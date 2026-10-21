Τάσος Κωστής: “Δεν θέλω να κάνω σίριαλ γιατί μου λένε να περάσω από οντισιόν, δε θα δώσω τώρα εξετάσεις”

Ο Τάσος Κωστής βρέθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε με τη δημοσιογράφο Βίκυ Δέτσικα, με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Το κλουβί με τις τρελές» στην οποία πρωταγωνιστεί. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τα εγγόνια του, ενώ εξήγησε και τον λόγο που απέχει από τις τηλεοπτικές σειρές, αποκαλύπτοντας πως δεν δέχεται να περνά από οντισιόν έπειτα από τόσα χρόνια επαγγελματικής πορείας.

“Τα εγγόνια μου μεγαλώνουν. Η εγγονή μου μπήκε και στο πανεπιστήμιο. Είμαι περήφανος παππούς. Εγώ την πήγα και την εγκατέστησα στο σπίτι της. Ήταν πολύ χαρούμενη που ξεκίναγε μια καινούργια ζωή μόνη της, ανεξάρτητη πια. Έχει και το όνομα της γυναίκας μου. Δεν είμαστε φίλοι για να μου λέει πώς περνάει και πώς της φαίνονται τα μαθήματα. Η δική μου προσέγγιση είναι διαφορετική, έχουμε άλλη σχέση”, είπε ο Τάσος Κωστής.

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“Τώρα δε θέλω να πολυκάνω σήριαλ, γιατί μου λένε ότι πρέπει να περάσω πρώτα από οντιστιόν. Αρνούμαι κατηγορηματικά. Ποιός θα με κρίνει, αν κάνω ή όχι για έναν ρόλο; Δε θα δώσει εξετάσεις τώρα. Να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Κομμένα αυτά. Να μην κάνω ποτέ μου τηλεόραση…Κάνουμε οντισιόν για κάποιους ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε…Δε κάνεις σε όλους κάστινγκ. Μη τρελαθούμε…Θεωρώ τον εαυτό μου μάστορα πια”, είπε ο Τάσος Κωστής.

Τέλος, ο Τάσος Κωστής αναφέρθηκε και στην κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα λέγοντας: “Η Βίσση με τον Καρβέλα μαλώνουν για τα εκατομμύρια. Δε μαλώνουν για ένα κομμάτι ψωμί. Θα τα ξαναβρούν. Το χρήμα θα τους ενώσει πάλι”.