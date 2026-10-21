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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ένταλμα σύλληψης για τον Βαγγέλη Λιόλιο και άλλα μέλη της ΕΟΚ για στημένους αγώνες

Εκδόθηκαν έξι εντάλματα από τον αθλητικό εισαγγελέα

Ένταλμα σύλληψης για τον Βαγγέλη Λιόλιο και άλλα μέλη της ΕΟΚ για στημένους αγώνες
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:48

Ένταλμα σύλληψης για τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιο και άλλα μέλη της ΕΟΚ εκδόθηκε από τον αθλητικό Εισαγγελέα για στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εκδοθεί έξι εντάλματα σύλληψης που περιλαμβάνουν, εκτός από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, δύο μέλη του ΔΣ και τρεις διαιτητές, οι δύο εκ των οποίων είναι εν ενεργεία, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει τέσσερις συλλήψεις.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η διαδικασία κινήθηκε μετά από μαρτυρίες, καταγγελίες και κατάθεση γραπτών μηνυμάτων από ανθρώπους του μπάσκετ, διαιτητές και παράγοντες, με τα έξι άτομα να διώκονται κατά περίπτωση για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου.

Μετά από έρευνες που έγιναν φέρεται να βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε εμπλεκόμενους, που δεν δικαιολογούνται. Η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, στον οποίο αύριο απολογούνται οι εμπλεκόμενοι.

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