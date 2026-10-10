Αξίζει να σπουδάσεις στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Κάθε καλοκαίρι, λίγο πριν από το μηχανογραφικό, ακούω σε όλο και περισσότερες οικογένειες μια ανησυχία που πριν από πέντε χρόνια θα έμοιαζε υπερβολική: αν η Τεχνητή Νοημοσύνη γράφει κώδικα, συντάσσει συμβάσεις, μεταφράζει σε δευτερόλεπτα και αναλύει ισολογισμούς, έχει ακόμη νόημα να επενδύσει ένας νέος τέσσερα ή πέντε χρόνια σε ένα πτυχίο;

Η ανησυχία είναι εύλογη. Πιστεύω όμως ότι το δίλημμα «σπουδές ή όχι» είναι λάθος διατυπωμένο. Το κρίσιμο ερώτημα του 2026 δεν είναι αν θα σπουδάσεις, αλλά τι θα σπουδάσεις, ώστε το πτυχίο σου να ενισχύεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και να μην αντικαθίσταται από αυτήν.

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Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την αγορά εργασίας – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με το Future of Jobs Report 2025 του World Economic Forum, έως το 2030 αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 170 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας παγκοσμίως και να εκτοπιστούν περίπου 92 εκατομμύρια, με καθαρό θετικό αποτέλεσμα 78 εκατομμυρίων.

Το ίδιο κείμενο εκτιμά ότι σχεδόν το 40% των δεξιοτήτων που χρησιμοποιούμε σήμερα θα έχει αλλάξει ή απαξιωθεί μέσα στην ίδια περίοδο.

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), στην επικαιροποίηση του 2025, υπολογίζει ότι περίπου ένας στους τέσσερις εργαζομένους παγκοσμίως απασχολείται σε επάγγελμα με κάποια έκθεση στη γενετική ΤΝ.

Επισημαίνει όμως ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών των ρόλων θα μετασχηματιστεί και δεν θα εξαφανιστεί, επειδή η ανθρώπινη κρίση παραμένει απαραίτητη.

Μήπως, λοιπόν, το πραγματικό ρίσκο δεν είναι η απώλεια της δουλειάς, αλλά η απώλεια της επαφής με το πώς αλλάζει η δουλειά;

Το πτυχίο παραμένει επένδυση – Η ελληνική πραγματικότητα

Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (Education at a Glance 2025) δείχνουν ότι οι απόφοιτοι πανεπιστημίου κερδίζουν κατά μέσο όρο περίπου 54% περισσότερα από όσους έχουν ολοκληρώσει μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ η διαφορά φτάνει το 83% για όσους έχουν μεταπτυχιακό.

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Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Eurostat καταγράφει για το 2025 ποσοστό απασχόλησης 87% για τους πρόσφατους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έναντι 77,2% για τους αποφοίτους μέσης εκπαίδευσης.

Υπάρχει όμως και ένα στοιχείο που δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε: η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία στην ΕΕ στην απασχόληση των πρόσφατων αποφοίτων, με 62,4% έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 83%.

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Το πτυχίο, επομένως, παραμένει ισχυρή επένδυση. Το πτυχίο που δεν συνοδεύεται από δεξιότητες, εμπειρία και στρατηγική μετάβασης στην αγορά, όμως, μοιάζει όλο και περισσότερο με εισιτήριο για ένα τρένο που έχει ήδη αλλάξει δρομολόγιο.

Οι νέοι εργαζόμενοι και το «πρώτο σκαλί» που απειλεί η ΤΝ

Αν υπάρχει ένα εύρημα που κάθε μαθητής και κάθε γονιός πρέπει να γνωρίζει, είναι η μελέτη του Erik Brynjolfsson και των συνεργατών του στο Stanford (2025).

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Με βάση δεδομένα μισθοδοσίας εκατομμυρίων εργαζομένων στις ΗΠΑ, η μελέτη έδειξε ότι οι νέοι 22 έως 25 ετών στα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη έκθεση στην ΤΝ γνώρισαν σχετική μείωση απασχόλησης κατά 13%.

Οι πιο έμπειροι συνάδελφοί τους στους ίδιους ακριβώς ρόλους έμειναν ανεπηρέαστοι ή είδαν ακόμη και αύξηση.

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Η ΤΝ, με άλλα λόγια, δεν «τρώει» επαγγέλματα. Τρώει τις εισαγωγικές εργασίες μέσα στα επαγγέλματα: τη ρουτίνα με την οποία μαθαίναμε τη δουλειά πριν μας εμπιστευτούν την ευθύνη.

Οι απώλειες συγκεντρώνονται εκεί όπου η ΤΝ αντικαθιστά την ανθρώπινη εργασία και όχι εκεί όπου την ενισχύει.

Αν, λοιπόν, το πρώτο σκαλί της σκάλας αραιώνει, δεν είναι λογικό να αρχίσεις να ανεβαίνεις από τα φοιτητικά σου χρόνια και όχι από την επομένη της ορκωμοσίας;

Τα τρία κριτήρια για την επιλογή σπουδών με προοπτική

Εύλογα, αντί για λίστες με «επαγγέλματα που θα επιβιώσουν», που παλιώνουν πριν καν τυπωθούν, προτείνω στους μαθητές τρία κριτήρια.

Το πρώτο είναι η ανάγκη για φυσική ή ανθρώπινη παρουσία. Όσο περισσότερο ένα επάγγελμα απαιτεί σώμα, χώρο και σχέση, όπως ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο μηχανικός πεδίου, ο ψυχολόγος ή ο εκπαιδευτικός, τόσο δυσκολότερα αυτοματοποιείται.

Το δεύτερο είναι η ευθύνη. Όπου κάποιος πρέπει να υπογράψει, να λογοδοτήσει και να αναλάβει το κόστος ενός λάθους, η ΤΝ λειτουργεί ως συνεργάτης και όχι ως υποκατάστατο.

Το τρίτο είναι η κρίση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Η επίλυση προβλημάτων που δεν έχουν ξαναλυθεί, σε περιβάλλοντα που δεν περιγράφονται σε κανένα σύνολο δεδομένων.

Μια επιλογή σπουδών που περνά από δύο τουλάχιστον από αυτά τα φίλτρα έχει, κατά τη γνώμη μου, ισχυρότερο μέλλον από μια «μοδάτη» ειδικότητα που δεν περνά από κανένα.

Η σημασία της συνειδητής επιλογής σπουδών αναδεικνύεται και στον οδηγό του DEBATER για τα δέκα συνηθέστερα λάθη στο μηχανογραφικό, όπου επισημαίνεται η ανάγκη να εξετάζονται οι επαγγελματικές προοπτικές και όχι μόνο οι βάσεις εισαγωγής.

Το πτυχίο δεν είναι πλέον διαβατήριο για μια ολόκληρη ζωή

Επιπρόσθετα, η μεγαλύτερη αλλαγή που φέρνει η ΤΝ στην εκπαίδευση δεν είναι τεχνολογική αλλά νοητική.

Για δεκαετίες αντιμετωπίζαμε το πτυχίο ως διαβατήριο, ένα έγγραφο που, άπαξ και το αποκτούσες, σου άνοιγε τις πόρτες για μια ζωή.

Σήμερα το πτυχίο λειτουργεί περισσότερο ως προαπαιτούμενο, πάνω στο οποίο προσθέτεις νέες δεξιότητες.

Δεν είναι τυχαίο ότι στη λίστα του WEF με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες δεξιότητες, δίπλα στην ΤΝ, τα big data και την κυβερνοασφάλεια, βρίσκονται η δημιουργική σκέψη, η ανθεκτικότητα και η προσαρμοστικότητα.

Ο φοιτητής της Νομικής που μαθαίνει να αξιολογεί κριτικά τα αποτελέσματα ενός εργαλείου legal AI, η φοιτήτρια της Βιολογίας που προγραμματίζει σε Python, ο μελλοντικός μηχανικός που κατανοεί την ενεργειακή μετάβαση: αυτά τα υβριδικά προφίλ, που συνδυάζουν βαθιά γνώση ενός πεδίου με τεχνολογική ευχέρεια και ανθρώπινες δεξιότητες, θα είναι οι πιο περιζήτητοι επαγγελματίες της επόμενης δεκαετίας.

Η ανάγκη συνεχούς προσαρμογής αποτυπώνεται και στη συζήτηση για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση των δεξιοτήτων, όπως έχει αναδείξει το DEBATER.

Αξίζει τελικά να σπουδάσεις; Ναι, αλλά με διαφορετικούς όρους

Αξίζει, λοιπόν, να σπουδάσεις στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Η απάντησή μου, τεκμηριωμένη από τα δεδομένα και όχι από ευχολόγια, είναι ένα ξεκάθαρο ναι, αλλά με διαφορετικούς όρους.

Αξίζει αν επιλέξεις συνειδητά και όχι με βάση τα μόρια ή το κύρος και το γόητρο.

Αξίζει αν αντιμετωπίσεις τα φοιτητικά σου χρόνια ως περίοδο συσσώρευσης εμπειρίας και όχι μόνο μαθημάτων.

Αξίζει αν μάθεις να δουλεύεις με την ΤΝ αντί να ανταγωνίζεσαι μαζί της.

Η τεχνολογία θα συνεχίσει να αλλάζει με ρυθμούς που κανείς μας δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια.

Εκείνο που μπορούμε να ελέγξουμε είναι η ικανότητά μας να μαθαίνουμε, να προσαρμοζόμαστε και να δίνουμε νόημα σε ό,τι κάνουμε.

Αυτό δεν το αυτοματοποιεί κανένας αλγόριθμος. Και αυτό είναι, τελικά, το πιο ισχυρό πτυχίο που μπορεί να αποκτήσει ένας νέος άνθρωπος.