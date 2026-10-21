Ξεφτιλίσατε το εθνικό μας άθλημα για τα λεφτά…

Υπάρχουν ειδήσεις που τις διαβάζεις, τις επεξεργάζεσαι και προχωράς στην επόμενη. Υπάρχουν όμως και ειδήσεις που σε κάνουν να θυμώνεις πραγματικά. Όχι ως δημοσιογράφο. Ως άνθρωπο που μεγάλωσε σε αυτή τη χώρα.

Αυτό ακριβώς αισθάνθηκα παρακολουθώντας όσα αποκαλύπτονται τις τελευταίες ώρες για το ελληνικό μπάσκετ.

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Πενήντα αγώνες στο μικροσκόπιο. Οκτώ μαρτυρίες. Έξι εντάλματα σύλληψης. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ανάμεσα στους κατηγορουμένους. Και 820.000 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο κατοικίας διαιτητή.

Δεν πρόκειται για κάποιο κακόγουστο σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Πρόκειται για τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά σχετικά με τη δικαστική έρευνα για πιθανή χειραγώγηση περίπου 50 αγώνων μπάσκετ.

Για να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι: κανείς δεν έχει καταδικαστεί. Οι καταγγελίες ερευνώνται, η προέλευση των χρημάτων πρέπει να εξακριβωθεί και όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

Αλλά υπάρχει κάτι που δεν χρειάζεται να περιμένει την τελεσίδικη απόφαση ενός δικαστηρίου: η απαίτησή μας να μάθουμε πώς φτάσαμε ως εδώ.

Το μπάσκετ είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από εσάς

Για τη δική μου γενιά, όπως και για εκατομμύρια Έλληνες, το μπάσκετ δεν είναι απλώς ένα άθλημα.

Είναι το 1987. Είναι ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Φασούλας. Είναι η Ελλάδα που βγήκε στους δρόμους επειδή ένιωσε, έστω για ένα βράδυ, ότι μπορούσε να κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης.

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Είναι οι μπασκέτες στις αυλές των σχολείων. Οι αυτοσχέδιες γραμμές στα ανοιχτά γήπεδα. Τα παιδιά που έμεναν μέχρι να σκοτεινιάσει, προσπαθώντας να βάλουν ένα τελευταίο καλάθι.

Είναι η Εθνική του 2005. Ο θρίαμβος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2006. Οι ευρωπαϊκές επιτυχίες των ελληνικών συλλόγων.

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Είναι οι αθλητές που ίδρωσαν, οι προπονητές που αφιέρωσαν τη ζωή τους και οι γονείς που πλήρωναν από το υστέρημά τους για να μπορέσουν τα παιδιά τους να ακολουθήσουν το όνειρό τους.

Αυτό είναι το ελληνικό μπάσκετ. Όχι τα γραφεία. Όχι οι καρέκλες. Όχι οι προσωπικές εξουσίες. Και, κυρίως, όχι τα λεφτά.

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Κανένας πρόεδρος ομοσπονδίας, κανένας παράγοντας και κανένας διαιτητής δεν είναι μεγαλύτερος από αυτή την ιστορία.

Αν φτάσαμε να ερευνώνται ακόμη και σχολικοί αγώνες, έχουμε αποτύχει ως κοινωνία

Από όλα όσα έχουν γίνει γνωστά, υπάρχει μία πληροφορία που με εξοργίζει περισσότερο.

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Ότι η έρευνα δεν περιορίζεται στις μεγάλες επαγγελματικές κατηγορίες, αλλά φέρεται να περιλαμβάνει ακόμη και εφηβικούς και σχολικούς αγώνες.

Σχολικούς αγώνες.

Δηλαδή αγώνες παιδιών.

Αν επιβεβαιωθεί ότι υπήρξε χειραγώγηση ακόμη και σε τέτοιες διοργανώσεις, τότε δεν θα μιλάμε απλώς για μία υπόθεση αθλητικής διαφθοράς. Θα μιλάμε για την πιο κυνική εκμετάλλευση του ίδιου του αθλητισμού.

Γιατί τι λες σε ένα παιδί που προσπαθεί να κερδίσει με την αξία του, εάν κάποιοι ενήλικες έχουν ήδη αποφασίσει ποιος πρέπει να νικήσει;

Τι λες στον προπονητή που προσπαθεί να του διδάξει την αξιοκρατία;

Τι λες στον γονιό που του μαθαίνει ότι ο κόπος ανταμείβεται;

Πώς ζητάς από τα παιδιά να πιστεύουν στο ευ αγωνίζεσθαι, όταν οι ίδιοι οι μεγάλοι αντιμετωπίζουν το παιχνίδι σαν συναλλαγή;

Τα 820.000 ευρώ και η ντροπή που δεν μετριέται σε χρήματα

Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο στην κατοικία διαιτητή.

Δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν τα χρήματα συνδέονται με οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Αυτό οφείλει να το αποδείξει, εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία, η Δικαιοσύνη.

Αλλά η εικόνα είναι αρκετή για να γεννήσει ένα τεράστιο ερώτημα.

Πόσο κοστίζει τελικά η αξιοπιστία ενός αγώνα;

Πόσο κοστίζει ο ιδρώτας ενός αθλητή; Η αγωνία μιας οικογένειας; Η εμπιστοσύνη ενός φιλάθλου;

Υπάρχει άραγε κάποιο ποσό που μπορεί να αποζημιώσει ένα παιδί, αν ανακαλύψει ότι ο αγώνας για τον οποίο πάλεψε δεν ήταν ποτέ πραγματικά δίκαιος;

Η απάντηση είναι όχι.

Και γι’ αυτό η συγκεκριμένη υπόθεση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μία ακόμη αντιπαράθεση μεταξύ παραγόντων.

Η ευθύνη δεν τελειώνει σε έξι συλλήψεις

Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με τις ειδήσεις για τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Βαγγέλη Λιόλιου και άλλων προσώπων της ΕΟΚ.

Ακολούθησε η σύλληψη της διεθνούς διαιτήτριας Βασιλικής Τσαρούχα στο αεροδρόμιο.

Το βράδυ, όπως αποκάλυψε το DEBATER, παραδόθηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και ο έκτος κατηγορούμενος.

Όμως η ουσία της υπόθεσης δεν εξαντλείται στις συλλήψεις.

Εάν οι καταγγελίες αποδειχθούν, θα πρέπει να απαντηθεί ένα ακόμη δυσκολότερο ερώτημα: πώς ήταν δυνατόν να λειτουργεί ένας τέτοιος μηχανισμός χωρίς να τον σταματήσει κανείς;

Ποιοι γνώριζαν; Ποιοι είχαν υποψιαστεί; Ποιοι είχαν καταγγείλει; Ποιοι έλεγξαν τις καταγγελίες και ποιοι τις αγνόησαν;

Δεν γνωρίζουμε ακόμη τις απαντήσεις. Και ακριβώς γι’ αυτό πρέπει να τις απαιτήσουμε.

Οι καταγγελίες υπήρχαν – Τι έγινε με αυτές;

Το ζήτημα δεν εμφανίστηκε ξαφνικά από το πουθενά.

Ήδη από τον περασμένο Απρίλιο είχαν δημοσιοποιηθεί οι καταγγελίες της ΚΑΕ Αμαρουσίου και η απάντηση του Βαγγέλη Λιόλιου.

Τον Ιούλιο, η Ομοσπονδία βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μιας διαφορετικής θεσμικής αντιπαράθεσης, όταν η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προχώρησε σε απόφαση για το πιστοποιητικό του Προμηθέα Πάτρας.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος είχε αντιδράσει έντονα στην απόφαση της ΕΕΑ, ενώ είχε ακολουθήσει και δημόσια τοποθέτηση του Γιάννη Βρούτση για την ανεξαρτησία της Αρχής.

Ασφαλώς, εκείνη η αντιπαράθεση δεν αποδεικνύει τίποτα για τη σημερινή ποινική υπόθεση. Αναδεικνύει, όμως, ένα ευρύτερο ζήτημα: την ανάγκη πραγματικής διαφάνειας και λογοδοσίας σε κάθε επίπεδο διοίκησης του ελληνικού μπάσκετ.

Δεν γίνεται κάθε σοβαρή καταγγελία να μετατρέπεται σε πόλεμο ανακοινώσεων και προσωπικών αντιπαραθέσεων.

Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις. Όχι μόνο δηλώσεις.

Ούτε πράσινοι ούτε κόκκινοι – Το μπάσκετ ανήκει σε όλους

Μετά τις σημερινές εξελίξεις, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προανήγγειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε δημόσια για δικαίωση και οργή.

Είναι αναμενόμενο οι ομάδες να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Είναι επίσης απολύτως θεμιτό να αναζητούν δικαστική προστασία όταν θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί.

Αλλά υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος.

Να μετατραπεί ακόμη και αυτή η υπόθεση σε ένα ακόμη επεισόδιο της ατελείωτης αντιπαράθεσης Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Να αρχίσουμε πάλι να μετράμε ποιος δικαιώθηκε, ποιος ηττήθηκε, ποιος πανηγυρίζει και ποιος σιωπά.

Δεν θέλω να δω κανέναν να πανηγυρίζει για το ενδεχόμενο να αποδειχθεί ότι το ελληνικό μπάσκετ είχε διαφθαρεί.

Δεν θα είναι νίκη κανενός συλλόγου.

Θα είναι ήττα για όλους μας.

Γιατί πριν γίνουμε Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, ΑΕΚτζήδες ή φίλαθλοι οποιασδήποτε άλλης ομάδας, αγαπήσαμε το ίδιο παιχνίδι.

Και αυτό το παιχνίδι αξίζει κάτι καλύτερο από την οπαδική εκμετάλλευση μιας δικαστικής υπόθεσης.

Δεν αρκεί να λέμε ότι «οι κανόνες ισχύουν για όλους»

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, στη δήλωσή του για την υπόθεση της ΕΟΚ, υπενθύμισε ότι η διερεύνηση ξεκίνησε μετά τη διαβίβαση στοιχείων από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας στον εισαγγελέα, στις 21 Απριλίου 2026.

Είναι θετικό όταν οι θεσμοί λειτουργούν.

Αλλά δεν αρκεί να λειτουργούν μόνο όταν μία υπόθεση έχει ήδη αποκτήσει τεράστιες διαστάσεις.

Χρειαζόμαστε ελέγχους, διαφάνεια στους ορισμούς, ουσιαστική προστασία όσων καταγγέλλουν παρατυπίες και πραγματική λογοδοσία των διοικήσεων.

Χρειαζόμαστε ένα σύστημα στο οποίο ο αθλητής θα ξέρει ότι κερδίζει ή χάνει μέσα στο γήπεδο.

Και ο φίλαθλος θα ξέρει ότι αυτό που παρακολουθεί είναι αγώνας. Όχι παράσταση με προκαθορισμένο τέλος.

Δεν σας ανήκει το μπάσκετ

Θα τελειώσω όπως ξεκίνησα.

Με θυμό.

Όχι επειδή θεωρώ κάποιον ένοχο πριν αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Αλλά επειδή μόνο και μόνο το εύρος των καταγγελιών και η σοβαρότητα της έρευνας αποτελούν ένα βαθύ πλήγμα στην εμπιστοσύνη μας.

Αν αποδειχθούν όσα ερευνώνται, δεν θα αρκούν οι παραιτήσεις. Δεν θα αρκούν οι ανακοινώσεις. Δεν θα αρκεί να αλλάξουν μερικά πρόσωπα στις καρέκλες.

Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον ελληνικό αθλητισμό.

Γιατί το μπάσκετ δεν χτίστηκε από όσους κάθονται στα διοικητικά συμβούλια.

Χτίστηκε από παιδιά που μάτωσαν τα γόνατά τους στην άσφαλτο.

Από αθλητές που θυσίασαν τα πάντα για μία φανέλα.

Από προπονητές που έμαθαν στους μικρούς ότι η νίκη έχει αξία μόνο όταν είναι δίκαιη.

Από φιλάθλους που έκλαψαν μπροστά σε μια τηλεόραση, όχι για χρήματα, αλλά για μία ελληνική σημαία.

Αν λοιπόν κάποιοι αποδειχθεί ότι πούλησαν αυτή την ιστορία για χρήματα, τότε ναι: ξεφτιλίσατε το εθνικό μας άθλημα για τα λεφτά.

Και αυτό δεν θα σας το συγχωρήσει εύκολα κανείς.

Όχι επειδή χάθηκε ένας αγώνας.

Αλλά επειδή επιχειρήσατε να μας στερήσετε κάτι πολύ πιο πολύτιμο: την πίστη ότι μέσα σε ένα γήπεδο μπορεί ακόμη να κερδίζει ο καλύτερος.