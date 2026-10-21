Στο μικροσκόπιο των ΗΠΑ ελληνική τράπεζα για πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν – Η κλήτευση της FinCEN

Στο επίκεντρο έρευνας των αμερικανικών οικονομικών Αρχών βρίσκεται ελληνική τράπεζα, για πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν και δίκτυα που σχετίζονται με την Τεχεράνη, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθώς η Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), η αρμόδια αμερικανική υπηρεσία για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, προχώρησε στην έκδοση διοικητικής κλήτευσης για την παροχή στοιχείων, με σκοπό την προώθηση της έρευνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το όνομα της ελληνικής τράπεζας δεν αποκαλύπτεται από τις αμερικανικές Αρχές, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί η επιβολή κυρώσεων σε βάρος της.

Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε την Τετάρτη (21/10), στο πλαίσιο ευρύτερης επιχείρησης της Ουάσινγκτον για τον εντοπισμό οικονομικών και επιχειρηματικών δικτύων που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, διευκολύνουν το Ιράν να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις.

Η κλήτευση της FinCEN και η έρευνα για την ελληνική τράπεζα

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, η FinCEN αξιοποιεί τις εξουσίες που διαθέτει βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας για να συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με πιθανές σχέσεις ελληνικής τράπεζας με το Ιράν και συνδεόμενα με αυτό δίκτυα.

Η υπηρεσία έκανε χρήση, για πρώτη φορά, της δυνατότητας έκδοσης διοικητικής κλήτευσης βάσει της παραγράφου 5318(k) του αμερικανικού Bank Secrecy Act.

Η συγκεκριμένη νομική διαδικασία επιτρέπει στις αμερικανικές Αρχές να ζητούν τραπεζικά αρχεία και άλλα στοιχεία στο πλαίσιο ερευνών για διασυνοριακές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.

Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει ποιες συγκεκριμένες συναλλαγές ή δραστηριότητες εξετάζονται στην περίπτωση της ελληνικής τράπεζας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, δεν κατονομάζει τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση.

Η έκδοση της κλήτευσης αποτελεί ερευνητική ενέργεια και δεν συνιστά απόδειξη παρανομίας ή διαπίστωση παραβίασης των αμερικανικών κυρώσεων από την τράπεζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεργασία με την Ελλάδα και ευρωπαϊκές Αρχές

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της ανακοίνωσης είναι ότι η FinCEN αναφέρει ρητά πως ενεργεί σε στενό συντονισμό με ευρωπαϊκούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η συγκεκριμένη αναφορά καταδεικνύει ότι η έρευνα εντάσσεται σε μια ευρύτερη διασυνοριακή προσπάθεια ανταλλαγής πληροφοριών και ελέγχου πιθανών χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων με το Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται ποιες ελληνικές υπηρεσίες συμμετέχουν στη συνεργασία ούτε εάν έχει κινηθεί κάποια ξεχωριστή διαδικασία από τις ελληνικές εποπτικές ή δικαστικές Αρχές.

Αυτά αποτελούν κρίσιμα ερωτήματα, καθώς η υπόθεση αφορά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στοιχεία ζητούνται και για έξι ακόμη ευρωπαϊκές τράπεζες

Η έρευνα δεν περιορίζεται στην ελληνική τράπεζα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η FinCEN απέστειλε αιτήματα παροχής πληροφοριών σχετικά με έξι ακόμη ευρωπαϊκές τράπεζες και τις σχέσεις τους με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Ούτε αυτές οι τράπεζες κατονομάζονται.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δείχνει ότι οι αμερικανικές Αρχές εξετάζουν ένα ευρύτερο πλέγμα πιθανών χρηματοοικονομικών διαδρομών μεταξύ της Ευρώπης και του Ιράν.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το κατά πόσο τραπεζικές συναλλαγές ή επιχειρηματικές σχέσεις ενδέχεται να έχουν διευκολύνει τη μεταφορά κεφαλαίων προς ή από πρόσωπα και οργανισμούς που υπόκεινται σε αμερικανικούς περιορισμούς.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένα ευρήματα για τις επτά τράπεζες.

Το ευρύτερο πλαίσιο: Κυρώσεις σε δικηγορική εταιρεία με παρουσία στην Ελλάδα

Η ανακοίνωση για την ελληνική τράπεζα έγινε την ίδια ημέρα που το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στη δικηγορική εταιρεία Karnakis & Karnakis, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στον Παναμά.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, η εταιρεία παρείχε επί σειρά ετών νομικές και εταιρικές υπηρεσίες σε δίκτυα που φέρονται να χρησιμοποιούσαν ναυτιλιακές επιχειρήσεις για τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και χάλυβα.

Οι αμερικανικές Αρχές υποστηρίζουν ότι μέσω της δημιουργίας εταιρειών μπορούσε να αποκρύπτεται η πραγματική ιδιοκτησία πλοίων που συμμετείχαν σε αυτές τις δραστηριότητες.

Η Karnakis & Karnakis περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο κυρώσεων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Operation Economic Outcast».

Δεν έχει ανακοινωθεί, ωστόσο, ότι η ελληνική τράπεζα που ερευνά η FinCEN συνδέεται με τη συγκεκριμένη δικηγορική εταιρεία.

Πρόκειται για δύο διαφορετικές εξελίξεις, οι οποίες παρουσιάστηκαν στην ίδια ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Τι είναι η FinCEN και γιατί έχει σημασία η παρέμβασή της

Η Financial Crimes Enforcement Network αποτελεί υπηρεσία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, με αντικείμενο την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλες μορφές οικονομικού εγκλήματος.

Η FinCEN συλλέγει και αναλύει χρηματοοικονομικές πληροφορίες, συνεργάζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων χωρών και μπορεί να αξιοποιεί ειδικές νομικές εξουσίες για τη συγκέντρωση τραπεζικών αρχείων.

Στην προκειμένη περίπτωση, η έκδοση διοικητικής κλήτευσης σημαίνει ότι η αμερικανική υπηρεσία προχωρά σε συγκεκριμένη διαδικασία αναζήτησης στοιχείων.

Δεν σημαίνει, όμως, ότι έχει ολοκληρωθεί η έρευνα ή ότι έχει διαπιστωθεί παράβαση.

Τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά

Η ανακοίνωση των ΗΠΑ δημιουργεί μια σειρά από ερωτήματα, στα οποία προς το παρόν δεν έχουν δοθεί δημόσιες απαντήσεις.

Ποια είναι η ελληνική τράπεζα που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της FinCEN;

Ποιες συναλλαγές ή επιχειρηματικές σχέσεις οδήγησαν τις αμερικανικές Αρχές στην έκδοση της διοικητικής κλήτευσης;

Αφορά η έρευνα άμεσες σχέσεις με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή έμμεσες διασυνδέσεις μέσω τρίτων εταιρειών και προσώπων;

Ποιες ελληνικές Αρχές συνεργάζονται με την FinCEN και έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι εποπτικοί φορείς;

Τα ερωτήματα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της σημασίας που έχει η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια για τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.

Σε κάθε περίπτωση, η ταυτότητα της τράπεζας παραμένει άγνωστη και οποιαδήποτε σύνδεση συγκεκριμένου ελληνικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με την έρευνα, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση, θα ήταν αυθαίρετη.

Η υπόθεση βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο και οι επόμενες κινήσεις των αμερικανικών Αρχών αναμένεται να δείξουν εάν θα προκύψουν περαιτέρω στοιχεία ή ενδεχόμενες ενέργειες.

Πηγές: Reuters, U.S. Department of the Treasury, FinCEN.