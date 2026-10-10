Έλεος πια με τις μπούκλες του Σπηλιωτόπουλου – Η πολιτική δεν είναι κομμωτήριο

Έλεος πια με τις μπούκλες του Άρη Σπηλιωτόπουλου. Και με το μουστάκι του. Και με το αν του πηγαίνει το νέο του λουκ ή αν κάποιοι προτιμούσαν το προηγούμενο.

Ο άνθρωπος εμφανίστηκε στην τηλεόραση, μίλησε για πολιτική, τοποθετήθηκε για τον Αντώνη Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία και ένα σημαντικό μέρος της δημόσιας συζήτησης κατέληξε να περιστρέφεται γύρω από το χτένισμά του.

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Αλήθεια, αυτό είναι το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης που θέλουμε;

Δεν χρειάζεται να συμφωνεί κανείς με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο για να αναγνωρίσει το αυτονόητο: τα μαλλιά ενός πολιτικού δεν αποτελούν πολιτικό επιχείρημα.

Άλλο η πολιτική κριτική, άλλο ο χλευασμός

Ο πρώην υπουργός έχει μακρά πολιτική διαδρομή, δημόσιες τοποθετήσεις, επιλογές και μετατοπίσεις που μπορούν και πρέπει να αποτελούν αντικείμενο κριτικής.

Πρόσφατα χαρακτήρισε τον Αντώνη Σαμαρά «ψυχή της παράταξης», παρότι στο παρελθόν είχε ασκήσει κριτική στον πρώην πρωθυπουργό για την κατεύθυνση στην οποία οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία.

Εδώ υπάρχει πράγματι ένα ενδιαφέρον πολιτικό ερώτημα: Τι άλλαξε στην εκτίμησή του για τον Αντώνη Σαμαρά; Ποιες πολιτικές θέσεις εξακολουθεί να υποστηρίζει και ποιες έχει αναθεωρήσει;

Αυτά είναι ερωτήματα που αξίζουν απαντήσεις.

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Το αν τα μαλλιά του είναι ίσια ή σγουρά, όχι.

Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε για να σεβόμαστε

Ο σεβασμός στην προσωπικότητα και στην εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου δεν προϋποθέτει πολιτική συμφωνία.

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Μπορεί κάποιος να διαφωνεί πλήρως με τον Σπηλιωτόπουλο, να αμφισβητεί τις εκτιμήσεις του για τον Σαμαρά ή να του ζητά εξηγήσεις για τις πολιτικές του επιλογές.

Αυτό είναι θεμιτό και αποτελεί μέρος της δημοκρατικής αντιπαράθεσης.

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Όταν, όμως, η συζήτηση μεταφέρεται από τις απόψεις στο πρόσωπο, στα μαλλιά ή στο μουστάκι, το πολιτικό επιχείρημα υποχωρεί και τη θέση του παίρνει η εύκολη ειρωνεία.

Και το πρόβλημα δεν περιορίζεται στον συγκεκριμένο πρώην υπουργό.

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Το ίδιο κριτήριο οφείλει να ισχύει για κάθε δημόσιο πρόσωπο, ανεξαρτήτως κόμματος, ιδεολογίας, ηλικίας ή φύλου.

Ο Σαμαράς, οι πολιτικές αντιφάσεις και η ουσία

Η πρόσφατη αναφορά του Σπηλιωτόπουλου στον Αντώνη Σαμαρά είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από οποιαδήποτε αλλαγή στην εμφάνισή του.

Ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να παρεμβαίνει στον δημόσιο διάλογο, ενώ οι τοποθετήσεις του για την κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας αποτελούν αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Αντίστοιχα, η μεταβολή της στάσης του Σπηλιωτόπουλου απέναντί του είναι απολύτως θεμιτό να εξεταστεί.

Ας συζητήσουμε, λοιπόν, για την πολιτική φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας, τις ιδεολογικές διαφορές, τις προσωπικές διαδρομές και τη συνέπεια των δημόσιων θέσεων.

Ας αναρωτηθούμε αν οι πολιτικοί εξηγούν επαρκώς τις αλλαγές στις απόψεις τους.

Αλλά ας μην προσποιούμαστε ότι ένα καινούργιο χτένισμα προσθέτει ή αφαιρεί κάτι από την αξιοπιστία τους.

Η πολιτική δεν κρίνεται στον καθρέφτη

Ο ίδιος ο Άρης Σπηλιωτόπουλος επέλεξε να απαντήσει στα σχόλια με βίντεο στο TikTok, λέγοντας ότι άλλαξε λουκ και όχι απόψεις.

Η δήλωσή του μπορεί να ελεγχθεί πολιτικά. Άλλωστε, οι παλαιότερες και οι σημερινές τοποθετήσεις του είναι δημόσιες και προσφέρονται για σύγκριση.

Αυτό ακριβώς είναι το νόημα της δημοσιογραφικής κριτικής: να αντιπαραβάλλει λόγια, πράξεις και γεγονότα.

Όχι να αποφαίνεται για το γούστο κάποιου.

Ούτε οι μπούκλες κάνουν κάποιον καλύτερο πολιτικό ούτε η απουσία τους τον κάνει πιο αξιόπιστο.

Και σε μια εποχή που υπάρχουν τόσα σοβαρά ζητήματα για δημόσια συζήτηση, θα ήταν χρήσιμο να θυμόμαστε ότι η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται με επιχειρήματα.

Όχι με χτένες.