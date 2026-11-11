Sniper: Βρείτε τον «ρουφιάνο» της ΑΑΔΕ και στείλτε τον σπίτι του!

Το «βαθύ λαρύγγι» που φέρεται να ενημέρωσε δύο από τα βασικά πρόσωπα του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη αναζητούν τα στελέχη της ΑΑΔΕ.

Ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, καθώς οι δύο επιχειρηματίες φέρονται να πληροφορήθηκαν εγκαίρως ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψή τους και κατάφεραν να διαφύγουν στο εξωτερικό.

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Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για το «βαθύ λαρύγγι» που φέρεται να αποκάλυψε την επιχείρηση της ΑΑΔΕ.

Για να συνεννοούμαστε…

Αν επιβεβαιωθεί ότι άνθρωπος μέσα από την ΑΑΔΕ τηλεφώνησε στους «αετονύχηδες» και τους προειδοποίησε για τις επικείμενες συλλήψεις τους, δεν μιλάμε για ένα απλό υπηρεσιακό λάθος.

Δεν πρόκειται για μια πληροφορία που ξέφυγε πάνω σε μια συζήτηση, ούτε για μια αστοχία στον χειρισμό της επιχείρησης.

Μιλάμε για συνειδητή υπονόμευση μιας έρευνας που αφορούσε ένα κύκλωμα «μαμούθ», με εκατοντάδες εταιρείες-βιτρίνες και χρέη εκατομμυρίων ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Με απλά λόγια: ένας άνθρωπος που ενδεχομένως πληρώνεται από τον Έλληνα φορολογούμενο φέρεται να έδωσε χρόνο διαφυγής σε εκείνους που κατηγορούνται ότι έκαναν πολυτελή ζωή αφήνοντας τους φόρους και τα χρέη στα… κορόιδα.

Η μήνυση είναι μόνο η αρχή

Καλά έκανε ο Γιώργος Πιτσιλής και κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

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Η μήνυση, όμως, πρέπει να αποτελέσει την αρχή και όχι το τέλος της έρευνας.

Πρέπει να εντοπιστεί ποιος είχε πρόσβαση στις πληροφορίες της επιχείρησης, ποιος γνώριζε τον χρόνο των συλλήψεων και ποιος επικοινώνησε με τους δύο επιχειρηματίες λίγο πριν εξαφανιστούν.

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Οι αρμόδιοι οφείλουν να ερευνήσουν, με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, τις επικοινωνίες, τις επαφές και το ενδεχόμενο να υπήρξε οικονομικό αντάλλαγμα για την προειδοποίηση.

Γιατί, μεταξύ μας τώρα, δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς ότι μια τόσο πολύτιμη πληροφορία δόθηκε από… καλοσύνη ή επειδή κάποιος ξύπνησε εκείνο το πρωί και αποφάσισε να βοηθήσει δύο επιχειρηματίες να αποφύγουν τις χειροπέδες.

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Αν υπήρξε πληρωμή, πρέπει να βρεθεί. Αν υπήρξε μεσάζων, πρέπει να αποκαλυφθεί. Και αν αποδειχθεί ότι υπάλληλος ή συνεργάτης της ΑΑΔΕ πρόδωσε την επιχείρηση, πρέπει να υποστεί όλες τις πειθαρχικές και ποινικές συνέπειες.

Και, φυσικά, να πάει σπίτι του.

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Προσβάλλει και τους έντιμους υπαλλήλους

Ο φερόμενος πληροφοριοδότης δεν έβλαψε μόνο την έρευνα και δεν διευκόλυνε απλώς δύο καταζητούμενους.

Έριξε σκιά πάνω σε μια ολόκληρη υπηρεσία και προσέβαλε τους έντιμους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, που κάνουν καθημερινά τη δουλειά τους και συμμετείχαν επί μήνες στην αποκάλυψη του κυκλώματος.

Γιατί αυτοί οι άνθρωποι συγκέντρωσαν στοιχεία, έλεγξαν εταιρείες, διασταύρωσαν οικονομικές συναλλαγές και προετοίμασαν μια τεράστια επιχείρηση, μόνο και μόνο για να εμφανιστεί κάποιος εκ των έσω και να δώσει στους βασικούς υπόπτους το περιθώριο να εξαφανιστούν.

Αυτός είναι και ο λόγος που η υπόθεση δεν πρέπει να κουκουλωθεί μέσα σε μία αργή εσωτερική διαδικασία, μέχρι να ξεχαστεί από την επικαιρότητα.

Ο «ρουφιάνος», εφόσον υπάρχει, σπιλώνει προσωπικότητες, υπονομεύει θεσμούς και αμαυρώνει την προσπάθεια άξιων στελεχών της ΑΑΔΕ.

Οι φόροι στα κορόιδα και τα κέρδη στους «έξυπνους»

Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε εταιρείες-βιτρίνες και οικονομικά ευάλωτους ανθρώπους ως «αχυρανθρώπους», προκειμένου οι πραγματικοί ιδιοκτήτες να παραμένουν αόρατοι.

Οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν, τα κέρδη κατέληγαν στους πραγματικούς διαχειριστές και οι φόροι, οι ασφαλιστικές εισφορές και τα χρέη φορτώνονταν σε πρόσωπα που εμφανίζονταν μόνο στα χαρτιά.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ έχει αποκαλύψει εργαζομένους με χαμηλά εισοδήματα που εμφανίζονταν να διοικούν εταιρείες με χρέη εκατομμυρίων ευρώ.

Και ενώ κάποιοι ζούσαν μέσα στη χλιδή, ο λογαριασμός έμενε για ακόμη μία φορά στο Ελληνικό Δημόσιο και, τελικά, στον συνεπή φορολογούμενο.

Δεν γίνεται, λοιπόν, μέσα στην ίδια την υπηρεσία που υποτίθεται ότι προστατεύει τα δημόσια έσοδα να υπάρχει άνθρωπος που λειτουργεί ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για όσους ελέγχονται.

Βρείτε τον. Αποκαλύψτε ποιον ενημέρωσε, πότε και γιατί. Ερευνήστε αν πληρώθηκε και από ποιον.

Και αν όλα αυτά αποδειχθούν, στείλτε τον σπίτι του χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ο Sniper εντοπίζει και βάζει στη «διόπτρα» του τα καλά, τα στραβά και τα άσχημα, καταγράφοντας όσα οι άλλοι δεν αναφέρουν.