ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη για όσα εκλάπησαν – Καλή τύχη στο σκοτάδι σας»

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός την Τετάρτη (21/10), εξαπολύοντας επίθεση κατά του συστήματος διαιτησίας στο ελληνικό μπάσκετ και προαναγγέλλοντας προσφυγή στη Δικαιοσύνη, με φόντο τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις.

Η «πράσινη» ΚΑΕ κάνει λόγο για χρόνια αδικία εις βάρος της ομάδας, καταγγέλλοντας παράνομους ορισμούς διαιτητών, απώλεια τίτλων, οικονομικές κυρώσεις και στοχοποίηση του ιδιοκτήτη της, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

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Η ανακοίνωση έρχεται στον απόηχο των δημοσιευμάτων για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, και άλλων προσώπων του ελληνικού μπάσκετ.

«Ο Παναθηναϊκός είναι αξία»

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός υποστηρίζει ότι επί σειρά ετών έχει υποστεί σοβαρές διαιτητικές αδικίες, ενώ καταγγέλλει ότι συγκεκριμένα πρόσωπα ορίζονταν κατ’ εξακολούθηση κατά παράβαση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Παράλληλα, αναφέρεται στις ποινές που έχουν επιβληθεί στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, υποστηρίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης της ομάδας στοχοποιήθηκε επειδή κατήγγειλε δημόσια όσα θεωρούσε άδικα.

«Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΑ», τονίζει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η υπεράσπιση της ομάδας αποτελεί, για τους ανθρώπους της, υπεράσπιση της ιστορίας και των αρχών του συλλόγου.

Προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αναφορά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στις δικαστικές ενέργειες που προτίθεται να αναλάβει.

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, για να διεκδικήσει όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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Η ομάδα υποστηρίζει ότι οφείλει να προχωρήσει στις συγκεκριμένες ενέργειες τόσο απέναντι στους φιλάθλους της όσο και απέναντι στους αθλητές και τους προπονητές της, οι οποίοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στερήθηκαν όσα δικαιούνταν.

Οι καταγγελίες διατυπώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας οι έρευνες για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων, με το DEBATER να έχει μεταδώσει νωρίτερα πληροφορίες για τη σύλληψη της διαιτητή Βασιλικής Τσαρούχα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

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Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε ήδη αντιδράσει στις εξελίξεις με αιχμηρές αναρτήσεις, απευθυνόμενος στους επικριτές του.

«Καλή τύχη στο σκοτάδι σας»

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απευθύνεται σε όσους θεωρεί υπεύθυνους για όσα καταγγέλλει.

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«Καλή τύχη στο σκοτάδι σας. Καλή τύχη στην ανυπαρξία. Το φως του Ήλιου θα κερδίζει πάντα», αναφέρει.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις και επιφυλάσσεται να επανέλθει με νέες τοποθετήσεις όποτε το κρίνει απαραίτητο.

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Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ επί χρόνια υφίσταται τερατώδεις διαιτησίες από πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα που ορίζονται παρανόμως κατ’ εξακολούθηση, χάνει τίτλους, παίζει κεκλεισμένων θυρών στο γήπεδο που πλήρωσε με δικά της λεφτά και πληρώνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πρόστιμα, επειδή ο ιδιοκτήτης της, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, καταδικάζει δημοσίως, κραυγάζει για ό,τι εμετικό όλοι βλέπουν και σιωπούν. Στοχοποιήθηκε, κατασυκοφαντήθηκε, του απαγορεύθηκε να βλέπει την ομάδα του, εμποδίστηκε από το να παραστεί στο μνημόσυνο του Πατέρα του.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ μένει και παίζει σε αγώνες με διαιτητές στους οποίους έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργήματα, σε διαιτητές που κρατούν σε μετρητά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στα σπίτια τους, μένει και παίζει με διαιτητές που δε σέβονται το άθλημα, μένει και παίζει σε ένα σύστημα σάπιο που βιάζει ό,τι αγαπάμε πιο πολύ. Το μπάσκετ.

Επιχειρήσατε να μας εξουθενώσετε, προσπαθήσατε να αντιστρέψετε κάθε ιδανικό, λογική, πραγματικότητα. Πιστέψατε ότι τα καταφέρνατε. Ξεχάσατε, ωστόσο, κάτι πολύ κρίσιμο. Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ δεν είναι κύπελλα, τίτλοι, φανέλες, πρόσωπα. Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΑ. Και όσοι τον υπηρετούμε, γνωρίζουμε καλά ότι υπερασπιζόμενοι αυτόν, υπερασπιζόμαστε την ιστορία, το τριφύλλι, το ΔΙΚΑΙΟ και τις ΑΡΧΕΣ του.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, για να διεκδικήσει όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς. Το οφείλουμε απέναντι στον κόσμο μας που υπέμεινε αυτό το μαρτύριο σε ζωντανή μετάδοση και φυσικά το οφείλουμε και στους αθλητές και προπονητές μας που στερήθηκαν ό,τι δικαιούνταν. Και θα το κάνουμε. Αυτή θα είναι η επόμενη νίκη μας απέναντι στο καθεστώς.

Καλή τύχη στο σκοτάδι σας.

Καλή τύχη στην ανυπαρξία.

Το φως του Ήλιου θα κερδίζει πάντα.

Υ.Γ.: Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα επανέρχεται όποτε κρίνεται απαραίτητο.»