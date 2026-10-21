Γιαννακόπουλος: «Πιστέψατε ότι θα με εξαντλήσετε, ότι θα παίζατε με το ελληνικό μπάσκετ – Και χάσατε»

Σε νέα, ιδιαίτερα αιχμηρή δημόσια τοποθέτηση προχώρησε την Τετάρτη (21/10) ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στον απόηχο των καταιγιστικών δικαστικών εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε λόγο για συναισθήματα δικαίωσης και οργής, καταγγέλλοντας όσα υποστηρίζει ότι υπέστη τα προηγούμενα χρόνια.

Με εκτενή δήλωση που δημοσιοποίησε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στις οικονομικές κυρώσεις, τις απαγορεύσεις εισόδου στα γήπεδα και τις δικαστικές αντιπαραθέσεις με την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

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Η παρέμβασή του έρχεται μετά τις εξελίξεις σχετικά με τα εντάλματα σύλληψης για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, και άλλα πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ, στο πλαίσιο της υπόθεσης που ερευνούν οι δικαστικές Αρχές.

«Νιώθω δικαίωση, ανακούφιση, αλλά και οργή»

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού περιέγραψε τη σημερινή ημέρα ως ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, εξηγώντας ότι αισθάνεται δικαιωμένος από τις εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να ξεχνά όσα, όπως υποστηρίζει, έχει αντιμετωπίσει.

Στη δήλωσή του αναφέρεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ προστίμων, πολύμηνες απαγορεύσεις εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις και αλλεπάλληλες μηνύσεις που έχουν κατατεθεί σε βάρος του.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις του για τη διαιτησία και τη λειτουργία του ελληνικού μπάσκετ είχαν ως αποτέλεσμα να βρεθεί αντιμέτωπος με συστηματική κριτική και δικαστικές διαδικασίες.

Οι αιχμές κατά Ολυμπιακού και οι αναφορές σε Παπαπέτρου και Τσαρούχα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη δικαστική αντιπαράθεσή του με την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, του επιδόθηκε νέα κλήση σχετικά με μήνυση των «ερυθρόλευκων» για παλαιότερους ισχυρισμούς του εναντίον του διαιτητή Παπαπέτρου και της Βασιλικής Τσαρούχα.

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Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι έχει στα χέρια του νέα αθωωτική απόφαση για υπόθεση που αφορούσε αναρτήσεις του σχετικά με την ΕΟΚ και την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.

Η τοποθέτησή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις πληροφορίες για τη σύλληψη της διαιτητή Βασιλικής Τσαρούχα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

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Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προχωρήσει σε αιχμηρές αναρτήσεις με αφορμή τις δικαστικές εξελίξεις και το ένταλμα σύλληψης για τον Βαγγέλη Λιόλιο.

«Οι ένοχοι θα λογοδοτήσουν»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εκφράζει την πεποίθηση ότι οι δικαστικές εξελίξεις θα οδηγήσουν στην απόδοση ευθυνών, ενώ ασκεί κριτική και στη στάση όσων, κατά την άποψή του, δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια.

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Παράλληλα, αφήνει αιχμές για πρόσωπα που συνδέονται με τη διαιτησία, κάνοντας αναφορές σε μεγάλα χρηματικά ποσά που φέρονται να έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο των ερευνών.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και δεν συνιστούν διαπίστωση ποινικής ευθύνης των εμπλεκομένων.

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Η νέα δήλωση ακολουθεί τη σκληρή ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με την οποία η ομάδα προανήγγειλε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να διεκδικήσει όσα θεωρεί ότι στερήθηκε εξαιτίας διαιτητικών αποφάσεων.

Η δημόσια δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Στη δήλωσή του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η σημερινή ημέρα τού προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα, από ανακούφιση και αισιοδοξία έως έντονη οργή.

Κάνει λόγο για πολυετή δικαστική και οικονομική επιβάρυνση, ενώ επιμένει ότι οι καταγγελίες του για τη λειτουργία του ελληνικού μπάσκετ δεν αντιμετωπίστηκαν όπως θα έπρεπε.

Αναφέρεται ακόμη στις δικαστικές ενέργειες της ΚΑΕ Ολυμπιακός εναντίον του, καθώς και σε αναρτήσεις του για την ΕΟΚ, την ΚΕΔ και συγκεκριμένους διαιτητές.

Κλείνοντας, στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς όσους θεωρεί υπεύθυνους για την κατάσταση που περιγράφει, υποστηρίζοντας ότι οι προσπάθειες εξάντλησής του απέτυχαν.

Η καταληκτική του φράση είναι χαρακτηριστική:

«Πιστέψατε ότι θα με εξαντλήσετε. Θεωρήσατε ότι θα παίζατε με το ελληνικό μπάσκετ, τον ιδρώτα των αθλητών μας, τις αντοχές των φιλάθλων μας. Και χάσατε».