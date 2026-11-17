Νέα, ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση λαμβάνει η υπόθεση του σχεδίου δολοφονίας άνδρα ισραηλινής καταγωγής στην Ελλάδα, μετά την αποκάλυψη της σύνδεσης του φερόμενου Ιρανού «εγκεφάλου» με ένα από τα κεντρικά πρόσωπα που είχαν κατηγορηθεί για την υπόθεση του «Noor 1».

Το DEBATER αποκάλυψε τη φωτογραφία του Έντρις Τζαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh), ο οποίος κατονομάζεται από τις υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας ως το πρόσωπο που φέρεται να καθοδηγούσε το δίκτυο και να έδινε εντολές για την προετοιμασία της επίθεσης.

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Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας της Βόρειας Μακεδονίας, ο Μαβανέχ συνδέεται με πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών. Μεταξύ αυτών κατονομάζεται και ο Naji Sharifi Zindashti – Νάτσι Σερίφι Ζιντάστι.

Ο κρίκος που οδηγεί στον Ζιντάστι

Οι υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρουν ότι ο Έντρις Τζαχανγκίρι Μαβανέχ διατηρούσε σύνδεση με τον Ζιντάστι, ένα πρόσωπο που έχει βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών ερευνών για δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος και επιχειρήσεις εναντίον Ιρανών αντικαθεστωτικών.

Η επίσημη ανακοίνωση δεν διευκρινίζει ποια ακριβώς ήταν η φύση της σχέσης τους ούτε εάν ο Ζιντάστι είχε οποιαδήποτε άμεση συμμετοχή στο συγκεκριμένο σχέδιο δολοφονίας στην Ελλάδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ότι ο Ζιντάστι κατηγορείται από τις ελληνικές ή τις βορειομακεδονικές αρχές για εμπλοκή στη νέα υπόθεση. Η αναφορά του αφορά τη φερόμενη διασύνδεσή του με τον Ιρανό που οι υπηρεσίες χαρακτηρίζουν βασικό υποκινητή της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

Η εμπλοκή του στην υπόθεση του «Noor 1»

Ο Naji Sharifi Zindashti είχε αποτελέσει κεντρικό κατηγορούμενο σε μεταγενέστερο σκέλος της πολύκροτης υπόθεσης του «Noor 1», του πλοίου με το οποίο μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα 2,1 τόνοι ηρωίνης τον Ιούνιο του 2014.

Οι ελληνικές διωκτικές αρχές τού είχαν αποδώσει ρόλο βασικού οργανωτή και χρηματοδότη της μεταφοράς του φορτίου, ενώ σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

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Η δικογραφία είχε σχηματιστεί, μεταξύ άλλων, με βάση καταθέσεις για συνάντηση που φερόταν να έχει πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρτιο του 2014, περίπου τρεις μήνες πριν φτάσει το φορτίο της ηρωίνης στην Ελευσίνα.

Ο Ζιντάστι κατηγορήθηκε για αδικήματα που αφορούσαν τη συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη χρηματοδότηση και τη διακίνηση ναρκωτικών. Ωστόσο, οι κατηγορίες αυτές δεν αποδείχθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου.

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Αθωώθηκε από την ελληνική Δικαιοσύνη

Στις 16 Μαΐου 2024, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά έκρινε αθώο τον Ζιντάστι για την υπόθεση της μεταφοράς της ηρωίνης με το «Noor 1».

Η δίκη πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών για λόγους ασφαλείας. Η εισαγγελέας είχε προτείνει την απαλλαγή του, κρίνοντας ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δεν επαρκούσαν για να αποδείξουν τη συμμετοχή του.

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Το δικαστήριο τον αθώωσε λόγω εύλογων αμφιβολιών, επισημαίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε η εμπλοκή του στη μεταφορά του φορτίου.

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε αναφορά στη σχέση του Ζιντάστι με το «Noor 1» πρέπει να συνοδεύεται από τη σαφή επισήμανση ότι αθωώθηκε από την ελληνική Δικαιοσύνη για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε.

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Τι υποστηρίζουν οι αμερικανικές αρχές

Ξεχωριστή από την ελληνική υπόθεση είναι η έρευνα των αμερικανικών αρχών για τις διεθνείς δραστηριότητες του Ζιντάστι.

Τον Ιανουάριο του 2024, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλαν κυρώσεις σε δίκτυο το οποίο, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, είχε ως επικεφαλής τον Ζιντάστι.

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο δίκτυο λειτουργούσε για λογαριασμό του υπουργείου Πληροφοριών και Ασφάλειας του Ιράν και είχε εμπλακεί σε σχέδια απαγωγών και δολοφονιών Ιρανών αντιφρονούντων σε διαφορετικές χώρες.

Πρόκειται για ισχυρισμούς και χαρακτηρισμούς των αμερικανικών αρχών, οι οποίοι αφορούν διαφορετικές υποθέσεις και δεν αναιρούν την αθώωση του Ζιντάστι από το ελληνικό δικαστήριο για το «Noor 1».

Ο Ισραηλινός στόχος στην Αθήνα

Στόχος του σχεδίου δολοφονίας στην Ελλάδα φέρεται να ήταν άνδρας ισραηλινής καταγωγής, στέλεχος εταιρείας με έδρα την Αθήνα.

Η ταυτότητα του άνδρα και η επωνυμία της εταιρείας δεν δημοσιοποιούνται για λόγους ασφαλείας. Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η επιλογή του σχετιζόταν αποκλειστικά με την καταγωγή του, με την επαγγελματική του δραστηριότητα ή με άλλη ιδιότητά του.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν τα μέλη του δικτύου είχαν παρακολουθήσει τις μετακινήσεις του και εάν είχαν συγκεντρώσει πληροφορίες για την κατοικία, τον χώρο εργασίας και τις καθημερινές του συνήθειες.

Πέντε συλλήψεις και ανθρωποκυνηγητό για τον έκτο

Στο μικροσκόπιο των υπηρεσιών ασφαλείας έχουν τεθεί έξι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας.

Μέχρι στιγμής:

Τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν στη Βόρεια Μακεδονία.

Ένας άνδρας συνελήφθη στην Ελλάδα στις 12 Νοεμβρίου και παραδόθηκε στις Αρχές της γειτονικής χώρας.

Ένα έκτο πρόσωπο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές και σχεδιαγράμματα με σημειωμένες τοποθεσίες.

Το DEBATER είχε αποκαλύψει από την πρώτη στιγμή το σχέδιο δολοφονίας στην Ελλάδα, τις πέντε συλλήψεις και τις έρευνες για τον έκτο ύποπτο.

Μυστικές συναντήσεις στο Ιράν

Η κοινή έρευνα της ΕΥΠ με την υπηρεσία ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας ξεκίνησε στις αρχές του 2026 και διήρκεσε περίπου οκτώ με εννέα μήνες.

Κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεων φέρεται να αποκαλύφθηκαν μυστικές συναντήσεις μελών του δικτύου σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ιράν.

Ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να έχει παραδεχθεί το σχέδιο δολοφονίας, καθώς και τις συναντήσεις που είχε η ομάδα με τον Ιρανό καθοδηγητή.

Η υπόθεση ξυπνά μνήμες από την εξάρθρωση του πυρήνα με τους δύο Πακιστανούς που φέρονταν να σχεδιάζουν επίθεση σε εβραϊκό εστιατόριο και συναγωγή στην Αθήνα.

Παράλληλα, οι ελληνικές υπηρεσίες είχαν ερευνήσει και περιστατικό πιθανής κατασκοπείας κοντά στη βάση της Σούδας, με ενδεχόμενες διασυνδέσεις με το Ιράν.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν επιπλέον συνεργοί στην Ελλάδα και ποιος θα αναλάμβανε την εκτέλεση της επίθεσης.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.