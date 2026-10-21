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ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΚ: Παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ και ο έκτος κατηγορούμενος για την υπόθεση Λιόλιου – Στα χέρια της ΕΛΑΣ και οι έξι

Ο διαιτητής Γ.Μ. παρουσιάστηκε αυτοβούλως στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και ο δικηγόρος του. Πλέον έχουν συλληφθεί και οι έξι κατηγορούμενοι.

ΕΟΚ: Παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ και ο έκτος κατηγορούμενος για την υπόθεση Λιόλιου – Στα χέρια της ΕΛΑΣ και οι έξι
Στη ΓΑΔΑ παραδόθηκε αυτοβούλως ο διαιτητής Γ.Μ., σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.
DEBATER NEWSROOM

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, παραδόθηκε πριν από λίγη ώρα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) και ο έκτος κατηγορούμενος, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Πρόκειται για τον διαιτητή Γ.Μ., ο οποίος προσήλθε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, χωρίς να συνοδεύεται αρχικά από τον συνήγορό του.

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Λίγη ώρα αργότερα, στο κτίριο της Αστυνομίας εμφανίστηκε και ο δικηγόρος του.

Με την εξέλιξη αυτή, έχουν πλέον συλληφθεί και οι έξι κατηγορούμενοι για τους οποίους είχαν εκδοθεί εντάλματα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Ολοκληρώθηκαν οι έξι συλλήψεις

Η παράδοση του Γ.Μ. αποτελεί τη νεότερη εξέλιξη στη δικαστική έρευνα που αφορά καταγγελίες για πιθανή χειραγώγηση αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Όπως έχει αποκαλύψει το DEBATER, περίπου 50 αγώνες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, με την έρευνα να εκτείνεται σε διαφορετικές κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα στοιχεία που εξετάζονται από τις δικαστικές Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των έξι κατηγορουμένων βρίσκεται και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος.

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Η έκδοση των ενταλμάτων και οι συλλήψεις αποτελούν μέρος της ποινικής διαδικασίας και δεν προδικάζουν την ενοχή των εμπλεκομένων.

Η δικαστική συνέχεια

Μετά την παράδοση και του τελευταίου κατηγορουμένου, η υπόθεση περνά στο επόμενο στάδιο της δικαστικής διαδικασίας.

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Οι έξι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η έρευνα επικεντρώνεται στις καταγγελίες για ενδεχόμενη χειραγώγηση αγώνων και στον ρόλο που φέρεται να είχε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο.

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Η παρέμβαση Βρούτση για την υπόθεση

Νωρίτερα, ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για τις καταγγελίες που διερευνώνται.

Όπως ανέφερε στη δήλωσή του για την υπόθεση της ΕΟΚ, η διερεύνηση ξεκίνησε μετά τη διαβίβαση στοιχείων στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό στις 21 Απριλίου 2026, από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ).

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Ο υπουργός υπογράμμισε την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη και την ανάγκη σεβασμού της ανακριτικής διαδικασίας.

«Οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και αυτή είναι η ευθύνη της Πολιτείας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Με την αυτοβούλως παράδοση του Γ.Μ. στη ΓΑΔΑ, ολοκληρώθηκε το σκέλος της εκτέλεσης των έξι ενταλμάτων σύλληψης, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες δικαστικές εξελίξεις.

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