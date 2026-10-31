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Sniper: Χάσαμε τον Βρούτση STOP – Amber Alert για τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού!

Στα εύκολα χαμόγελα και φωτογραφίες, στα δύσκολα ανακοινώσεις και διαρροές. Και ο ελληνικός αθλητισμός περιμένει τον καπετάνιο του…

Sniper: Χάσαμε τον Βρούτση STOP – Amber Alert για τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού!
Ο Sniper εντοπίζει και βάζει στη «διόπτρα» του τα καλά, τα στραβά και τα άσχημα, καταγράφοντας όσα οι άλλοι δεν αναφέρουν.
SNIPER

Amber Alert για τον Γιάννη Βρούτση είναι έτοιμα να εκδώσουν τα αθλητικά σωματεία και οι τηλεοπτικοί σταθμοί! Διότι, την ώρα που οι εξελίξεις στον χώρο του αθλητισμού διαδέχονται η μία την άλλη, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού δεν φαίνεται να έχει την ίδια διάθεση για δημόσιες εμφανίσεις.

Προφυλακίσεις, καταγγελίες για «μαύρο χρήμα», υποθέσεις παράνομου στοιχηματισμού και σοβαρά ερωτήματα για όσα συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού συνθέτουν ένα σκηνικό που κάθε άλλο παρά ήρεμο μπορεί να χαρακτηριστεί.

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Και μέσα σε όλη αυτή τη φουρτούνα, ο κύριος Βρούτσης πού είναι;

Γιατί, όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, τον βλέπουμε χαμογελαστό σε τηλεοπτικές εκπομπές, εκδηλώσεις, βραβεύσεις και φωτογραφικά στιγμιότυπα. Πάντα στην πρώτη γραμμή, πάντα με την κατάλληλη δήλωση και το απαραίτητο χαμόγελο.

Όταν, όμως, ο άνεμος γυρίζει και οι εξελίξεις απαιτούν δημόσιες απαντήσεις, η εικόνα αλλάζει. Αντί για τον ίδιο, τον λόγο φαίνεται να παίρνουν οι ανακοινώσεις και οι ενημερώσεις από το γραφείο Τύπου του.

Και εδώ γεννάται ένα απλό ερώτημα: Δεν θα ήταν προτιμότερο να βγει ο αρμόδιος υπουργός μπροστά και να τοποθετηθεί ο ίδιος για όσα απασχολούν τον ελληνικό αθλητισμό;

Διότι η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στις καλές ειδήσεις, στις κορδέλες και στα χαμόγελα μπροστά στις κάμερες. Μετριέται και στις δύσκολες στιγμές, όταν τα ερωτήματα πληθαίνουν και οι απαντήσεις δεν μπορούν να περιμένουν.

Υπουργέ μου, υπουργέ μου…

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Επειδή, μάλιστα, είσαι και νησιώτης, θα μου επιτρέψεις μια ναυτική υπενθύμιση:

Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Στη νηνεμία, το πηδάλιο το κρατούν και οι… μούτσοι, αν χρειαστεί!

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Και αυτή την περίοδο, υπουργέ μου, μόνο μπουνάτσα δεν έχει ο ελληνικός αθλητισμός.

Ο Sniper παρακολουθεί. Και περιμένει να δει ποιος θα βγει στη γέφυρα…

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Ο Sniper εντοπίζει και βάζει στη «διόπτρα» του τα καλά, τα στραβά και τα άσχημα, καταγράφοντας όσα οι άλλοι δεν αναφέρουν.

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