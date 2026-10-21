Μπέσσυ Μάλφα: «Ανόητο αυτό με τους τίτλους “είμαι η γυναίκα του Σκιαδαρέση, η μαμά των κοριτσιών”»

Η Μπέσσυ Μάλφα βρέθηκε καλεσμένη στη Σίσσυ Χρηστίδου και την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Τετάρτη (21/10), σε μια συνέντευξη όπου αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή. Η γνωστή ηθοποιός σχολίασε την πορεία των δύο κορών της με το μουσικό συγκρότημα «Σκιαδαρέσες», ενώ μίλησε και για τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του Mega, «Κάμπινγκ».

“Υποδύομαι τη Στέλλα. Η Στέλλα προσεγγίζει τους ανθρώπους με καλή διάθεση. Στην πορεία θα το δείτε, αναγνωρίζει τα λάθη της σιγά σιγά, αλλά πάντα ελπίζει στο καλύτερο”, είπε αρχικά η Μπέσσυ Μάλφα.

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Αναφερόμενη στις κόρες της, Όλγα και Νίκη, η Μπέσσυ Μάλφα σημείωσε: “Μου αρέσει αυτό που κάνουν. Χαίρομαι που διάλεξαν η φωνή τους να είναι αυτή. Η πραγματική στήριξη είναι το να πιστεύεις στα παιδιά σου. Ό,τι κάνουν, το κάνουν μόνες τους. Τα τραγούδια τους με αντιπροσωπεύουν, το αγαπημένο μου είναι η Θάλασσα”.

“Ο τρόπος που μιλάνε τα τραγούδια τους είμαι, είμαι εγώ. Αυτά πιστεύω σαν άνθρωπος και αυτό θα ήθελα για την ανθρωπότητα. Δηλαδή επειδή μπορεί κάποιος να μένει στην επιφάνεια των τραγουδιών, υπάρχει από κάτω ένα πικρό χιούμορ, ένας σαρκασμός, ένας σχολιασμός. Πόσο ανόητο είναι αυτό να έχουμε τίτλους… Δεν μου αρέσουν οι τίτλοι στη ζωή, εγώ δεν είμαι κανενός. Είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνει τον εαυτό του, να γίνει καλύτερος άνθρωπος. “Είμαι η γυναίκα του Σκιαδαρέση, είμαι η μαμά των κοριτσιών”. Ναι, αλλά είμαι η Μπέσσυ ρε παιδιά. Θυμηθείτε το λιγάκι και στις συνεντεύξεις σας μη με ρωτάτε. Δεν είμαι κανενός”, τόνισε ολοκληρώνοντας η Μπέσσυ Μάλφα.