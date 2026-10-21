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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο η Βασιλική Τσαρούχα μετά το ένταλμα σύλληψης

Σχετικά με την υπόθεση στημένων αγώνων

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο η Βασιλική Τσαρούχα μετά το ένταλμα σύλληψης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς, μετά το ένταλμα σύλληψης εις βάρος του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και άλλων πέντε προσώπων, συνελήφθη η διαιτητής, Βασιλική Τσαρούχα στο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, μετά την άφιξη της από την Κωνσταντινούπολη.

Υπενθυμίζεται ότι, έχουν εκδοθεί έξι εντάλματα σύλληψης που περιλαμβάνουν, εκτός από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, δύο μέλη του ΔΣ και τρεις διαιτητές, οι δύο εκ των οποίων είναι εν ενεργεία.

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Τα εντάλματα αφορούν τους:

  • Βαγγέλης Λιόλιος πρόεδρος ΕΟΚ
  • Βασιλική Τσαρούχα διαιτητής
  • Πέτρος Παπαπέτρου διαιτητής
  • Ηλίας Κορομηλάς αρχιδιαιτητής – ειδικός σύμβουλος διαιτησίας
  • Πηλοϊδής Αναστόπουλος διαιτητής
  • Γιώργος Μαυραγάνης επιχειρηματίας πρώην αθλητής

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η διαδικασία κινήθηκε μετά από μαρτυρίες, καταγγελίες και κατάθεση γραπτών μηνυμάτων από ανθρώπους του μπάσκετ, διαιτητές και παράγοντες, με τα έξι άτομα να διώκονται κατά περίπτωση για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου.

Μετά από έρευνες που έγιναν φέρεται να βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε εμπλεκόμενους, που δεν δικαιολογούνται. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε το ποσό των 820.000 ευρώ μέσα σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι διαιτητή στην επαρχία, στο πλαίσιο των ερευνών.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, στον οποίο αύριο απολογούνται οι εμπλεκόμενοι.

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