Βρούτσης σε Λιόλιο: “Σεβόμαστε τις αποφάσεις της ΕΕΑ, είναι ανεξάρτητη αρχή”

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης αναφέρθηκε στην απάντηση του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου για την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Αναλυτικά:

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«Η ΕΕΑ είναι ανεξάρτητη Αρχή, που τα μέλη της εγκρίνονται και τοποθετούνται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Κάθε απόφαση των ανεξάρτητων Αρχών είναι –αυτονόητα- απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της Πολιτείας».

Λιόλιος: Δεν θα με εκβιάσουν με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις”

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος σχολίασε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7) την απόφαση της ΕΕΑ εναντίον του ίδιου και του Προμηθέα Πάτρας.

Ειδικότερα, η ΕΕΑ προχώρησε σε ανάκληση του πιστοποιητικού του Προμηθέα Πάτρας και επέβαλλε το πρόστιμο στον Βαγγέλη Λιόλιο, καλώντας τον και σε ακρόαση.

Η δήλωση του Βαγγέλη Λιόλιου

“Αλίμονο αν χρησιμοποιώντας μια απλή Επιτροπή (την οποία σέβομαι θεσμικά), της οποίας τα μέλη προτάθηκαν από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, θεωρούν κάποιοι ότι με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις που λαμβάνει αυτή η επιτροπή, θα με εκβιάσουν ή θα με εκφοβίσουν.

Μια Επιτροπή στην οποία, δυστυχώς, κάποια μέλη βρήκαν την ευκαιρία να δώσουν τα διαπιστευτήρια τους για να χτίσουν πολιτική καριέρα στις προσεχείς εκλογές. Πολύ σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι ενώπιον της Δικαιοσύνης θα λογοδοτήσουν. Αυτή τη στιγμή προέχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα για το ελληνικό μπάσκετ. Όλα και όλοι στην ώρα τους…

Επίσης, προς ενημέρωση του φίλαθλου κοινού και προς αποφυγή παραπληροφόρησης από τους γνωστούς άγνωστους που εδώ και καιρό γίνεται, θα πρέπει να τονιστεί το εξής: Ως Πρόεδρος Ομοσπονδίας έχω το νόμιμο δικαίωμα να είμαι μέτοχος ή ακόμα και να είμαι μέλος στο ΔΣ όποιας ΚΑΕ εγώ επιθυμώ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασυμβίβαστο ή κώλυμα στον Αθλητικό Νόμο. Προσωπικά δεν το επιθυμούσα γιατί αυτή ήταν η προσωπική μου επιλογή. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον επιθυμήσω κάτι τέτοιο είναι στη διακριτική μου ευχέρεια να το κάνω. ΚΑΝΕΙΣ απολύτως δεν είναι σε θέση να με υποχρεώσει να το κάνω ή να μου απαγορεύσει το δικαίωμα μου αυτό”.