Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ: 50 αγώνες στο μικροσκόπιο για «στήσιμο» – Οι 8 μαρτυρίες, οι συλλήψεις και τα 820.000 ευρώ

Διαστάσεις πρωτοφανούς δικαστικής έρευνας λαμβάνει η υπόθεση των καταγγελιών για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς περίπου 50 αναμετρήσεις από διαφορετικές κατηγορίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ έχουν εκδοθεί έξι εντάλματα σύλληψης, μεταξύ των οποίων και για τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο.

Οι νεότερες πληροφορίες για την υπόθεση που συγκλονίζει τον χώρο της καλαθοσφαίρισης αποκαλύπτουν το εύρος της έρευνας, η οποία φέρεται να καλύπτει τη δεκαετία 2016-2026 και να αφορά όχι μόνο αγώνες της κορυφαίας κατηγορίας, αλλά ακόμη και αναμετρήσεις εφηβικών και σχολικών πρωταθλημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο βρίσκονται οκτώ μαρτυρικές καταθέσεις, εκ των οποίων δύο χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς προέρχονται από πρόσωπα που φέρονται να έχουν άμεση γνώση περιστατικών χειραγώγησης αγώνων.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο εντοπισμός 820.000 ευρώ μέσα σε χρηματοκιβώτιο στην κατοικία διαιτητή, ποσό που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Όπως μετέδωσε από νωρίς το DEBATER για τα εντάλματα σύλληψης στην υπόθεση της ΕΟΚ, οι δικαστικές εξελίξεις αφορούν πρόσωπα με σημαντική παρουσία στο ελληνικό μπάσκετ.

Από την καταγγελία του Αμαρουσίου στις οκτώ μαρτυρίες

Η αφετηρία της έρευνας τοποθετείται στον Απρίλιο του 2026, όταν η ΚΑΕ Αμαρουσίου υπέβαλε καταγγελία σχετικά με τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και τον πρόεδρό της, Βαγγέλη Λιόλιο.

Η καταγγελία αυτή αποτέλεσε ένα από τα πρώτα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έρευνα διευρύνθηκε με πρόσθετες καταγγελίες, στοιχεία και καταθέσεις οκτώ μαρτύρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από αυτούς, δύο θεωρούνται πρόσωπα ιδιαίτερης σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι συγκεκριμένοι μάρτυρες φέρονται να είχαν εμπλακεί στο παρελθόν σε περιστατικά δωροδοκίας που σχετίζονται με αγώνες μπάσκετ και να προσήλθαν αυτοβούλως στις δικαστικές Αρχές, προκειμένου να καταθέσουν όσα γνώριζαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συνεργασία τους με τις Αρχές συνδέεται με τη μη άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους για τις πράξεις που κατήγγειλαν.

Οι καταθέσεις τους φέρονται να συνέβαλαν καθοριστικά στη συγκέντρωση στοιχείων και στην περαιτέρω διερεύνηση των καταγγελιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μικροσκόπιο 50 αγώνες – Ακόμη και σχολικά πρωταθλήματα

Το στοιχείο που αποτυπώνει το εύρος της υπόθεσης είναι ο αριθμός των αναμετρήσεων που ελέγχονται.

Περίπου 50 αγώνες μπάσκετ φέρονται να έχουν τεθεί υπό διερεύνηση για πιθανή χειραγώγηση, με την έρευνα να καλύπτει διαφορετικές βαθμίδες του αθλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι καταγγελίες δεν περιορίζονται στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, αλλά επεκτείνονται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, σε:

Αγώνες της κορυφαίας κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ.

Αναμετρήσεις μικρότερων εθνικών κατηγοριών.

Εφηβικά πρωταθλήματα.

Σχολικές διοργανώσεις.

Μία αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό.

Το χρονικό διάστημα που εξετάζεται εκτείνεται από το 2016 έως το 2026.

Η αναφορά σε αγώνες μικρών ηλικιακών κατηγοριών προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα, καθώς εγείρει ερωτήματα για την προστασία της ακεραιότητας των διοργανώσεων και των νεαρών αθλητών.

Πρέπει, πάντως, να διευκρινιστεί ότι η ένταξη ενός αγώνα στο ερευνητικό υλικό δεν σημαίνει ότι έχει αποδειχθεί η χειραγώγησή του.

Τα μηνύματα και το υλικό της δικογραφίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη δικαστική έρευνα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται γραπτά μηνύματα, καταθέσεις και άλλα στοιχεία που εξετάζονται ως προς ενδεχόμενες συνεννοήσεις για την αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων.

Το υλικό φέρεται να προέρχεται από πρόσωπα του χώρου της καλαθοσφαίρισης, μεταξύ των οποίων παράγοντες και διαιτητές.

Οι δικαστικές Αρχές καλούνται να αξιολογήσουν κατά πόσο οι επικοινωνίες αυτές συνδέονται με συγκεκριμένες αναμετρήσεις, ενδεχόμενες χρηματικές συναλλαγές και πράξεις δωροδοκίας ή δωροληψίας.

Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί επίσης το εάν τα περιστατικά που περιγράφονται στις καταγγελίες συνδέονται μεταξύ τους ή αφορούν διαφορετικές υποθέσεις.

Τα έξι πρόσωπα για τα οποία εκδόθηκαν εντάλματα

Στο πλαίσιο της έρευνας εκδόθηκαν έξι εντάλματα σύλληψης.

Τα πρόσωπα που κατονομάζονται στις σχετικές πληροφορίες είναι:

Βαγγέλης Λιόλιος , πρόεδρος της ΕΟΚ.

, πρόεδρος της ΕΟΚ. Βασιλική Τσαρούχα , διαιτητής καλαθοσφαίρισης.

, διαιτητής καλαθοσφαίρισης. Πέτρος Παπαπέτρου , διαιτητής καλαθοσφαίρισης.

, διαιτητής καλαθοσφαίρισης. Ηλίας Κορομηλάς , αρχιδιαιτητής και ειδικός σύμβουλος διαιτησίας.

, αρχιδιαιτητής και ειδικός σύμβουλος διαιτησίας. Αναστάσιος (Τάσος) Πηλοΐδης , διαιτητής καλαθοσφαίρισης.

, διαιτητής καλαθοσφαίρισης. Γιώργος Μαυραγάνης, επιχειρηματίας και πρώην αθλητής.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες της Τετάρτης, έχουν πραγματοποιηθεί πέντε συλλήψεις, ενώ ο Γιώργος Μαυραγάνης δεν είχε ακόμη συλληφθεί κατά τον χρόνο της τελευταίας ενημέρωσης.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες που σχετίζονται με δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας.

Η έκδοση ενταλμάτων και η άσκηση ποινικών διώξεων δεν αποτελούν απόδειξη ενοχής, ενώ για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.

Τα 820.000 ευρώ σε χρηματοκιβώτιο διαιτητή

Ένα από τα στοιχεία που προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφορά τον εντοπισμό μεγάλου χρηματικού ποσού κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, 820.000 ευρώ εντοπίστηκαν μέσα σε χρηματοκιβώτιο σε κατοικία διαιτητή στην επαρχία.

Το χρηματικό ποσό εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς διερευνάται η προέλευσή του και κατά πόσο μπορεί να δικαιολογηθεί από τα νόμιμα εισοδήματα του προσώπου στην κατοχή του οποίου βρέθηκε.

Η ύπαρξη των χρημάτων αποτελεί σημαντικό στοιχείο της έρευνας, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί ότι προέρχονται από χειραγώγηση αγώνων ή άλλη παράνομη δραστηριότητα.

Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων απαιτείται η ολοκλήρωση των οικονομικών και δικαστικών ελέγχων.

Η σύλληψη της Βασιλικής Τσαρούχα στο αεροδρόμιο

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε και η σύλληψη της διεθνούς διαιτητή Βασιλικής Τσαρούχα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από την Κωνσταντινούπολη.

Σε βάρος της είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Η διαιτητής οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου αναμενόταν να κρατηθεί μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες.

Το DEBATER είχε ήδη καταγράψει τη σύλληψη της Βασιλικής Τσαρούχα στο αεροδρόμιο, μετά την έκδοση του σχετικού εντάλματος.

Η δικαστική συνέχεια – Ενώπιον ανακριτή οι κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την πορεία της υπόθεσης, τα έξι πρόσωπα είχαν κληθεί προηγουμένως να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του δικαστικού λειτουργού που διενεργούσε την έρευνα, χωρίς να ανταποκριθούν στις σχετικές κλήσεις.

Ακολούθησαν η άσκηση ποινικών διώξεων και η έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης.

Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο ανακριτή, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιόν του την Πέμπτη (22/10).

Κατά τη διαδικασία αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το κατηγορητήριο και να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Η περαιτέρω δικαστική πορεία θα καθορίσει εάν και σε ποιο βαθμό οι καταγγελίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία τεκμηριώνονται από τα συγκεντρωμένα αποδεικτικά στοιχεία.

Οι αντιδράσεις Παναθηναϊκού και Γιαννακόπουλου

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με σκληρή ανακοίνωσή της, προανήγγειλε δικαστικές ενέργειες σχετικά με όσα υποστηρίζει ότι στερήθηκε εξαιτίας διαιτητικών αποφάσεων.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε δημόσιες τοποθετήσεις με αιχμές κατά προσώπων του ελληνικού μπάσκετ.

Σε μία από τις αναρτήσεις του μετά τις εξελίξεις για τον Βαγγέλη Λιόλιο, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, ενώ σε νεότερη δήλωσή του έκανε λόγο για δικαίωση.

Οι δημόσιες καταγγελίες και οι αντιδράσεις των ομάδων αποτελούν ξεχωριστό σκέλος της υπόθεσης και δεν υποκαθιστούν τη δικαστική διερεύνηση των κατηγοριών.

Τα κρίσιμα ερωτήματα για το ελληνικό μπάσκετ

Η δικαστική έρευνα δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας και εποπτείας των διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Πόσοι από τους περίπου 50 αγώνες που εξετάζονται συνδέονται με συγκεκριμένα στοιχεία χειραγώγησης; Υπήρχαν επαναλαμβανόμενες πρακτικές και κοινά πρόσωπα; Ποια είναι η προέλευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν; Και ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος κάθε εμπλεκομένου;

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης να αποσαφηνιστεί εάν οι καταγγελίες για εφηβικές και σχολικές διοργανώσεις επιβεβαιώνονται από ανεξάρτητα στοιχεία.

Οι απαντήσεις θα προκύψουν από τη δικαστική διαδικασία και την αξιολόγηση της δικογραφίας.

Το βέβαιο είναι ότι η έρευνα έχει πλέον επεκταθεί πολύ πέρα από μία μεμονωμένη καταγγελία, με τις εξελίξεις να δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς και τις διαδικασίες του ελληνικού μπάσκετ.