριο της διασωλήνωσης. Ήπιε επτά ποτά βότκα και δύο ενεργειακά ποτά».

Όπως ανέφερε, οι προσπάθειες των γιατρών απέδωσαν και η ανήλικη σταθεροποιήθηκε:

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«Οι γιατροί έκαναν τεράστιες προσπάθειες και τελικά κατάφεραν να τη σταθεροποιήσουν. Δεν χρειάστηκε διασωλήνωση. Νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Βόλου. Θέλω να συγχαρώ το προσωπικό για την κινητοποίηση. Έτρεξαν όλοι στο κορίτσι για να το σώσουν».

Συνελήφθησαν οι γονείς – Αναζητείται ποιος έδωσε το αλκοόλ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, οι γονείς της 12χρονης συνελήφθησαν και ανακρίνονται από τις αρμόδιες αρχές.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια κατηγορία αντιμετωπίζουν, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία για τη διαδικασία που ακολουθείται.

Παράλληλα, κρίσιμο παραμένει το ερώτημα πώς ένα παιδί ηλικίας 12 ετών απέκτησε πρόσβαση σε τόσο μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και εάν τα ποτά αγοράστηκαν από κατάστημα ή σερβιρίστηκαν σε κάποιον χώρο εστίασης ή διασκέδασης.

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«Αλήθεια, ποιος σέρβιρε σε μαγαζί ή ποιο μπακάλικο ή σούπερ μάρκετ πούλησε βότκες σε ανήλικους; Δεν θα πρέπει να συλληφθούν;», διερωτήθηκε ο Μιχάλης Γιαννάκος, ζητώντας να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση.

Αλλεπάλληλα περιστατικά μέθης ανηλίκων

Δεν είναι η πρώτη φορά που ανήλικοι μεταφέρονται σε νοσοκομείο του Βόλου μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Σε προηγούμενο περιστατικό, δύο παιδιά είχαν διακομιστεί σε κατάσταση μέθης στο Νοσοκομείο Βόλου, αφού είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε νυχτερινό κατάστημα.

Ανάλογη υπόθεση είχε καταγραφεί και στη Βάρκιζα, όπου 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση βότκας, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη της ιδιοκτήτριας του καταστήματος από το οποίο είχε αγοραστεί το αλκοόλ.

Οι έρευνες στην Αργαλαστή βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προμηθεύτηκε η 12χρονη τα ποτά και ποιοι βρίσκονταν μαζί της όταν τα κατανάλωσε.