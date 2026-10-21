Κρις Μπέτα: “Το να είμαι κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, είναι ελαφρύ σαν πούπουλο”

Η Κρις Μπέτα, η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, έκανε μια σπάνια εμφάνιση μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, όπου μίλησε για τη μητέρα της και την εμπειρία του να μεγαλώνει έχοντας δίπλα της μια τόσο αναγνωρίσιμη star. Η νεαρή, που έχει επιλέξει να ασχοληθεί με τη ζωγραφική, συναντήθηκε με τους δημοσιογράφους σε βραδινή έξοδο, ενώ όταν ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή, προτίμησε να μην επεκταθεί, αρκούμενη να αναφέρει πως είναι καλά.

“Το να είμαι κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου είναι ελαφρύ σαν πούπουλο. Κάθε φορά που με ρωτάει κάποιος, λέω το ίδιο πράγμα, νιώθω όπως κάθε παιδί που αγαπά τη μητέρα του και είναι περήφανο γι’ αυτήν. Σίγουρα καταλαβαίνω το μέγεθος αυτού που κάνει και το χειροκροτώ, αλλά όταν κλείνουν οι πόρτες είναι η μαμά μου. Δεν είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό”, είπε αρχικά η Κρις Μπέτα.

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Όσον αφορά το αν είναι ερωτευμένη η Κρις Μπέτα είπε: “Αυτές οι ερωτήσεις θεωρώ ότι είναι περιττό να γίνονται, γιατί ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική ζωή του καθενός, ανήκει στην προσωπική του ζωή. Είμαι πάρα πολύ καλά όμως”.